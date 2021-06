Kuluttajaliiton vertailussa koronatestien suurimmat hintaerot paljastuivat oireettomien testeissä. Testien listahintojen päälle voi tulla vielä yllättäviä lisämaksuja.

Yksityisten lääkäriasemien koronavirustestien hinnoissa on merkittäviä eroja, selviää Kuluttajaliiton vertailusta. Huhti-toukokuussa suoritetussa hintavertailussa oli mukana kuusi yritystä: Aava, Mehiläinen, Pihlajalinna, Terveystalo, Seppälääkärit, Medipulssi ja 9Lives.

Edullisimmin pcr-testiin pääsee 9Lives-lääkäriasemalla, jossa testauksen minimihinta 114 euroa. Kallein minimihinta on puolestaan Seppälääkäreillä, jossa testiin pääsee 180 eurolla. 9Lives-lääkäriasemalla on myös edullisin antigeenitesti 149 euron minimihintaan. Kallein antigeenitesti on Pihlajalinnassa, jossa testin minimihinta on 218,20 euroa.

Hinnoissa on huomioitu Kela-korvaus, ja ne sisältävät varsinaisen testin lisäksi testaukseen vaadittavan lähetteen sekä lääkärin tai sairaanhoitajan kirjoittaman todistuksen.

Jos testiin haluaa oireettomana esimerkiksi matkustamista varten, hintaerot ovat vielä suurempia. Oireettomana testaamisesta ei saa Kela-korvausta.

Edullisin oireettoman koronatesti löytyy Medipulssista, jossa testiin pääsee 150 eurolla. Pihlajalinnan minimihinta on kallein: 267,80 euroa.

Joskus matkustamisen voi tarvita Fit to fly -todistuksen, jossa lääkäri ottaa kantaa matkustajan matkustusturvallisuuteen. Jos todistuksen haluaa, Pihlajalinnan testin hinta nousee 359,30 euroon. Medipulssin hintaan Fit to fly -todistus ei vaikuta. Hintoja vertailemalla voi siis säästää jopa 200 euroa.

Kuluttajaliiton mukaan testin listahinta ei kerro koko totuutta, vaan testin lisäksi on maksettava lähes poikkeuksetta erilaisia lisämaksuja. Näitä voivat olla esimerkiksi lääkäriaseman lähetteestä ja siihen liittyvästä vastaanottokäynnistä veloittama lisämaksu, palvelumaksu tai laskutuslisä.

Myös näytteenotosta tai tietojen viemisestä Omakanta -järjestelmään voidaan periä ylimääräistä. Loppusummaan vaikuttaa lisäksi, tekeekö oirearvion yleislääkäri, vai sairaanhoitaja ja haluaako lääkärintodistuksen paperisena vai sähköisesti.