Velka ei kohtele kaikkia tasavertaisesti.

Samalla kun esimerkiksi Yhdysvallat ja Euroopan unionin maat ovat ottaneet korona-aikana historiallisen paljon uutta velkaa, moni kehittyvä tai köyhä valtio on ajautunut velkojensa takia jopa maksukyvyttömyyteen.

Viime vuonna maksukyvyttömyyteen tai velkajärjestelyihin joutui ennätyksellinen määrä maita: Argentiina, Libanon, Belize, Sambia, Ecuador ja kaksi kertaa velkojen lyhennykset maksamatta jättänyt Suriname.

Kehittyvät maat ovat lähteneet koronakriisiin taloudelliselta takamatkalta, joka uhkaa kasvaa. Koronapandemia hidastaa kehittyvien maiden talouskasvua ja voi aiheuttaa suurempia ja pitkäaikaisempia tulonmenetyksiä kuin kehittyneille maille.

”Arvio on, että pandemian pidemmän aikavälin kustannukset ovat kovempia köyhemmissä maissa juuri siksi, että niiden kyky vastata kriisiin on ollut heikompi. Myös koulutukseen liittyvät aukot ovat suurempia”, Suomen Pankin kansainvälisen talouspolitiikan neuvonantaja Kristiina Karjanlahti sanoo.

Kristiina Karjanlahti

Koronakriisi on tuonut paineita kehittyvien maiden velkataakkaan. Valtioiden on pitänyt tulla kansalaisten ja organisaatioiden tueksi aiempaa vahvemmin. Rajoitukset ovat myös johtaneet verotulojen vähenemiseen.

”Kehittyvissä maissa finanssipoliittinen kriisivaste on heikompi, koska puskureita on vähemmän kuin kehittyneillä mailla. Bkt:n [bruttokansantuote] kasvuvauhdin hidastuminen yhdessä terveyssektorin kulujen kasvun kanssa kasvattaa velkasuhdetta.”

Kehittyvät ja köyhät maat eivät ole edes pystyneet elvyttämään taloutta samalla tavalla kuin Yhdysvallat ja EU.

”Velka on vain yksi komponentti siinä, miten nämä valtiot pystyisivät elpymään ja rakentamaan talouttaan kovan iskun jälkeen. Niiden resurssit ovat niin paljon pienemmät kuin kehittyneillä talouksilla”, taloustieteen tohtori Ritva Reinikka sanoo.

Helsinki Graduate School of Economicsin työelämäprofessori Reinikka opettaa kehitystaloustiedettä Aalto-yliopistossa.

Ritva Reinikka

Reinikka tietää kokemuksesta, että pahimpiin velkaongelmiin ajautuvissa valtioissa ongelmat ovat syviä. Hän työskenteli 20 vuotta Maailmanpankissa, jossa hän vastasi muun muassa Afrikan inhimillisen kehityksen ohjelmasta.

”Velan kanssa on niin, että ongelmia ei koskaan hoideta ajoissa ja niiden annetaan mennä liian pitkälle”, Reinikka sanoo.

Velkariskit ovat kasvaneet. Suomen Pankin mukaan pandemian myötä heikentyneet kasvuodotukset ovat lisänneet huolia nousevien, kehittyvien ja köyhien maiden mahdollisesta laajemmasta velkajärjestelyaallosta.

Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ovat myöntäneet koronakriisin vuoksi merkittäviä velkahelpotuksia ja myös kriisitukia. G20-ryhmä loi pandemian vuoksi uuden DSSI-aloitteen velanhoitomaksujen lykkäämiselle. Ohjelman kautta 46 maata sai lykättyä velanhoitokulujaan 5,7 miljardin dollarin edestä huhti–joulukuussa 2020.

Alun perin ohjelman oli määrä päättyä joulukuussa 2020, mutta sitä on jatkettu tämän vuoden loppuun saakka.

”Se on ollut merkittävä apu ja tuonut lisälikviditeettiä eli maksuvalmiutta maihin, joissa velkakestävyys on vaakalaudalla”, Karjanlahti sanoo.

Karjanlahti sanoo, ettei maksulykkäyksiä kannata jatkaa liian pitkään.

”Voi käydä niin, että lykätään samalla toimia, joilla kestämättömäksi muuttuva tilanne voidaan korjata. Lisäksi DSSI:n haasteena on se, että yksityiset velkojat eivät ole aloitteessa mukana. En usko että sitä jatketaan, vaan olettaisin, että mahdolliset lisävelkahelpotukset neuvotellaan maakohtaisesti tarpeen mukaan”, Karjanlahti sanoo.

Köyhemmillä mailla on kehittyneitä valtioita heikompi velankantokyky, jolloin velkariskit ovat korkeammalla, vaikka julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen ei olisikaan aivan tolkuton.

”Niissä maissa, joissa velkataso on kestämättömällä uralla, tullaan varmasti näkemään velkajärjestelyjä. Kansainvälisen velka-arkkitehtuurin kehittäminen on tärkeää. Iso kysymys kansainvälisillä kentillä on, miten köyhimpien maiden pandemian myötä kasvaneisiin rahoitustarpeisiin voidaan vastata kestävästi”, Karjanlahti sanoo.

