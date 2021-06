Kesko parantaa jälleen ohjeistustaan tämän vuoden vertailu­kelpoisesta liikevoitosta.

Kauppayhtiö Kesko nostaa tulosohjeistustaan ja arvioi vertailukelpoisen liikevoiton olevan 650–750 miljoonaa euroa tänä vuonna.

Keskon mukaan positiivisen tulos­varoituksen taustalla on ennakoitua parempi myynnin kasvu ja tuloskehitys erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Näillä alueille myös loppuvuoden näkymät ovat aiempaa paremmat.

Viime vuonna Keskon ohjeistukseen vertautuva vertailu­kelpoinen liikevoitto oli 554 miljoonaa euroa.

Kauppa käy ennakoitua paremmin niin kuluttaja-asiakkaiden suuntaan kuin yrityksiin, Kesko sanoo pörssi­tiedotteessaan. Myös yleinen hintojen nousu vaikuttaa kaupan parempaan kehitykseen.

Rakentamisen lisäksi päivittäis­tavarakaupan ja autokaupan näkymät loppuvuodelle ovat Keskon mukaan aikaisemmin arvioitua myönteisemmät.

Aiemmin antamassaan arviossa yhtiö odotti tämän vuoden vertailu­kelpoisen liikevoiton olevan 570–670 miljoonaa euroa.

Vaihteluväli ohjeistuksessa on suuri. Keskon mukaan syynä on se, että tällä hetkellä on vaikeaa ennakoida tavaroiden saatavuuden, kulutuksen ja inflaation kehitystä sekä pandemian kestoa.