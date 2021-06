Olkiluotoon rakennettava akkuenergiavarasto kuuluu Euroopan suurimpiin.

TVO:n mukaan uusi akkuenergiavarasto on tärkeä etenkin Olkiluodon kolmannen laitosyksikön mahdollisessa tuotantohäiriötilanteessa.

Olkiluotoon rakennetaan Euroopan suurimpiin kuuluva akkuenergiavarasto. Teollisuuden voiman (TVO) tiedotteen mukaan varaston teho on 90 megawattia. Yhtiön mukaan varasto tukee Suomen energiajärjestelmän vakautta ja parantaa ilmastotavoitteiden toteuttamismahdollisuuksia.

”Vuoteen 2050 mennessä sähkö tulee olemaan energiajärjestelmän kivijalka. Tällä toimituksella olemme yhdessä TVO:n kanssa mahdollistamassa hiilineutraalia tulevaisuutta suomalaisille", sanoo toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi ABB Power Gridsistä. Yhtiö vastaa varaston toimittamisesta.

”Myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta on ratkaisevan tärkeää, että tulevaisuuden sähköjärjestelmämme on vakaa ja toimiva. Tämän mittaluokan akkuenergiavarasto ja sen osaltaan mahdollistama sähköntuotannon kasvu on merkittävä ilmastoteko ja edistää osaltaan Suomen tavoitetta hiilineutraaliudesta vuonna 2035”, sanoo Vaattovaara.

Akkuenergiavarasto otetaan käyttöön ensi vuoden aikana.