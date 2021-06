Maailmalla käynnistyy investointibuumi, jossa jaetaan tulevien vuosien tai vuosikymmenen pelimerkkejä toden teolla, kirjoittaa HS:n talouden ja politiikan toimituksen esihenkilö Jussi Pullinen.

HS kertoi tiistaina kaksi talousuutista, jotka kertovat paljon siitä, miten isot voimat taloudessa juuri nyt jylläävät.

Ensin pienempi summa, joka sekin on valtava. HS Vision seurannan mukaan suomalaiset startupit ovat ovat keränneet tammi-toukokuussa ainakin 1,1 miljardin pääomasijoitukset. Ohjelmistoja, palveluja, laitteita: sijoittajat Suomesta ja ulkomailta panevat nyt ennätystahtia rahaa sisään suomalaisiin yrityksiin, jotta saisivat myöhemmin ne moninkertaisena takaisin.

Vertailun vuoksi: Koko viime vuonna suomalaiset startupit yhteensä vajaan miljardin rahoituksen. Nyt miljardin euron raja meni rikki jo toukokuussa.

Sitten isompi summa, joka sekin kertoo isosta käänteestä. EK:n investointitiedustelun mukaan teollisuuden kiinteät investoinnit ovat nousemassa tänä vuonna kaikkien aikojen ennätystasolle 5,2 miljardiin euroon. Kasvua viime vuodesta tulisi siis peräti 19 prosenttia.

Yksinään numerot voivat tuntua irrallisilta: miljardeja viuhuu, mitä sitten. Kauempaa katsottuna ne kertovat kuitenkin, että maailmassa on käynnistymässä iso uusiutumisen aalto, jossa jaetaan pelimerkkejä seuraaville vuosille tai jopa vuosikymmenelle.

Koronaviruksen jälkeinen velkaelvytys on muuttumassa konkretiaksi. Halpa lainaraha, valtioiden valtavat tuet ja luvassa oleva kysyntäpiikki luovat olosuhteet, joissa länsimaiden yritykset näyttävät lopulta heränneen investoimaan ja hamuamaan rahaa sijoittamalla uutta tulevaisuuden kasvua.

Tätä on odotettu pitkään. Yritysten investoinnit länsimaissa ovat laahanneet muun muassa vähenevän väestön ja globaalin kilpailun vuoksi. Korona näyttää irrottaneen tämän tulpan: yritysten esimerkiksi Yhdysvalloissa odotetaan investoivan tänä ja ensi vuonna poikkeuksellisen paljon, brittilehti The Economist kertoi pari viikkoa sitten. Maailmanlaajuisesti investointien odotetaan nousevan ensi vuonna jo selvästi pandemiaa edeltävää aikaa korkeammiksi.

Kuvio on Euroopassakin selvä. EU:n tukia, valtioiden rahoja ja yritysten omia varoja muutetaan tehtaiksi, voimalaitoksiksi, teiksi, ohjelmistoiksi, palvelukonsepteiksi ja tutkimushankkeiksi. Osa rahasta menee keksintöjen toivossa startupeihin, osa isojen yritysten tuotantolaitoksiin ja palveluihin, osa energiajärjestelmän muuttamiseen ilmastokestäväksi.

Autoteollisuuden Eurooppaan nousee nopeasti akkuja ja niiden osia ja kemikaaleja valmistavia tehtaita, sähköautojen latausinfraa ja uusia energia- ja lämmitysratkaisuja. Suomessa metsäteollisuus investoi ”biotuotteisiin” eli käytännössä selluun ja sen johdannaisiin ja panostaa tutkimukseen.

Pohjois-Ruotsissa on vesivoiman perässä käynnissä erittäin mittava investointiaalto uusiutuvaan talouteen, muun muassa akkuihin. Sen vuoksi Ruotsin pohjoisosiin odotetaan jopa sataatuhatta uutta asukasta seuraavien kymmenen vuoden aikana, kun työntekijät perheineen muuttavat alueelle, SVT kertoi toukokuussa. Kaikkiaan alueelle on vuosien mittaan luvassa jopa 70 miljardin euron investointipotti. Muutos on valtava.

Näistä uutisista pitäisi olla selvää, että juuri nyt Suomenkin kannattaa olla hereillä. Siirtymä kestävään talouteen on käynnissä toden teolla, ja sen pelimerkkejä jaetaan pöydälle juuri nyt. Jos Suomi haluaa osansa, sen on päästävä mukaan ympärillä käynnistyvään investointibuumiin.

Finanssikriisiä ja Nokian romahdusta seurasi tässä mielessä menetetty vuosikymmen, jollaiseen nyt ei ole varaa. Joku tekee ilmastonmuutoksen torjunnalla pian valtavasti rahaa, ja mitä useampi näistä tekijöistä löytyy Suomesta, sen parempi.

Samalla tarkkana kannattaa olla myös päättäjien ja meidän kansalaisten. Kun raha alkaa liikkua, se saattaa ajautua myös harhaan. Erityisen helposti näin käy, kun raha on löysää.

Suomalaisten startupien sijoituspotista peräti 440 miljoonaa sai ravintolaruuan kuljetusta pyörittävä alustayhtiö Wolt – sijoitus voi olla tuottoisa, mutta ei ainakaan yksiselitteisesti maailmaan eniten hyvää tuottava pääoman allokaatio.

Mutta jos investoinnit nyt todella käynnistyvät ja vielä onnistuvat, ne jauhavat Suomelle ja sen naapureille hyvinvointia vielä pitkään. Siksi on oleellista, että Suomi pysyy mukana kisassa, saa jaossa olevasta potista osansa. On tärkeää, että yritykset lähtevät ulos koronasta Euroopan eturintamassa, ja että ne uskaltavat olla investoimalla kisassa mukana. Samasta syystä Suomen kannattaa myös olla kohde, johon ulkomailta halutaan sijoittaa.

Kun yritykset tai poliitikot seuraavan kerran puhuvat investointien edellytyksistä, kannattaa kuunnella, mitä he niiden eväiksi tarjoavat. Voi olla, että peli on nyt toden teolla käynnissä.