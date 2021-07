Maailmassa on velkaa enemmän kuin koskaan, ja tämä juttu näyttää, missä se on – tutkijat kertovat, pitääkö velkaa pelätä

Velkaantumista kiihdytti viime vuonna koronavirus­pandemia, koska valtiot lisäsivät menojaan avokätisesti suojellakseen kansanterveyttä ja estääkseen vielä pahemman taloudellisen sekasorron.

Velasta on moneksi, ja sitä voi tarkastella eri näkökulmista. Perimmäinen kysymys on, paljonko on paljon, sillä maailmantaloudessa velka on kasvanut jo pitkään.

Velka on taloudellisen toimeliaisuuden perusta. Jos ei ole mahdollisuutta ottaa velkaa, ei voi myöskään säästää, koska sijoituksetkin ovat velkaa. Myös lompakossa oleva seteli on keskuspankin velkaa sille, jonka hallussa seteli on.