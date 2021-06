Biotekniikkayhtiö Orphazyme kertoo, ettei se tiedä syytä osakkeensa rajuun nousuun.

Tanskalaisen biotekniikkayhtiön Orphazymesin osakkeen yhtäkkinen raju nousu hämmentää sijoittajia.

Pienen tanskalaisyhtiön osakkeen ADS-talletustodistuksen hinta nousi torstaina New Yorkin Nasdaq-pörssissä yli 300 prosenttia ilman selkeää syytä. Hurjimmillaan osake kävi peräti 1 387 prosentin nousussa.

Orphazymesin osakkeen pääpörssi on Kööpenhaminassa, jossa osakkeen kurssi on perjantaina käynyt parhaimmillaan lähes 135 prosentin nousussa. New Yorkissa osake avasi perjantaina silti noin 50 prosentin syöksyyn.

Orphazyme tiedotti perjantaina, ettei sillä ole tietoa, mikä selittäisi osakkeen rajua nousua ja suurta vaihtoa torstaina New Yorkissa.

Yhtiö varoitti, että osakkeita ostavat sijoittajat voivat menettää merkittävän osan sijoituksistaan, jos arvopaperin hinta laskee myöhemmin.

Biotekniikkayhtiöiden osakkeisiin erikoistuneen ranskalaisen tutkimusyhtiö Biotech Radarin perustaja Bertrand Delsuc arvioi Twitterissä, että osakkeesta näyttää tulleen yhdysvaltalaisten yksityissijoittajien sijoituskohde.

Samalla lailla arvioi osakevälittäjä Nordnetin yksityistalouden ekonomisti Per Hansen. Hän sanoo katsauksessaan, että ainoa järkevä johtopäätös Orphazymen kurssinoususta on, että Tanskalla on nyt oma meemiosake.

"Outo, äkillinen ja selittämätön kurssikehitys ei koske pelkästään Gamestopin ja AMC:n osakkeita”, Hansen kirjoitti katsauksessaan uutistoimisto Bloombergin mukaan.

Meemiosakkeiksi kutsutaan osakkeita, jotka ovat suosittuja verkkosivusto Redditissä keskustelevien yksityissijoittajien keskuudessa.

Orphazymes on kehittänyt hoitokeinoa Niemann–Pickin taudin nimellä tunnettuun geneettiseen aineenvaihdun­tasairaukseen.

Lääkevalmiste on ollut Yhdysvaltain lääkevirasto FDA:n tarkastelussa. Viraston pitäisi päättää tarkastelu viimeistään 17. kesäkuuta.