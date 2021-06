New Shepard -avaruuskapselin on määrä matkata avaruuden rajalle 20. heinäkuuta.

Huutokaupassa ollut paikka miljardööri Jeff Bezosin Blue Origin -avaruusteknologiayhtiön ensimmäiselle miehitetylle avaruuslennolle meni lauantaina kaupaksi 28 miljoonalla dollarilla eli noin 23 miljoonalla eurolla.

Huutokaupan voittajan nimeä ei kerrottu julkisuuteen, mutta se on määrä julkistaa lähiviikkoina. Huutokaupassa oli mukana parikymmentä tarjoajaa.

Yhtiön New Shepard -avaruuskapselin on määrä tehdä noin kymmenminuuttinen matka avaruuden rajalle 20. heinäkuuta. Matkasta neljä minuuttia vietetään maan ilmakehän ja avaruuden erottavan niin sanotun Karmanin rajan yläpuolella. Raja on noin sadan kilometrin korkeudessa.

Jeff Bezos on aiemmin kertonut, että hän ja hänen veljensä Mark Bezos osallistuvat lennolle. Kapseliin on tulossa myös neljäs matkustaja, mutta hänen henkilöllisyyttään ei ole kerrottu julkisuuteen.

Pilottia matkalla ei ole. New Shepard- kapselin on määrä lähteä matkaan aavikolta Texasin osavaltion pohjoisosasta. Laukaisun jälkeen kapseli irtoaa kantoraketistaan ja leijuu neljä minuuttia avaruuden rajalla. Matkustajien kerrotaan kokevan tuona aikana painottoman tilan. Takaisin maanpinnalle kapseli laskeutuu kolmen laskuvarjon avulla.

Blue Originin mukaan kapselilla on tehty yli kymmenen onnistunutta, miehittämätöntä testilentoa.

Avaruuslentohuutokaupan tuotto menee kuuden prosentin komissiota lukuun ottamatta Blue Originin Club for the Future -säätiölle, joka kannustaa nuoria teknistieteellisille aloille.

Toukokuussa avatun huutokaupan huipentaneessa, suorana striimatussa osiossa matkan hinta nousi huimasti. Vielä torstaina korkein tarjous oli 4,8 miljoonaa dollaria, mutta lauantaina tarjouksissa edettiin miljoonan dollarin korotuksin.