Mediayhtiö Sanoma julkisti maanantaina kantelunsa EU-komissiolle Yleisradion oppimissisällöistä ja verkon videopalvelujen laajuudesta.

Kantelussaan Sanoma huomauttaa Ylen laajentaneen voimakkaasti Areenan videosisältöjä ja panostaneen digitaalisiin oppimissisältöihin. Molemmat ovat alueita, joilla Sanomalla on Suomessa merkittävää liiketoimintaa.

Sanoman mukaan se ei halua lakkauttaa Yle Areenaa, mutta haluaa, että eduskunta asettaa palvelulle ”Yle-laissa selkeät rajat”.

Ylen digitarjonnan laajeneminen vaikeuttaa Sanoman kantelun mukaan sen kykyä kaupallistaa omia tuotteitaan. Sekä viihteestä että digitaalisista oppimisen palveluista on Suomessa verkossa runsaasti tarjontaa, eikä niitä tarvitse rahoittaa julkisin varoin.

”Teksti-tv:n aikakaudelta peräisin oleva yleisradiolaki ei vastaa nykyistä nopeasti kehittyvää digitaalista ja monikanavaista mediamarkkinaa eikä sen tuomia tarpeita uusille palveluille”, Sanoma toteaa tiedotteessaan.

Tieto Kantelusta tuli julkisuuteen toukokuussa, kun liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti asiasta. Itse kantelua ei kuitenkaan tuolloin julkistettu.

Julkisuudessa ollut tieto kantelusta sai osakseen laajaa kritiikkiä, ja Yle itse tyrmäsi sen julkisesti. Ylen toukokuussa lähettämän tiedotteen mukaan Areenan osalta kantelu ”kyseenalaistaa pitkälti koko julkisen palvelun tulevaisuuden toteutuksen perustan”.

Myös Sanoman kotimaisiin päämedioihin kuuluva Helsingin Sanomat otti kanteluun pääkirjoituksessaan kriittisen kannan.

Maanantaina Sanoma itse julkisti brysseliläisen Geradin Partners -asianajotoimiston laatiman kantelulomakkeen, sen lainopilliset perustelut sekä kantelun liitteet verkkosivullaan.

Kantelussaan Sanoma huomauttaa, että oppimateriaaleissa Yle on laajentanut digitaalista tarjontaansa vähitellen. Sanoma nostaa esimerkiksi Yle Oppimisen Opettajalle -osion, jonka materiaaleja voi yhtiön mukaan käyttää suoraan opetuksessa. Muina esimerkkeinä yhtiö mainitsee lukiolaisille tarkoitetun Abitreenit-palvelun, opetukseen suunnatun Triplet-uutisvisan ja elokussa 2019 julkaistun Pikku Kakkonen Eskari -sovelluksen.

Tällaisissa materiaaleissa Yle voi julkisen rahoituksen turvin rakentaa tukevan markkina-aseman ennen kaupallisia toimijoita, Sanoma toteaa.

Verkon videosisällöissä Yle on Sanoman mukaan lisännyt viime vuosina merkittävästi etenkin ulkomaisen sisällön määrää Yle Areenassa. Lakiyhtiön kirjelmässä Sanoma nostaa esiin muun muassa Ylen brittiläisen draaman tarjonnan sekä ulkomaiset rikossarjat.

Sanoman mukaan kyse ei ole siitä, etteikö Yle saisi lisätä Areenaan myöhemmin katseltavaksi televisiossa esittämiään ohjelmia. Sen sijaan kyse on suoratoistopalvelujen eli niin sanotun VOD:n laajentamisesta.

”EU:n valtiontukisääntelyn mukaista ei kuitenkaan ole se, että yleisradioyhtiöt rakentavat julkisella rahoituksella kaupallisten suoratoistopalveluiden kanssa kilpailevia mittavia online-videokirjastoja”, Sanoma toteaa tiedotteessaan.

Sanoma huomauttaa myös, että osa Ylen sisällöstä on saatavilla vain Yle Areenasta, eikä niitä ole esitetty aiemmin televisiossa. Tämän vuoksi Ylen laajeneva kirjasto muistuttaa jatkuvasti enemmän kaupallisten toimijoiden vastaavia palveluja.

Kotimaisesta sisällöstä esimerkiksi Sanoma nostaa Sinkut paljaana -tosi-tv-sarjan, Areenasta löytyvän Ketonen & Myllyrinne -sketsisarjan ja Au pairit Havaijilla -tosi-tv-sarjan.

”On epävarmaa, voidaanko tällaista sisältöä Ylen ilmaisessa VOD-palvelussa pitää yhteiskunnan ’demokraattisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden’ mukaisena”, lakitoimiston englanninkielisessä kirjelmässä todetaan.

Demokraattiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tarpeet mainitaan Yle-laissa kriteereinä, joita hallintoneuvoston pitäisi arvioida Ylen palvelujen tarvetta mediakentässä.

”Yle-lain mukaan Ylen tulee tuoda kattava julkisen palvelun ohjelmisto kaikkien saataville yhtäläisin ehdoin. Nykymuotoinen Yle Areena ja oppimisen palvelut verkossa ovat osa tätä Ylen lakisääteistä tehtävää”, Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen (kok) totesi Ylen tiedotteessa toukokuussa.

Seuraavaksi Suomi vastaa virallisesti komission Sanoman kirjelmästä pyytämään lausuntoon. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan komissiolle pyritään vastaamaan 21. kesäkuuta mennessä.

Suomea kohtaan on vireillä myös aiempi Yleisradion tehtävien laajuutta koskeva kantelu, jonka on tehnyt kaupallisen median edunvalvoja Medialiitto, jonka jäsen myös Sanoma on.

Tässä kantelussa on kyse Ylen verkon tekstimuotoisten sisältöjen laajuudesta, jota Medialiitto haluaisi rajoittaa. Asiasta on annettu hallituksen esitys, joka on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Helsingin Sanomat on osa Sanoma-konsernia.