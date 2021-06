Henkilöstökyselyssä vain noin viisi prosenttia aikoi tulla jatkossa työpaikalle viitenä päivänä viikossa.

Koronapandemia ajoi toimistotyöläiset laajasti etätöihin viime keväänä. Työyhteisöjen valmius etätyöskentelyyn siirtymiseen vaihteli yllättävän poikkeustilanteen iskiessä. Osassa työpaikoista etätöitä oltiin tehty jo vuosikausia, osassa kotikonttorin käyttöä jouduttiin opiskelemaan alusta asti.

Nyt työpaikoilla käydään keskusteluja siitä, miten ja milloin toimistolle palataan. Esimerkiksi teknologiajätti Apple on kertonut, että se pakottaa työntekijänsä toimistolle ainakin kolmena päivänä viikossa.

Suomalainen teleoperaattori Dna on tehnyt toisenlaisen ratkaisun. Yhtiön henkilöstön ei tarvitse palata lainkaan toimistolle, vaan he saavat jatkossa tehdä etätöitä ilman rajoituksia.

Yhtiössä on tehty etätöitä asiantuntijatyössä jo vuodesta 2012 lähtien. Vuosina 2015–2017 käytäntöä laajennettiin asiakaspalveluun, jossa etätyöpäivät rajoitettiin kahteen päivään viikossa. Nyt rajoitteet poistuvat kaikista tehtävistä, lukuun ottamatta läsnäoloa vaativaa asiakastyötä esimerkiksi myymälöissä.

Yhtiön henkilöstöjohtaja Marko Rissanen korostaa, että etätyön tekeminen ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan tärkeintä on työntekijän vapaus valita itsenäisesti, missä tämä työnsä tekee.

”Kaiken taustalla on luottamus. Ei tarvitse sopia asioista esimiehen kanssa, vaan työtä ja vapaa-aikaa voi sovittaa itse yhteen mahdollisimman hyvin. Jos jollekin vapaus tuottaa haasteita, niin silloin pitää keskustella heidän kanssaan ja korjata tilanne, Rissanen sanoo.

Dna:n toukokuussa tekemässä henkilöstökyselyssä noin 70 prosenttia työntekijöistä arveli työskentelevänsä toimistolla jatkossa vain yhtenä tai kahtena päivänä viikossa. Vain noin viisi prosenttia henkilöstöstä aikoi tulla työpaikalle viitenä päivänä viikossa. Yhtiöllä on noin 1 600 työntekijää.

”Työnantajan rooli on mielestäni antaa raamit, pelikenttä. Tiimit sopivat sitten heille parhaan tavan tehdä töitä. Meillä on niin paljon erilaisia työtehtäviä, että kaikki käytännöt eivät sovi kaikille, vaan tiimien pitää sopia, miten he kommunikoivat ja kohtaavat. Annetaan päätösvalta niille, jotka työtä tekevät”, Rissanen sanoo.

Etätöiden lisääntyminen voi tarkoittaa monessa työpaikassa myös painetta pienentää toimiston kokoa kustannussyistä.

Dna:n toimitilat on kuitenkin jo aiemmin mitoitettu koronaa edeltäneeseen tilanteeseen, jossa henkilöstö oli työpaikalla keskimäärin kolme päivää viikossa. Näin ollen Rissanen ei näe toimitiloissa suuria muutospaineita.

”On toki selvää, että toimiston rakenteita on pitkällä aikavälillä luotava uusiksi, kun tapa tehdä työtä muuttuu. Nyt meidän pitää henkilöstön kanssa ideoida, mitä tulevaisuuden toimisto meille tarkoittaa.”

Rissanen korostaa, että ihmisillä on jatkossakin tarve sekä fyysisille kohtaamisille että seinille. Sillä hän tarkoittaa juuri toimistoja, tai muita kohtaamispaikkoja.

”En näe mahdollisuutta, että ilman näitä kahta voisi olla erinomainen työpaikka. Silloin meidän täytyy tehdä toimistoista houkuttelevia.”

Rissasen mielestä nyt kannattaa myös rauhassa seurata, miten työntekijöiden etätyöinto kehittyy. Tilanne voi nimittäin näyttää puolen vuoden päästä aivan erilaiselta.

”Kun otimme etätyömallin käyttöön vuonna 2012, etätyön määrä ampaisi ylös, keskimäärin 2,4 päivään viikossa. Ajan kanssa se laski 1,8 päivään ja siinä se on pysynyt”, Rissanen kertoo.

Nyt hän uskoo, että etätyön määrä kasvaa yhtiössä merkittävästi. Seurattavaksi jää, mille tasolle se tällä kertaa asettuu pidemmällä aikavälillä.