Osakkeen hinta nousi tiistain aikana 86 prosenttia.

Meemiosakkeet saattavat saada joukkoonsa uuden vahvistuksen sairausvakuutusyhtiö Clover Healthistä, jonka osake ampaisi Reddit-nettifoorumin avustuksella huimaan nousuun.

Clover Healthin osakkeen nousi tiistaina 86 prosenttia ja asettui pörssin sulkeutuessa 22,15 dollariin, joka on lähes kolminkertainen kuunvaihteen hintaan verrattuna, WSJ kertoo.

Jotkut Redditin käyttäjät uskovat, että Clover Healthistä tulee seuraava ”short squeeze”. Jos osakkeen hinta nousee merkittävästi, nopea nousu pakottaa shorttaajat ostamaan osaketta riskien minimoimiseksi. Shorttaus eli lyhyeksi myynti tarkoittaa arvopapereiden myymistä, vaikkei omista niitä.

Meemiosake AMC Entertainment on noussut tänä vuonna 2 500 prosenttia ja GameStop 1 500 prosenttia. Näihin lukuihin verrattuna Clover Healthin nousu on toistaiseksi ollut maltillista; osakkeen hinta on noussut noin 39 prosenttia vuoden alusta. Tammikuussa hinta myös putosi 57 prosenttia.