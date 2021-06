Adidas on sitoutunut merkitsemään suunnitellussa annissa osakkeita kolmella miljoonalla eurolla.

Kuituteknologiayhtiö Spinnova on saanut urheiluvaatebrändi Adidaksen ankkurisijoittajaksi suunniteltuun listautumisantiinsa.

First North -markkinapaikalle listautuva Spinnova on kehittänyt teknologian tekstiilikuidun valmistamiseen puusta tai jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajätteestä.

Adidas on sitoutunut merkitsemään suunnitellussa annissa osakkeita kolmella miljoonalla eurolla. Spinnova on myös tuotekehitysyhteistyössä Adidaksen kanssa, mikä on yhtiön mukaan merkittävä tekijä Spinnovan kaupallisessa skaalaamisessa.

Spinnovan toimitusjohtajan Janne Porasen mukaan yhtiö sopii hyvin yhteen Adidaksen vastuullisuusstrategian kanssa.

”Teknologia-alustamme pystyy tuottamaan tekstiilikuitua isoissa volyymeissa saatavilla olevista, uusiutuvista raaka-aineista kuten puu tai maatalousjäte, ja materiaalimme on täysin kierrätettävää ja nopeasti maatuvaa”, Poranen kertoo Spinnovan tiedotteessa.

Spinnova rakentaa parhaillaan Jyväskylään ensimmäistä kaupallista tehdastaan yhdessä selluyhtiö Suzanon kanssa. Lisäksi yhtiö rakentaa myös pilottilaitosta nahkajätekuidun tuotantoon kenkävalmistaja Eccon sisaryhtiö KT Tradingin kanssa.