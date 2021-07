Suomessa on jaettu lähes 15 000 arvonimeä, mutta arvokkain niistä päätyy vain harvoille – ”Sillä on kova kaiku suomalaisessa yhteiskunnassa”

Pelkän yrityksen tekemä hakemus ei välttämättä riitä elinkeinoelämän arvonimen myöntämiseksi. Ilmaiseksi arvonimiä ei myöskään jaella, vaan hakijan on maksettava arvonimestä veroa jopa kymmeniä tuhansia euroja.

48 400 euroa. Niin paljon maksaa Suomen arvostetuimman arvonimen eli vuorineuvoksen titteli.

Viimeisimpänä vuorineuvoksen arvonimen ovat saaneet viime joulukuussa Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine sekä Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal.

HS pyysi heiltä haastattelua, jonka tarkoituksena oli selvittää, onko elämä erilaista vuorineuvoksen silmin. Molemmat kieltäytyivät kohteliaasti haastattelusta.

Sen sijaan kuopiolainen kauppaneuvos Tarja Tikkanen suostui puhumaan aiheesta. Hänen mielestään hierarkia on selvä: kauppaneuvoksen arvo on kiitos urasta ja Itä-Suomen hyväksi tehdystä työstä. Vuorineuvokselta odotetaan vielä suurempia ansioita.

”Tämä tuntuu oikealta, kun katsoo urahistoriaani”, hallitusammattilaisena toimiva Tikkanen sanoo.

Tikkanen on arvonimihierarkiassa yhtä oksaa vuorineuvoksen alapuolella. Hän sai kesäkuussa kauppaneuvoksen arvonimen. Kauppaneuvoksen kanssa samalla viivalla ovat maanviljelysneuvokset ja teollisuusneuvokset. Suomessa on Tikkasen lisäksi noin 800 muuta kauppaneuvosta.

Tikkanen pitää saamaansa kunnianosoitusta suuressa arvossa.

”En pidä sitä itseisarvona tai itsestäänselvyytenä.”

Tasavallan presidentti myöntää Suomen kansalaisille vuosittain arvonimiä tunnustuksena yhteiskunnan hyväksi tehdystä työstä. Vuosittaiset määrät vaihtelevat noin 100 ja 200 arvonimen välillä. Arvonimeen ei liity oikeuksia eikä velvollisuuksia, vaan se on julkisen arvonannon osoitus.

Suomessa on myönnetty vuosina 1918–2021 noin 14 700 arvonimeä.

Arvonimilautakunnan jäsenen ja Euroopan historian professorin Laura Kolben mukaan arvonimet ovat valtiolle perinteinen ja historiallinen keino palkita ansioituneita kansalaisia. Vaikka kyseessä onkin vanha perinne, arvonimet ovat Kolben mukaan säilyttäneet arvokkuutensa ja arvonsa myös nyky-yhteiskunnassa.

”Jos vuorineuvoksen arvonimen saa, niin kyllä sillä on aika kova kaiku suomalaisessa yhteiskunnassa. Se kertoo jo erittäin merkittävistä yhteiskunnallisista ansioista”, Kolbe kertoo.

Kolbe uskoo, että jos valtiolla ei olisi omaa palkitsemisjärjestelmää, palkitseminen siirtyisi yksityisille toimijoille.

”Ne, joilla on varaa ja mahdollisuuksia, alkaisivat jakaa toisilleen erilaisia tunnustuksia. On parempi, että meillä on julkinen ja läpinäkyvä systeemi, koska sillä osoitetaan, että arvonimi tulee oikeista ansioista.”

Arvonimeä haetaan kirjallisesti verkkolomakkeella. Ihan kelle tahansa arvonimeä ei kuitenkaan myönnetä, vaan arvonimen saajan tulee valtioneuvoston kanslian mukaan olla erityisen ansioitunut, hyvämaineinen ja nuhteeton sekä soveltua esitetyn arvonimen saajaksi.

”Hupimielessä tehtyjä hakemuksia tulee todella vähän”, kertoo valtioneuvoston kanslian neuvotteleva virkamies Maiju Tuominen.

Jokaisesta, jolle arvonimeä haetaan, pyydetään lausunto oikeusrekisteri­keskukselta, poliisilta ja verohallitukselta. Arvonimen voi myös menettää, jos sen haltija tuomitaan yli vuoden vankeusrangaistukseen. Tuomiston tiedossa ei kuitenkaan ole tällaisia tapauksia.

Aina rikostaustakaan ei ole ollut esteenä arvonimen myöntämiselle. Kirjailija Veijo Baltzarille myönnettiin vuonna 2011 kulttuurineuvoksen arvonimi lainvoimaisista rikostuomioista huolimatta. Arvonimilautakunnan jäsenet eivät tuolloin olleet kertomansa mukaan tietoisia Baltzarin rikostaustasta.

Kauppaneuvoksen arvonimen kesäkuussa saaneella Tikkasella on takanaan pitkä ura muun muassa rahoituksen parissa. Hän työskenteli 16 vuotta Nordean ja sen edeltäjien palveluksessa erilaisissa johtotehtävissä. 1990-luvun lopulla hän toimi kolmen vuoden ajan Luxemburgissa silloisen Merita Nordbankenin varatoimitusjohtajana.

