Vuosi sitten keväällä Ville Paijan koti kävi yhtäkkiä ahtaaksi, niin kuin monella muullakin suomalaisella.

Viestintä- ja elokuva-alan yrittäjänä toimiva Paija oli tehnyt jo vuosia töitä kotitoimistossa. Se oli työtä varten sisustettu, vain työkäytössä ollut huone, josta yritys myös maksoi käypää vuokraa Paijan pariskunnalle.

Sitten iski koronapandemia ja vaimokin jäi etätöihin. Hän tarvitsi työnsä luonteen vuoksi hyvän palaveritilan ja valtasi Paijan toimiston. Samaan aikaan perheen päiväkoti- ja kouluikäiset lapset jäivät kotiin, joten asunnon muissa tiloissa ei ollut työrauhaa.

Paijalle jäi työtilaksi vanhempien makuuhuone, jossa hän paiski viestintäprojektejaan eteenpäin sängyllä istuen. Eihän siitä lopulta mitään tullut.

”Kun kävi selväksi, että tämä ei ihan heti lopu, jouduin vuokraamaan toimitilan markkinoilta. Toimistosta syntyvät kokonaiskustannukset ovat noin 15 000 euroa vuodessa”, Paija kertoo.

Samalla hän alkoi tajuta, mitä epidemian myötä yleistynyt etätyö itse asiassa työntekijälle maksaa.

” Ei ole olemassa ilmaisia työtiloja. Tilalla on aina kustannus.

”Meidän tapauksessa se kustannus tuli konkreettisesti näkyväksi. Aloin miettiä, että eihän siinä ole mitään järkeä, että vaimon työnantaja säästää työtilan kustannukset, jotka minä sitten maksan”, Paija sanoo.

Ei nimittäin ole olemassa ilmaisia työtiloja. Tilalla on aina kustannus, vaikka sitä olisi vaikea mitata ihan suoraan rahassa.

Kun kirjoitan tätä juttua ruokapöytäni ääressä, puolet pöydästä on poissa varsinaisesta käytöstään. Sekin on kustannus.

Koronaepidemia pani monen työpaikan käytännöt uuteen uskoon. Niissäkin työpaikoissa, joissa etätyö oli aiemmin harvinaista ja siihen suhtauduttiin penseästi, huomattiin yllättäen, että työt sujuvat näinkin.

Samalla talousosastot alkoivat laskea, miten paljon yritys voisi säästää, jos ainakin osa porukasta olisi koko ajan vuorotellen etänä eikä työpisteitä tarvittaisikaan enää kaikille.

Pärjättäisiin kenties pienemmillä toimitiloilla ja pienemmillä vuokrakuluilla.

Ville Paija on viestintä- ja elokuva-alan yrittäjä.

Kun ennen pandemiaa keskusteltiin siitä, miten paljon halukkaat saavat tehdä etätöitä, nyt keskustellaan siitä, kuinka paljon työntekijät suostuvat tekemään etätöitä.

Tämä on kärjistys. Kaikki työnantajat eivät halua lisätä etätöitä, mutta osa selvästi haluaa.

HS:n korviin on kantautunut tietoja yrityksistä, joissa on päätetty siirtyä kokonaan etätyöhön ja toimisto on käytännössä lakkautettu.

Moni tekee etätyötä mielellään. Joillekin työntekijöille se on puolestaan järkytys. Perhetilanteet ja kotien olosuhteet vaihtelevat.

Jos työnantaja vähentää työtiloja kovalla kädellä ja ilmoittaa, että etätyö on uusi normi, keskustelun luonne muuttuu. Pitäisikö työntekijän silloin saada korvaus työtilan järjestämisestä kotona?

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä Elinkeinoelämän keskusliitosta toteaa ensinnäkin, että etätyön pelisäännöt eivät kuulu keskusliitolle vaan niistä sovitaan yrityskohtaisesti. Etätyö kuitenkin puhuttaa nyt kaikissa pöydissä.

”On selvä, että näistä asioista keskustellaan paljon työpaikoilla, kun mietitään koronaepidemian jälkeisiä työtapoja.”

Työpaikoilla pitää Äimälän mukaan ratkaista esimerkiksi se, hankkiiko työnantaja koteihin työvälineitä. Miten menetellään internet­kustannusten kanssa? Entä säilyykö työntekijällä oma työpiste työpaikalla?

Äimälä uskoo useimpien yritysten haluavan, että työntekijät ovat toimistolla ainakin osan aikaa.

”Sekin pitää sopia, miten etä- ja lähityöstä ylipäätään päätetään. Voiko työntekijä vain ilmoittaa tekevänsä etätyötä, vai määrääkö työnantaja?”

Valtio tukee etätyötä verovähennyksillä, joita voi saada työtilasta ja joistain työvälineistä. Ne kattavat kuitenkin vain pienen osan työtilan todellisista kuluista.

Nykyään etätyön käytännöt vaihtelevat valtavasti. Osa työnantajista on lainannut työntekijöille koronavuoden ajaksi kotiin työvälineitä, kuten työtuoleja, näyttöjä ja näppäimistöjä.

Jotkut ovat ostaneet kotona työtä tekeville sähköpöydänkin.

Konsulttiyhtiö EY kertoi viime viikolla siirtyvänsä toimisto- ja kotityötä joustavasti yhdistelevään työnteon malliin. Yritys myös kustantaa työntekijöille kotitoimistoon wifin, työtuolin, näytön, näppäimistön ja hiiren.

Akavan työmarkkinajohtajan Katarina Murron mukaan työnantajan ei pidä pakottaa ketään etätöihin eli työntekijöillä on oltava oikeus työtilaan työpaikalla.

”Työnantajalla on velvollisuus järjestää riittävät ja turvalliset työtilat ja hankkia työvälineet.”

Työnantaja siis vastaa työolojen turvallisuudesta, vaikka etätyössä se on käytännössä hankalampaa. Tarkoittaako se esimerkiksi kunnollisen työtuolin ja -pöydän hankkimista?

Murron mukaan työergonomiasta pitäisi huolehtia myös etätyössä. Hän ei ota kantaa siihen, miten tämä tarkalleen tehdään.

”Työn tekemistapojen ja etätyön tekemisen pelisäännöistä pitäisi sopia työpaikalla hyvissä ajoin, kun mietitään paluuta työpaikoille.”

” ”Tämä ei ole markkinatalouden pelisääntöjen mukaista”, Paija sanoo.

Yrittäjä Ville Paijan mielestä työnantajan pitäisi maksaa työntekijälle ihan rehellistä vuokraa työtilasta, jos oletetaan, että työt tehdään kotona.

”Pienyritykseni maksoi kotona sijainneesta työhuoneesta käypää vuokraa ennen koronaa. Mutta pörssiyhtiö ei maksa. Tämä ei ole markkinatalouden pelisääntöjen mukaista.”

Paijan mielestä on selvää, että poikkeuksellisen koronavuoden aikana kaikki olivat valmiita joustamaan.

”Mutta kun etätöistä vaikuttaisi tulevan uusi, jopa tavoiteltava olosuhde epidemian hiipumisesta huolimatta, on sovittava, kuka maksaa kotitalouksille etätyön kustannukset.”