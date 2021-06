Vantaan Energia tavoittelee maakaasusta luopumista vuoteen 2025 mennessä. Tuolloin yhtiön jätevoimalan yhteydessä voitaisiin tuottaa synteettistä metaania yhteistyössä Wärtsilän kanssa.

Maakaasusta luopuakseen Vantaan energiayhtiö on ryhtynyt teknologiayhtiö Wärtsilän kanssa hankkeeseen synteettisen metaanin tuottamisesta Långmossebergenin jätevoimalassa.

Energiayhtiö Vantaan Energia aikoo luopua kivihiilen jälkeen maakaasusta yhteistyössä teknologiayhtiö Wärtsilän kanssa. Yhtiöt aikovat rakentaa laitoksen, joka tuottaa synteettistä metaania Vantaan jätevoimalan yhteydessä.

Viime vuonna asiassa yhteistyön aloittaneet yhtiöt ovat nyt solmineet sopimuksen Power to Gas -laitoksen suunnittelun jatkamisesta kohti varsinaista investointipäätöstä. Laitos olisi tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025.

Laitos tuottaisi synteettistä metaania tuulivoimalla tuotetulla sähköllä, jolla vesi hajotetaan alkuaineikseen eli vedyksi ja hapeksi. Vety yhdistettäisiin Vantaan Energian jätevoimalan savukaasuista talteen otettuun hiilidioksidiin metanointiprosessissa.

Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen sanoo, että vastaavaa laitosta ei Suomessa vielä ole.

”Tämä on yksi merkittävä komponentti, kun siirrytään kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Jos se toimii ja on taloudellisesti järkevää, se on esimerkki ja merkkipaalu energia-alalle siitä, miten nopeasti pystymme tekemään siirtymän”, Toivonen sanoo.

Toivosen mukaan varsinainen investointipäätös voitaisiin tehdä aikaisintaan ensi vuonna siksi, koska hanke vaatii julkista tukea.

”Itse [synteettisen metaanin] tuottaminen on kannattavaa meidän näkökulmastamme. Investointihankkeena laitoksen suuruus on noin 50 miljoonaa euroa ja siitä yli puolet on tukea. Päätökseen vaikuttaa tukiprosessin aikataulu”, Toivonen sanoo.

Hankkeessa tavoitellaan muun muassa sitä, että Vantaan Energia voisi luopua maakaasusta vuonna 2025. Wärtsilän mukaan laitos voisi tuottaa 10 megawatin teholla synteettistä metaania. Vantaan Energian Toivonen sanoo, että teho riittää kattamaan kylmistä säistä syntyvät piikit maakaasun käytössä.

Kivihiilestä Vantaa pääsee eroon vuonna 2022, kun jätevoimalan laajennus valmistuu. Toivosen mukaan voimalan kaupallinen käyttö alkaa syksyllä 2022. Kivihiilikielto tulee Suomessa voimaan vuonna 2029.

Lue lisää: Jätevoimalan piippu aiotaan valjastaa biokaasun tuotantoon futuristisessa projektissa Vantaalla – Kaupunki pyristelee irti nyt myös maakaasusta

Metaania olisi mahdollista käyttää myös kuorma-autojen, kuten jäteautojen polttoaineena. Wärtsilän mukaan laitoksen tuottama metaani kattaisi jopa 200 kuorma-auton polttoainetarpeen.

Wärtsilä on investoinut niin kutsuttuun Power-to-X -teknologiaan vuodesta 2018 alkaen. Käsite pitää sisällään lukuisia erilaisia keinoja muuntaa sähköä toisenlaiseksi energiaksi.