Myöhemmin Tikkanen asettui paluumuuttajana Kuopioon, jossa hän muun muassa johti yliopiston Minna Canth -instituuttia ja Kuopion Seudun Hengityssäätiötä usean vuoden ajan sekä toimi rahoitusyhtiö Finnveran aluejohtajana.

Sittemmin Tikkanen on keskittynyt hallitustyöhön. Hallituksen puheenjohtajana hän on Osuuskunta KPY:ssä sekä KPY Novapoliksessa. Muita hallituspaikkoja hänellä on myös Savon Voimassa, Savon Energiaholdingissa sekä Suomen ortodoksisessa kirkkomuseosäätiössä.

Lisäksi Tikkanen on vaikuttanut usean vuoden ajan Rotaryn Kuopion Huomenklubissa ja toimi muun muassa sen ensimmäisenä varsinaisena presidenttinä. Hän uskookin, että myös yhteiskunnallisella aktiivisuudella on ollut vaikutusta siihen, että hänelle myönnettiin arvonimi.

” ”Naiset ovat usein itsekriittisempiä kuin miehet. Se on vähän sellaista uskalluksen ja rohkeuden puutetta.”

Kauppaneuvoksen arvonimen kesäkuussa saaneella Tarja Tikkasella on takanaan pitkä ura muun muassa rahoituksen parissa

Esityksen arvonimestä voi tehdä yksityinen henkilö, yhteisö tai molemmat yhdessä. Itselleen arvonimeä ei kuitenkaan voi hakea. Henkilöiltä, joille arvonimeä haetaan, pyydetään kirjallinen suostumus häntä koskevien tietojen selvittämiseen, joten yllätyksenä mahdollinen arvonimi ei kenellekään tule.

Kolben mukaan perheen tai lähipiirin tekemä esitys ei yleensä riitä arvonimen myöntämiseen, vaan referenssien on oltava kattavat. Esimerkiksi elinkeinoelämän arvonimien esittämisessä on Kolben mukaan kahdenlaisia käytänteitä. Joskus esittävä taho on arvonimen saajan edustama yritys.

”Elinkeinoelämän toimijat ovat perinteisesti aktiivisia esittämään arvonimiä. Jos yrityksellä on merkkivuosi, niin myös silloin saatetaan hakea laajemmin henkilökunnalle kunniamerkkejä ja arvonimiä”, Kolbe kertoo.

Kolben mukaan elinkeinoelämän arvonimet edellyttävät usein menestyneen yritystoiminnan lisäksi muutakin yhteiskunnallista aktiivisuutta, kuten vaikuttamissa erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä tai verkostoissa.

Varsinaisen päähakijan lisäksi arvonimihaun suosittelijoina voikin usein olla esimerkiksi maakuntaliitto, kaupunki, kauppakamari tai vaikkapa edunvalvontaorganisaatio.

”Aina ei riitä, että pelkkä yritys hakee arvonimeä johtoportaalle. Hakemuksen pätevyyden mittari on myös se, että hakijajoukossa olisi mahdollisimman laaja eri alojen edustus.”

Elinkeinoelämän arvonimiä koskevista hakemuksista tulee käydä myös ilmi yritystoiminnan keskisiä tunnuslukuja, kuten liikevaihto.

Tuomisen mukaan esimerkiksi talousneuvoksen johtamalta yritykseltä edellytetään tavallisesti noin kymmenen miljoonan euron vuosittaista liikevaihtoa. Korkeampiarvoisen kauppaneuvoksen kohdalla edellytetään noin 50 miljoonan euron vuosittaista liikevaihtoa.

Kauppaneuvos Tikkanen uskoo, että Osuuskunta KPY on ollut aktiivinen hänen saamansa arvonimen hakemisessa.

”Se totta kai tuntuu hyvältä, sillä olen intohimoisesti ollut osuuskuntaa kehittämässä ja konsernin hallituksen puheenjohtaja viimeiset viisi vuotta”, hän kertoo.

Arvonimiä myönnetään sekä yhä työelämässä oleville että eläkkeelle siirtyville ja siirtyneille. Ikärajaa arvonimien myöntämiselle ei ole, mutta tavallisesti arvonimiä myönnetään 50 vuotta täyttäneille, koska tuolloin myöntämiseen oikeuttavia ansioita on ehtinyt kertyä.

Pääsääntöisesti arvonimeä ei myönnetä sellaisena vuonna, jolloin henkilö täyttää pyöreitä ikävuosia, koska myöntämisessä halutaan korostaa ansioihin liittyviä perusteita.

”Pyöreiden vuosien karenssi on luotu juuri sen vuoksi, ettei arvonimeä nähtäisi syntymäpäivälahjana vaan tunnustuksena yhteiskunnan hyväksi tehdystä työstä. Jos ansiot muutoin täyttyvät, arvonimilautakunta jättää hakemuksen pöydälle ja se viedään tasavallan presidentin käsittelyyn tasavuosivuoden jälkeen”, Tuominen selventää.

