Alle puolet yrittäjistä pystyy pitämään riittävästi lomaa, 12 prosenttia ei lomaile kesällä ollenkaan – ”pienyrityksestä on erittäin vaikea irtautua vapaalle”

Vähiten lomailevat 2–4 henkilöä työllistävät yrittäjät.

Alle puolet yrittäjistä pystyy pitämään riittävästi lomaa, käy ilmi Suomen Yrittäjien gallupista. Kyselyyn vastasi 1013 pk-yrityksen edustajaa.

Suomalaisista yrittäjistä vain 48 prosenttia kokee pystyvänsä lomailemaan riittävästi. Riittävää lomailua on eniten yksinyrittäjillä, yli kymmenen henkeä työllistävillä, palvelualoilla ja pääkaupunkiseudulla. Miehet kokevat pystyvänsä lomailemaan riittävästi hieman enemmän kuin naiset.

Kesälomat ja työajat nousivat Suomessa puheenaiheeksi viime viikolla, kun Huawein kyberturvallisuusjohtaja Mika Lauhde kertoi Kauppalehdessä tekevänsä 80-tuntista työviikkoa. Kesälomaa hän ei ole pitänyt neljään vuoteen.

Yrittäjistä 12 prosenttia ei lomaile tänä kesänä ollenkaan, ja 16 prosenttia lomailee korkeintaan viikon. Kaksi viikkoa aikoo lomailla 20 prosenttia, kolme viikkoa 12 prosenttia ja neljä viikkoa 16 prosenttia. Yli neljän viikon loman aikoo pitää 10 prosenttia yrittäjistä.

Vaikeinta kesälomailu on yksinyrittäjille ja pienille työnantajille. Yli kymmenen henkilöä työllistävät yrittävät puolestaan suunnittelevat yrittäjistä pisimpiä lomia. Toimialoista palvelu- ja rakennusaloilla on kaikista lyhimmät kesälomat.

Koronavuonna lomailemattomien osuus on kuitenkin laskenut ja pidemmät kesälomat ovat yleistyneet. Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan positiivinen kehitys on tapahtunut osin olosuhteiden pakosta.

Kuluneiden 12 kuukauden aikana puolet yrittäjistä on pitänyt lomaa korkeintaan kaksi viikkoa. Pentikäinen kantaa huolta etenkin vähiten lomailevista pienten työnantajayritysten yrittäjistä.

”2–4 henkeä työllistävistä yrittäjistä 60 prosenttia on voinut lomailla viimeisen vuoden aikana korkeintaan kaksi viikkoa. Se on kovin vähän. Pienestä yrityksestä on erittäin vaikea irtautua vapaalle”, hän sanoo tiedotteessa.