Nordea kertoo, että kaikki asuntolainaneuvotteluiden lähipäivien vapaat ajat on varattu.

Etätyö on saanut suomalaiset hakemaan asuntolainoja tällä hetkellä niin paljon, että Nordean asuntolainaprosessi on hetkittäin ruuhkautunut, pankki kertoo.

Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Jani Eloranta kertoo, että asuntolainoja haetaan nyt ennätyksellisen paljon.

”Toimenpiteistä huolimatta vastaanotamme hakemuksia tällä hetkellä niin paljon, että ajoittain esiintyy ruuhkia ja kaikki lähipäivien vapaat ajat on varattu. Asuntolainoja onkin myönnetty Nordeasta vilkkaasti”, Eloranta kertoo.

HS tietää myös tapauksia, joissa Nordea ei ole pystynyt antamaan asiakkaalle lainatarjousta ruuhkaan vedoten.

Elorannan mukaan Nordea on palkannut lisää asuntorahoitusneuvojia viime ja tänä vuonna, jotta se pystyisi vastaamaan asuntolainojen korkeaan kysyntään. Pankki on järjestänyt myös asumisen ”superviikonloppuja”, joiden aikana asuntolainaneuvotteluja on käyty noin tuhat yhden viikonlopun aikana.

Suomen Pankin tuoreimpien tilastojen mukaan suomalaiset kotitaloudet nostivat huhtikuussa uusia asuntolainoja 1,9 miljardin euron edestä, mikä oli 482 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Asuntolainojen kanta oli huhtikuun lopussa 104,0 miljardia euroa, jossa on kasvua 4,0 prosenttia vuodessa.

Samaan aikaan kiinteistövälittäjät ovat kertoneet ennätysvilkkaista asuntokaupoista. Esimerkiksi Suomen suurimmalla kiinteistövälittäjällä Kiinteistömaailmalla viime kuukausi oli ketjun historian vilkkain toukokuu lähes kymmeneen vuoteen.

Lue lisää: Asuntomarkkinat hohtavat nyt kuumina: Toukokuussa eniten kauppaa lähes 10 vuoteen, Kiinteistömaailmalla kasvua Helsingissä jopa 71 prosenttia

Asuntolainatiskin ruuhkasta huolimatta Nordea kertoo olevansa yhteydessä asiakkaaseen keskimäärin 1-3 päivän sisällä lainahakemuksen jättämisestä.

”Neuvotteluun aika varataan keskimäärin noin viikon tai kahden sisään asiakkaan tarpeesta riippuen, mutta tarvittaessa aikoja löytyy seuraavalle päivälle”, Eloranta kertoo Nordean asuntolainahakemusten aikatauluista tällä hetkellä.

Eloranta arvioi, että asuntolainojen ennätyksellisen kysynnän taustalla on useita syitä. Ensinnäkin koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot ja etätyö ovat saaneet ihmiset pohtimaan omia asumistaan uudelta kantilta.

”Monen suomalaisen taloustilanne on pysynyt vakaana ja asumismenoista on selvitty pääsääntöisesti hyvin. Asuntovelallinen pääsee edelleen nauttimaan poikkeuksellisen alhaisesta korkotasosta ja sitä myötä edullisista lainoista.”

Samanaikaisesti asuntojen hinnat ovat Elorannan mukaan kehittyneet maltillisesti ilman, että hintakuplaa on päässyt syntymään.

Asuntokauppaa ennakoiva kuluttajien luottamusindikaattori povaa vilkkauden asuntolainatiskeillä jatkuvan.

Tilastokeskuksen kuluttajien luottamuksen nykytilaa ja tulevaisuutta mittaava indikaattori pysyi toukokuussa vahvana. Mittarin mukaan kuluttajat näkivät ajankohdan hyvänä lainanotolle ja kuluttajille on asunnon ostosuunnitelmia huomattavan paljon.