Karjanlahden mukaan yksi työkalu on lisätä IMF:n luoman Special Drawing Rights (SDR) -varantovälineen eli erityisnosto-oikeuksien määrää niin kutsutun SDR-allokaation kautta. Sen avulla voidaan lisätä valuuttavarantoja kaikissa IMF:n jäsenmaissa.

”Allokaatiota on perusteltu sillä, että sen kautta voidaan vahvistaa etenkin köyhimpien ja kehittyvien talouksien taloudellisia puskureita kriisitilanteessa”, Karjanlahti sanoo.

IMF hyväksyi elokuussa 650 miljardin Yhdysvaltain dollarin allokaation. Potti jaetaan jäsenmaille IMF:n kiintiöosuuksien suhteessa, joten köyhimpien maiden suhteellinen osuus on pieni, vaikka allokaatio onkin historiallisen suuri.

Huonossa velkatilanteessa olevien maiden kehitys ja kasvu riippuvat pandemian kehittymisestä sekä maailman ja niiden oman talouskasvun elpymisestä.

”Tarvitaan lisärahoitusta terveyssektorille ja rokotuksiin sekä investointeja kasvuun ja kehitykseen, jos näissä maissa halutaan kuroa kriisin arvet umpeen ja halutaan ne takaisin pandemiaa edeltävälle kasvu-uralle. Kasvaneiden velanhoitokulujen ja maksujen vuoksi rahoitustarpeet seuraaville viidelle vuodelle tulevat olemaan paljon suuremmat kuin aiemmin”, Karjanlahti sanoo.

Miksi suomalaisen pitäisi murehtia kehittyvien maiden mahdollisesta velkakriisistä?

”Ne ovat osa globaalia yhteisöä. On globaali etu, että myös nämä maat kehittyvät ja kasvattavat maailmantaloutta. Pandemiatilanteessa voi ajatella, että meidän etu on se, että kaikki maailmassa rokotetaan. Se koskee myös näitä kehittyviä maita. Sama pätee ilmastotoimiin. Jos näissä maissa kehitys menee huonoksi, myös siirtolaisvirrat kasvavat”, Karjanlahti sanoo.

Kehittyneet valtiot saavat nykyisin helposti rahoitusta markkinoilta matalilla korkokuluilla. Kehittyvät ja etenkin köyhät maat ovat riippuvaisia esimerkiksi suorista sijoituksista ja muissa maissa asuvien siirtolaisten rahalähetyksistä.

Köyhimpien valtioiden velkataakkaa kevennettiin 2000-luvun alussa Maailmanpankin ja IMF:n velkaleikkauksilla. Velan määrä alkoi kuitenkin kasvaa taas 2010-luvulla. Velan kasvuvauhti hidastui jälleen juuri ennen pandemian aiheuttamaa merkittävää piikkiä velkatasossa.

”Afrikassa on paljon maita, jotka eivät ole velkaantuneita, ja maita, jotka hoitavat asiat hyvin. Velkavaikeudet ja -riskit ovat kuitenkin lisääntyneet 2010-luvun jälkipuoliskolla. Korona pahentaa julkisen velan suhdetta”, Reinikka sanoo.

Noin puolessa Afrikan maista on riski siihen, ettei maa pysty hoitamaan ulkoista velkaansa. Esimerkiksi Sambia ajautui viime marraskuussa viralliseen maksuhäiriötilaan. Sambia pyysi apua IMF:ltä, ja maalle onkin myönnetty velanhoitolykkäystä.

27-vuotias Naomi Kakoma (oikealla) myy tuoretta inkivääriä Sambian pääkaupungissa Lusakassa. Monien mausteiden myynti kasvoi Sambiassa koronapandemian aikana.

Sambian talousongelmat ovat moninaiset, ja maa on ottanut velkaa useilta eri osapuolilta, mukaan lukien Kiinalta.

”Kiinan asema on muuttunut, ja siitä on tullut iso lainoittaja. Kiinaa ei mainittukaan velkojana parikymmentä vuotta sitten”, Reinikka sanoo.

Kiinasta on tullut jo suurin yksittäinen köyhien ja kehittyvien maiden lainanantaja.

”Kiinan rooli on kasvanut todella merkittävästi koko 2000-luvun. Kasvu on nopeutunut vielä 2010-luvulla”, Karjanlahti sanoo.

Kiinan myöntämät lainat ja kahdenväliset velkasopimukset tuovat haasteita velkojen läpinäkyvyyteen.

”Ensinnäkin on epäselvyyttä, kuinka paljon velkaa on, mikä vaikeuttaa tilanteen ja riskien arvioimista. Tutkimuksissa Kiinan lainojen ehdoista on löytynyt normaalista velkasopimuksesta poikkeavia kohtia esimerkiksi poliittisiin vaatimuksiin tai velkojen takaisinmaksuun liittyen”, Karjanlahti sanoo.