Viimeisimpänä vuorineuvoksen arvonimen ovat saaneet viime joulukuussa Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine (vas.) sekä Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal.

Arvonimiesityksen arvioi pääministerin johtama arvonimilautakunta. Puoltamisen tai puoltamatta jättämisen lisäksi lautakunta voi myös lykätä asian käsittelyä lisäselvitysten vuoksi tai ehdottaa jotakin toista arvonimeä myönnettäväksi esitetyn arvonimen sijasta. Tuomisen mukaan noin kolmasosa esitetyistä arvonimistä hylätään.

Lautakunnan puoltamat esitykset etenevät presidentin hyväksyttäväksi.

”Tasavallan presidentti ei ole sidottu arvonimilautakunnan esitykseen, vaan hän voi ratkaisua tehdessään poiketa arvonimilautakunnan puoltamista arvonimen saajista”, Tuominen kertoo.

Kolben mukaan prosessin luonnekin takaa jo sen, että kun arvonimi napsahtaa omalle kohdalle, se on nimensä mukaisesti arvokas.

”Arvonimeä ei voi ostaa itselleen eli prosessin käynnistämisen taustalla on oltava jo jaettu ymmärrys siitä, että henkilön ansiot ovat merkittävät. Arvonimi käy läpi tiukan syynin, ja kun todetaan, että paperit ovat puhtaat ja ansiot merkittävät, arvonimilautakunta tekee esityksen ja presidentti päättää arvonimen myöntämisestä.”

Arvonimistä peritään veroa, jonka maksaa esityksen tehnyt taho. Esitykseen onkin sisällytettävä sitoumus veron maksamisesta. Verot maksetaan Verohallinnon tilille, eikä valtioneuvoston kanslia päätä niiden käytöstä.

Arvonimet eivät ole kaikki samanarvoisia, vaan niillä on keskinäinen hierarkia. Maksettavan veron määrä määrittyy sillä perusteella, mihin kuudestatoista arvonimiryhmästä arvonimi lukeutuu. Lisäksi verot riippuvat siitä, onko arvonimen saaja ollut valtion, kunnan tai kirkon palveluksessa, jolloin veron määrä on alempi.

Arvokkaimmista arvonimistä eli valtioneuvoksesta ja vuorineuvoksesta maksetaan kummastakin veroa 48 400 euroa, jos arvonimen saaja ei ole ollut päätoimisessa virka- tai työsuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon. Valtion, kunnan tai kirkon palveluksessa olleille arvonimestä maksettava vero on 12 100 euroa.

Viimeisimpänä vuorineuvoksen arvonimen ovat saaneet viime joulukuussa Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine sekä Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal. Viimeisin valtioneuvoksen arvonimi on puolestaan myönnetty vuonna 2004 entiselle kokoomuksen kansanedustajalle, opetusministerille sekä eduskunnan puhemiehelle Riitta Uosukaiselle. Valtioneuvoksen arvonimiä on kaikkiaan myönnetty vain kahdeksan.

Vähiten veroja joutuu puolestaan maksamaan musiikin alan director cantus ja director musices -arvonimistä. Niillä hintaa on 70 euroa. Valtion, kunnan tai kirkon palveluksessa olleille arvonimestä maksettava vero on 50 euroa.

Arvonimistä yleisin on yrityselämässä ansioituneille myönnettävä talousneuvos, josta maksetaan veroa 6 200 euroa.

Tuomisen mukaan esitys voi koskea myös kokonaan uutta arvonimeä. Tällöin uuden arvonimen myöntäminen edellyttää säädöksessä olevan arvonimiluettelon muuttamista.

Ei siis ole mahdotonta, että tulevaisuudessa myönnettäisiin esimerkiksi teknologiaan liittyviä arvonimiä. Viimeksi uusia arvonimiä otettiin käyttöön vuonna 2017, kun arvonimiluetteloon lisättiin korkeakouluneuvos sekä taideneuvos.

Tavallisesti presidentti myöntää arvonimiä kahdesti vuodessa. Myönnetystä arvonimestä annetaan toimituskirjana sinetillä varustettu tasavallan presidentin avoin kirje.

Viimeksi presidentti Sauli Niinistö myönsi arvonimiä perjantaina 18. kesäkuuta. Arvonimiä myönnettiin yhteensä 50, ja korkein niistä oli kauppaneuvos. Sen sai tässä jutussa haastateltu Tarja Tikkanen.

Arvonimiä on perinteisesti myönnetty enemmän miehille kuin naisille. Tikkanen uskoo, että naisten tulisi olla rohkeampia hakeutumaan organisaatioihin tekemään erilaisia tehtäviä ja kehittämään osaamistaan.

”Naiset ovat usein itsekriittisempiä kuin miehet. Se on vähän sellaista uskalluksen ja rohkeuden puutetta”, hän sanoo.

Tikkanen kertookin nauttineensa myös siitä, että on voinut mentoroimalla edistää muiden uria.