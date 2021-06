Etlatiedon vuosittain toteuttaman Digibarometrin mukaan Suomi pärjää verrokkimaihin nähden digitaalisuuden hyödyntämisessä parhaiten julkisella sektorilla.

Suomi piti toisen sijansa 22 maan digitaalisuuden hyödyntämistä mittaavassa ja vertailevassa Digibarometrissa.

Kärkipaikalla tuoreessa vertailussa on myös viime vuoden ykkönen eli Tanska ja kolmanneksi nousi Ruotsi edellisvuoden kuudennelta sijalta.

Vertailun erityisteemana oli tänä vuonna verkkokauppa, jossa Suomen menestys voisi olla parempikin. Suomessa verkkokauppaa tekevien yritysten osuuden kasvu on ollut hidasta ja verkkokaupan myynnin keskimääräinen osuus yritysten liikevaihdosta on kasvanut vain maltillisesti viime vuosikymmenellä.

Etlan tutkija Juri Mattila sanoo, että havainnoissa korostuu erityisesti kolme ongelmaa.

”Ensinnäkin kuluttajamyynnin suhteellinen osuus Suomen verkkokaupan liikevaihdosta on yksi Euroopan pienimpiä. Toisekseen ulkomaille myyvien verkkokauppojen osuus on meillä yksi Euroopan alhaisimpia. Kolmanneksi verkkokauppa-alustojen ja -sovellusten hyödyntäminen on meillä lähes Euroopan vähäisintä”, Mattila kertoo.

Verkkokauppavertailussa kärkimaat myös karkaavat entistä kauemmaksi Suomen kehityksestä. Samalla Suomen rinnalle on noussut uusia kilpailijoita itäisen Euroopan ja Balkanin alueen kehittyvistä verkkokauppatalouksista.

Esimerkiksi Romaniassa ja Bosnia-Hertsegovinassa verkkokauppaa tekevien yritysten osuus oli viime vuonna sama kuin Suomessa. Suomen ohi taas hujahtivat esimerkiksi Liettua, Serbia ja Kroatia.

”Ongelma ei ole siinä, etteikö verkkokauppa Suomessa kehittyisi, vaan ennemminkin siinä, että monin paikoin muualla kehitys on ollut nopeampaa”, Mattila sanoo.

”Hieman huolettaa, olemmeko hiljalleen putoamassa digikehityksessä kärjen joukosta eurooppalaiselle keskitasolle.”

Yleisesti barometri mittaa digitaalisuuden hyödyntämistä eri maissa kolmella eri tasolla ja sektorilla. Suomi menestyi maista parhaiten julkisen sektorin vertailussa. Yritysten välisessä vertailussa sijoitus nousi muutaman pykälän neljänneksi. Kansalaisten digitaitojen tasolla Suomi menetti yhden sijan ja oli tälläkin sektorilla neljäs.

Suomi oli vertailun ykkössijalla vuonna 2016, jonka jälkeen kärkipaikan vei Norja. Sen jälkeen kärjessä on käynyt myös Yhdysvallat vuonna 2019, mutta Tanska on ollut ykkösenä nyt kaksi vuotta.

”Lähimmät kilpailijamaamme ovat niin samalla tasolla Suomen kanssa, että pienetkin muutokset vaikuttavat lopullisiin sijoituksiin”, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) johtava tutkija Timo Seppälä sanoo.

Tuoreimmassa vertailussa Norja on neljäntenä ja Yhdysvallat viidentenä. Eniten vuodesta 2014 sijoitustaan nostanut maa on Tanska. Saksa taas on menettänyt eniten asemiaan.

Heikoiten menestyivät Italia, Brasilia ja Venäjä.

Etlan tytäryhtiön Etlatiedon toteuttaman Digibarometrin tilaajat ovat työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ja Suomen Yrittäjät.

EK:n digi- ja datatalouden johtava asiantuntija johtava asiantuntija Mika Tuuliainen toteaa, että barometrin mukaan Suomen yrityksissä digitalisaation käyttöönotto on huippuluokkaa.

”Sen sijaan jäämme jälkeen siinä, millaisia tuottavuushyötyjä digitalisaatiosta saadaan. Siihen pystymme vaikuttamaan innovaatio- ja koulutuspolitiikalla”, Tuuliainen sanoo.

Myös Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä korostaa tuottavuushyötyjen vähäisyyttä. Mikkilän mukaan monia yrityksiä vaivaa osaajapula.

”Onko mahdollisesti niin, että yrityksille ei ole tarjolla riittävästi teknistä tai liiketoiminnallista osaamista uusien digiratkaisujen täysimääräiseen hyödyntämiseen?” Mikkilä kysyy.

Myös EK:n Tuuliainen peräänkuuluttaa osaamisen lisäämistä ja laajempaa yhteistyötä yritysten ja tutkimuslaitosten kesken ja välillä. Tuuliaisen mukaan digitalisaation kärjessä jo olevien edelläkävijäyritysten osuutta kaikista yrityksistä tulee kasvattaa.

”Pienemmissä yrityksissä se tarkoittaa kokeiluja ja yrityslähtöistä koulutusta”, Tuuliainen sanoo.

Suomen Yrittäjät ja EK kannustavat julkisen rahoituksen lisäämistä tutkimus- ja kehitystoimintaan.

”Kannatamme yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan laajaa verokannustetta”, Tuuliainen sanoo.