”Kiina haluaa tehdä omat järjestelyt, eikä se ole sitoutunut muiden asettamiin sääntöihin”, Reinikka sanoo.

Koska velkasopimukset Kiinan kanssa eivät ole avoimia, muut kehittyvien ja köyhien maiden lainanantajat eivät tiedä, millaisiin ehtoihin lainaa ottavat maat ovat sitoutuneet.

Kiina on ollut jo pari vuosikymmentä vuotta iso rahoittaja erilaisissa infrastruktuurihankkeissa Afrikassa.

”Kiinalla on valtavat intressit luonnonvarojen osalta, ja se on ilman muuta suurin infrastruktuuriin investoija Afrikassa. Kiinalaiset sanovat, että jos haluat vähentää köyhyyttä, rakenna tie”, Reinikka sanoo.

Sekä Reinikka että Karjanlahti painottavat, että Kiina on saanut myös tuloksia aikaan eri Afrikan maissa.

Karjanlahti sanoo, että kehittyville maille myöntämiensä lainojen kautta Kiina mahdollistaa talouden ja infrastruktuurin kehittymistä.

Reinikan mukaan monissa tapauksissa Kiina voi olla jopa eurooppalaisia lainanantajia houkuttelevampi kumppani afrikkalaisille johtajille.

”Eurooppalaiset läksyttävät aika paljon.”

Maksukyvyttömyyteen ajautuvan valtion ainoa ongelma ei useinkaan ole velka, eikä velka muodostu ongelmaksi yhtäkkiä.

Argentiina on ajautunut maksukyvyttömyyteen toistuvasti, kun erilaiset talousongelmat ovat kasautuneet. Maata piinaavat laukkaava inflaatio ja heikko valuutta. Käteisen rahan nostolle on asetettu rajoituksia. Rakenteelliset uudistukset ovat edenneet liian hitaasti. Koronapandemia on kärjistänyt ongelmia, kun tukea on täytynyt löytyä esimerkiksi terveydenhuoltoon.

”Argentiina on maksukriisissä vähän väliä, se toistuu aina vaan”, Reinikka sanoo.

”Argentiina on aika formaali talous, eli ihmiset työskentelevät firmoissa ja epävirallinen sektori on pienempi kuin vaikkapa monissa Afrikan maissa. Taloustilanne näkyy valuuttakurssissa, ja tuontitavarat ovat liian kalliita”, hän lisää.

Muissa Argentiinaa köyhemmissä maissa isompi osa kansalaisista työllistää itse itsensä, koska virallinen talous- tai yritysrakenne ei ole yhtä hyvässä järjestyksessä.

”Jos köyhemmän valtion rahoituspohja romahtaa, se ei näy yhtä radikaalisti kuin Argentiinan kaltaisessa maassa, jossa tavallinen ihminen näkee, että valtio pystyy tekemään aiempaa vähemmän budjetillaan”, Reinikka sanoo.

Myös esimerkiksi Libanon on ollut kriisissä jo pitkään. Maailmanpankin mukaan Libanonin talouskriisi on yksi modernin historian pahimmista lamakausista.

Autoilijat ja moottoripyöräilijät jonottivat huoltoasemalle kesäkuun lopussa Libanonin Beirutissa.

Maan valuutta on menettänyt yli 90 prosenttia arvostaan. Yli puolet väestöstä elää köyhyydessä. Kotitalouksista 77 prosenttia elää ilman riittävää ravintoa. Ruuan hinta on hyperinflaation takia kolminkertaistunut muutamassa kuukaudessa.

Lue lisää: Pääministeri: Libanon on päivien päässä ”yhteiskunnallisesta räjähdyksestä” – Maata koettelee yksi nykyhistorian pahimmista talous­kriiseistä

Jos valtiota uhkaa maksukyvyttömyys, voivat velkojat neuvotella velkajärjestelyistä. Usein järjestelyjen yhteydessä maa hakeutuu IMF:n ohjelmaan, jossa maa saa rahoitusta ja sitoutuu taloustoimien kuten menoleikkausten toteuttamiseen. Joissakin tapauksissa velkoja voidaan leikata, mikä parantaa maan velanhoitokykyä ja helpottaa rahoituksen saamista.

Kun lainataakka on liian suuri, iso osa tuloista menee lainojen hoitoon. Jos valtio ajautuu maksukyvyttömyyteen, uutta lainaa on mahdotonta saada ennen velkaneuvotteluja. Tämä kaikki on pois valtion mahdollisuuksista rahoittaa julkisia palveluja, kuten koulutusta ja terveydenhuoltoa.

Varsinkin jos valtio joutuu velkajärjestelyyn, joutuvat kaikki kiristämään vyötä, jotta velkojat suostuvat järjestelemään korkoja ja maksuaikoja uudelleen. Esimerkiksi Sambiassa on ollut määrä rakentaa laajempi talouden tervehdyttämisohjelma.

”Se näkyy siinä, mitä ikinä kansalaiset valtiolta saavat. Maan täytyy nostaa omaa verotustaan ja tilkitä porsaanreikiä. Se ei tapahdu äkkiä”, Reinikka sanoo.