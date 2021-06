"Niin ne amerikkalaisetkin ajattelivat”, Finanssivalvonnan osastopäällikkö Samu Kurri vastaa. Kysymys kuului: Mitä sanoisit ihmiselle, joka väittää, etteivät Helsingin keskustan asuntojen hinnat voi romahtaa?

Kovin todennäköistä se ei Kurrinkaan mielestä ole, mutta riski on olemassa.

Viime viikkoina on käyty kiivasta keskustelua valtiovarainministeriön valmistelemasta uudesta lainakatosta, joka rajoittaisi asuntolainan koon 500 prosenttiin bruttotuloista. Laki sallisi poikkeuksia. Finanssivalvonta kannattaa esitystä lämpimästi.

Kurrin mukaan Finanssivalvonnassa huolestuttiin toden teolla, kun nähtiin että asuntojen hintakehitys vain kiihtyi koronaepidemiasta ja sen aiheuttamasta työttömyysaallosta ja taantumasta huolimatta.

”Se oli hyvin hämmentävää. Halvan koron himo voitti työttömyyden pelon. Oli todella yllättävää, miten paljon asuntojen hinnat meillä ja muissa Pohjoismaissa ovat nousseet yleisestä suhdannekuvasta huolimatta”, Kurri sanoo.

Asuntojen hintojen nousu ja yhä suuremmat lainamäärät ovat Kurrin mukaan johtaneet siihen, että monien perheiden talous on viritetty kireäksi.

Se herättää Kurrin mukaan huolen siitä, mitä tapahtuu, jos ja kun korot joskus nousevat. Tuleeko suuria lainoja ottaneille maksuvaikeuksia? Vaikuttaako se asuntojen kysyntään? Laskevatko hinnat kenties huomattavasti?

Asuntojen hinnat ovat nousseet Helsingissä nopeasti viime vuosina. Koronaepidemian kiihdyttyä runsas vuosi sitten hinnat notkahtivat vähän, mutta sen jälkeen nousu jälleen kiihtyi.

Runsaassa kuudessa vuodessa helsinkiläisasuntojen hinnat ovat nousseet keskimäärin jo lähes 30 prosenttia.

Usein kuulee sanottavan, että Helsingin keskustan kivitalo on aina turvallinen sijoitus, koska jatkuva kaupungistumiskehitys varmistaa, että näille asunnoille on kysyntää.

Suomen lähihistoriassa on kuitenkin yksi ajanjakso, jolloin myös arvokkaimpien alueiden hinnat romahtivat useiksi vuosiksi.

30 vuotta sitten, 1990-luvun alun lamassa keskustankin hinnat laskivat noin 50 prosenttia.

Romahdusta edelsi silloin nopeasti paisunut asuntojen hintakupla. Hinnat olivat parissa vuodessa kaksinkertaistuneet.

Kun siis riskejä pohtii, olennaista on arvioida, onko asunnoissa hintakuplaa. Pellervon taloustutkimuksessa (PTT) asuntojen hintoja tutkivan ekonomistin Peetu Keskisen mukaan ei ole.

”Hinnat ovat Helsingin keskustassa kyllä nousseet nopeammin kuin tulot, mutta kuplaa ei ole. Pelkkien tulojen tarkastelu ei edes ole riittävä mittari mahdollisen kuplan arvioimiseen”, Keskinen sanoo.

Hänenkin mukaansa markkinoilla on silti huolestuttavia ilmiöitä. Yksi niistä on se, että uudet asunnot myydään suurilla yhtiölainaosuuksilla. Toisin kuin pankit, rakennusyhtiöt eivät ole velvoitettuja selvittämään asiakkaan maksukykyä ja riskejä.

Finanssivalvonnan Kurrin mukaan on myös näkyvissä, että pankkien kova kisa aiheuttaa lipsumista konservatiivisimmista lainanmyöntökäytännöistä.

