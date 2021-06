Yhä useampi ostaa alkoholia netistä, ja puolet alkoholijuomia netistä tilanneista on jättänyt verot maksamatta

Korona-aika on lisännyt netistä tilattujen alkoholijuomien määrää, mutta kaiken kaikkiaan kulutus on vähentynyt.

Päivittäistavarakauppa on edelleen alkoholijuomien yleisin ostopaikka.

Alkoholijuomien ostaminen verkosta on vilkastunut korona-aikana. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton selvityksen mukaan alkoholijuomien nettikaupan verotus on kuitenkin monelle edelleen epäselvää; puolet netistä juomia tilanneista on jättänyt niistä verot maksamatta.

”Nettikauppa on kuumentunut korona-aikana, ja sama on ollut huomattavissa myös alkoholijuomien osalta. Toisaalta suomalaiset eivät tiedä, onko alkoholin tilaaminen netistä edes laillista. Myös verotukseen liittyvät asiat askarruttavat ihmisiä. Kuten tutkimuksesta ilmenee, on moni jättänyt verot maksamatta tietämättömyyden tai informaation puutteen takia”, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen sanoo tiedotteessa.

Loikkasen mukaan Suomen etämyyntilainsäädäntö kaipaisi pikaista selvennystä valtiontasolla. Kotimaisille yrityksille alkoholin nettimyynti ei ole tällä hetkellä sallittua.

Selvityksen mukaan noin 13 prosenttia vastaajista on tilannut kuluneen vuoden aikana alkoholijuomia netin välityksellä. Juomakategorioittain eniten netin kautta on tilattu viiniä, olutta ja väkeviä juomia.

Päivittäistavarakauppa on edelleen alkoholijuomien yleisin ostopaikka. Ruokaravintoloiden ja baarien osalta alkoholijuomien myynti on puolestaan romahtanut ravintola- ja tapahtumarajoitusten myötä. Vain noin 8 prosenttia vastaajista osti juomia anniskeluravintolasta viime vuonna, kun edellisvuonna vastaava lukema oli 26 prosenttia. Ruokaravintoloista juomia osti 8 prosenttia vastaajista, edellisvuonna puolestaan 20 prosenttia.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton mukaan korona-aika on kaiken kaikkiaan vähentänyt suomalaisten alkoholijuomien kulutusta. Selvityksessä noin neljäsosa kyselyyn vastanneista kertoi koronan vaikuttaneen alkoholijuomien kulutukseen vähentävästi. Eniten käyttö vähentyi 25–34-vuotiailla. Kuusi prosenttia arvioi alkoholin käytön lisääntyneen viimeisen vuoden aikana.

Myös yleinen alkoholin kulutus on laskussa. Noin viidennes kyselyyn vastanneista käyttää alkoholia harvemmin kuin noin kerran kuussa. Ikäryhmistä 18–24-vuotiaat käyttävät alkoholia selvästi vähiten; reilu neljännes kyseisestä ikäryhmästä ei käytä alkoholia ollenkaan.

Oluen valintaperusteissa alkoholittomuus on noussut suhteellisesti eniten 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä. Aiempaan verrattuna useampi ostaa alkoholittomien oluiden lisäksi myös mietoja oluita.