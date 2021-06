Suomen Pankki ennustaa talouden kasvavan kolme prosenttia tänä vuonna ja ensi vuonna. Sen jälkeen alkaa jarrutus.

Suomen talous kasvaa tänä vuonna ripeästi, arvioi Suomen Pankki.

Koronaviruspandemian lievittyminen lisää kotitalouksien kulutusta ja vienti kasvaa maailmantalouden piristymisen takia.

Suomen Pankin uuden ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 2,9 prosenttia ja ensi vuonna 3,0 prosenttia. Maaliskuussa keskuspankki arvioi talouden kasvavan tänä vuonna 2,6 prosenttia ja ensi vuonna 2,7 prosenttia.

”Talous kasvaa lähivuosina varsinkin kotitalouksien kulutuksen johdolla. Kuluttajilla on vahva luottamus talouteen. Kun he pääsevät koronatilanteen parannuttua kuluttamaan vapaammin, saa Suomen talous piristysruiskeen. Pitkää nopean kasvun kautta ei ole kuitenkaan näkyvissä”, sanoi Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum .

Ennusteen mukaan talouskasvu hidastuu 1,3 prosenttiin vuonna 2023. Se johtuu etenkin väestön vanhenemisesta ja työn tuottavuuden heikosta kasvusta.

Kaikesta huolimatta Suomen Pankki arvioi, että elintasoa mittaava bruttokansantuote kasvaa jo syksyllä suuremmaksi kuin vuonna 2019.

Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Ostbaum.

Maailmantalouden tukeva elpyminen johtuu epävarmuuden vähentymisestä sekä rahapoliittisesta että finanssipoliittisesta elvytyksestä.

Taloudellista epävarmuutta on vähentynyt etenkin koronavirusrokotusten edistyminen keväällä.

”Maailmantalouden ja erityisesti euroalueen virkistyminen vahvistaa myös suomalaisten vientiyritysten tavaroiden ja palveluiden kysyntää”, Obstbaum sanoi.

Suomen Pankki arvioi viennin elpyvän nopeasti, ja kasvavan koronaviruspandemiaa edeltäneelle huipputasolleen jo tänä vuonna.

Euroopan keskuspankki arvioi viime viikolla, että euroalueen talous kasvaa tänä vuonna 4,6 prosenttia ja ensi vuonna 4,7 prosenttia. Suomen tavaraviennin arvosta 40 prosenttia menee euroalueelle.

Suomen Pankin mukaan tuotantokuilu kääntyy ensi vuonna positiiviseksi. Viime vuonna se oli kolme prosenttia negatiivinen. Tuotantokuilu tarkoittaa kansantalouden toteutuneen kokonaistuotannon poikkeamaa potentiaalisesta tuotannosta.

Lue lisää: Euroopan keskuspankki arvioi talouden elpymisen vahvistuvan tuntuvasti

Talouden positiivista virettä vahvistaa se, että useimmat suomalaiset yritykset ovat selvinneet koronaviruspandemiasta hyvin. Suurimpia vaikeuksia on ollut palveluita tarjoavilla yrityksillä kuten ravintoloilla.

Pandemia väistyessä yritykset alkavat taas investoida. Myös työmarkkinoilla näyttää Suomen Pankin mukaan verraten valoisalta. Vahva talouskasvu luo edellytykset työllisyyden kasvulle ja kun palvelualat toipuvat, voi kasvun odottaa olevan hyvin työllistävää.

Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyn mukaan teollisuuden kiinteät investoinnit ovat nousemassa tänä vuonna kaikkien aikojen ennätystasolle 5,2 miljardiin euroon.

Valtiota ja kuntia pandemia on koetellut raskain rukkasin, sillä niiden menot ovat kasvaneet kriisin aikana huomattavasti. Samaan aikaan verotulot ovat vähentyneet.

Kasvanutta julkisen talouden alijäämää on rahoitettu velkaa ottamalla. Suomen Pankin ennusteen mukaan vuonna 2023 julkisen talouden velka on 73 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Inflaation eli hintojen yleisen kohoamisen Suomen Pankki ennustaa kiihtyvän tänä vuonna Suomessa 1,7 prosenttiin, koska raaka-aineiden hinnat nousevat ja kulutuskysyntä kasvaa. Inflaation kiihtyminen on kuitenkin tilapäistä.

Lue lisää: Kiihtyvä inflaatio voi ruhjoa maailmantaloutta ja sijoittajat ovat peloissaan

Valoisasta ennusteessa huolimatta Suomen Pankki muistuttaa, että taloudessa on yhä riskejä.

”Suurimmat riskit liittyvät koronapandemian arvaamattomuuteen. Pandemia on ohi vasta, kun se on voitettu koko maailmassa”, ennustepäällikkö Obstbaum arvioi.

Toisaalta talouskasvu voi olla jopa ennustettua nopeampaa, jos kotitaloudet alkavat lähivuosina kuluttaa pandemian aikana kertyneitä säästöjään.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn puhui tiedotustilaisuudessa helsingissä tiistaina.

Pääjohtaja Olli Rehn painottaa, että pidemmällä aikavälillä Suomen talouden näkymiä nakertavat työn tuottavuuden heikon kehityksen ja väestön vanhenemisen lisäksi, pohjoismaisittain matala työllisyysaste.

Nämä kolme tekijää rajoittavat talouskasvua ja sen takia myös julkisen talouden velanhoitokykyä.

”Suomen heikko tuottavuuskehitys huomioiden olisi perusteltua kohentaa innovaatiotoiminnan kannustimia. Laaja ja pysyvä tutkimuksen ja kehittämisen verohelpotus olisi hyvä vaihtoehto. Osaamisen kannalta huolestuttava nuorten aikuisten keskimääräisen koulutustason laskeva trendi on syytä kääntää”.

Hän korostaa myös, että Suomen talous on jäänyt 15 viime vuoden aikana pahasti jälkeen muista Pohjoismaista.

”Onkin pakko kysyä: olisikohan meillä Suomessa jo aika lopettaa ongelmiemme selittely 10–15 vuoden takaisilla tapahtumilla? Olisiko aika tunnustaa tosiasiat ja ryhtyä määrätietoisesti korjaamaan heikkouksiamme, joita pohjoismainen vertailu koruttomasti paljastaa?” pääjohtaja Rehn sanoi.

Hänen mukaansa taloutta uudistamalla menetykset muihin Pohjoismaihin nähden voidaan kuroa kiinni, ja talouden kykyä sopeutua olosuhteiden muutoksiin täytyy parantaa.

Pääjohtaja Rehn korosti myös, että edelleen on tarve tehdä sellaisia vaikuttavia toimia, joilla Suomen työllisyysaste saadaan hyvälle pohjoismaiselle tasolle.

Suomen Pankki on myös huolissaan julkisesta velasta, joka on kasvanut hyvin nopeasti koronaviruspandemian aikana, ja odotettavissa on velan kasvun jatkuminen akuutin kriisin väistymisen jälkeen.

"Kun suhdanne on ennusteen mukaan ensi vuonna aiempaa parempi ja talous kasvaa, finanssipolitiikka tulisi kääntää julkisen talouden kestävyyttä kohentavaan suuntaan. Paluu menokehykseen ilman turhaa viivettä on keskeistä julkisen talouden kestävyyden ja kehysjärjestelmän uskottavuuden kannalta", sanoi pääjohtaja Rehn.