Pankit arvioivat asiakkaan maksukykyä ja vakuuksia aina omasta näkökulmastaan. Asiakkaan ei siis välttämättä kannata ottaa lainaa niin paljon kuin pankki sitä myöntäisi.

Kurrin mukaan epidemian aikana asunnoista on ollut selvästi jonkinlaista ylikysyntää, mikä näkyy nyt hinnoissa ja lainamäärissä.

”Lainojen juoksuajat ovat hiipineet pidemmiksi vähitellen. Kun on lyhyt korko ja pitkiä lainoja, korkojen ei tarvitse hirveän paljon nousta, että se alkaa leikata kotitalouksien kulutusta”, Kurri sanoo.

Pahin uhka olisi inflaation merkittävä kiihtyminen. Se pakottaisi Euroopan keskuspankin nostamaan ohjauskorkoja. Asuntolainojen viitekorkoina käytettävät euriborit seuraisivat nopeasti perässä.

Nyt talouden ennustajat uskovat, että inflaation pieni nopeutuminen jää väliaikaiseksi. Kurrikaan ei siis usko, että korot valtavasti nousisivat. Kireässä tilanteessa melko pienikin koronnousu voi toisaalta aiheuttaa yllättäviä ongelmia.

”Jo pelkästään se, että epidemian aiheuttama ylikysyntätilanne purkautuu, voi johtaa ainakin paikallisesti hintojen laskuun. Juuri omasta asunnosta ei välttämättä saakaan samaa hintaa, minkä siitä on maksanut”, Kurri sanoo.

Elämä on arvaamatonta. Työtilanteet voivat muuttua, samoin ihmissuhteet. Silloin on ikävää, jos taloudellinen joustovara on olematon, eikä asuntoon sidottua pääomaakaan saa järkevään hintaan vapautettua.

”Kaikki viittaa siihen, ettei lainojaan kannata virittää aivan äärimmilleen. On todella kurja tilanne, jos kaikki on kiinni kiviseinissä.”

Ennen kaikkea Finanssivalvonta kantaa aina huolta niin sanotusta makrovakaudesta eli siitä, ettei velkaantuminen syökse pankkeja ja koko kansantaloutta kriisiin.

Helsingin yliopiston taloustieteen professori Roope Uusitalo sanoo, että kotitalouksien ylivelkaantuminen on koko kansantalouden kannalta riski.

Jos asuntojen hinnat lähtevät laskuun ja samaan aikaan kotitalouksien tulot laskevat esimerkiksi työttömyyden takia, seurauksena voi olla tuhoisa itseään vahvistava kierre, joka johtaa pitkäkestoiseen lamaan.

”Asuntolainat voivat joko käynnistää taantuman, niin kuin Yhdysvaltain subprime-kriisissä, tai ne voivat voimistaa sitä niin kuin Suomessa 1990-luvun alussa”, Uusitalo sanoo.

Pankkien luottosalkusta hyvin suuri osa on asuntolainoja ja näin ollen myös lainojen vakuuksista suuri osa on asuntoja.

Kun asuntolainojen kanssa tulee ongelmia, vakuuksien arvo laskee ja pankit voivat joutua supistamaan luotonantoa. Se taas syventää taantumaa entisestään.

”1990-luvun alussa, kun opiskelin, pankki oli haluton myöntämään minulle opintolainaa kuuden prosentin korolla, vaikka lainalla oli täysi valtion takaus”, Uusitalo sanoo.

Kansantalouden riskeihin tietysti vaikuttaa ilmiön laajuus.

PTT:n Keskinen muistuttaa, että asuntojen voimakas hinnannousu ei tällä kertaa koske koko maata, eikä edes koko pääkaupunkiseutua.

”Tämä on hyvin helsinkiläinen ilmiö. Jo Vantaalla asuntojen hintakehitys on ollut hyvin maltillista.”

Suurimmassa osassa maata myös velkamäärät ovat siis huomattavasti Helsinkiä pienempiä.

