Yritys listautuu Tukholman pörssin First North -markkinapaikalle.

Physitrack listautuu Tukholman First North -listalle.

WalesILAINEN terveydenhuoltoalan saas-yritys Physitrack järjestää listautumisannin Suomessa ja Ruotsissa ja listautuu Tukholman pörssin First North -markkinapaikalle.

Yhtiön mukaan listautumisen ja listautumisannin tavoitteena on avata ovi pohjoismaisille markkinoille sekä monipuolistaa osakkeiden omistajakantaa.

Saas-lyhenne tulee englannin kielen sanoista software as a service. Käytännössä saas-yrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa ohjelmiston hankkimista palveluna.

”Listautuminen on looginen seuraava askel jatkuvan laajentumisemme tukemisessa, ja First North Premier on osoittautunut parhaaksi listauspaikaksi teknologiakeskeisille yrittäjähenkisille yhtiöille Euroopassa", Physitrackin toimitusjohtaja ja perustaja Henrik Molin kommentoi tiedotteessa.

Listautumisanti alkaa tänään ja on käynnissä 16. kesäkuuta asti. Osakevaihdon Tukholman First Northissa on tarkoitus alkaa 18. kesäkuuta.

Physitrack tarjoaa saas-ratkaisuja terveydenhuollon digitalisointiin. Palvelulla on asiakkaana noin 89 000 terveydenhuoltoalan toimijaa sekä rekisteröityjä potilaskäyttäjiä yli 180 maassa.