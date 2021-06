Pernilla Nyrensten haluaa tehdä Revolution Race -nimisestä ulkoiluvaate­yrityksestään Ruotsin seuraavan vienti-ihmeen.

Kun ruotsalainen ulkoiluvaatemerkki Revolution Race listautui tänään Tukholman pörssiin, sen perustaja Pernilla Nyrensten teki historiaa.

Nyrensten on ensimmäinen naispuolinen perustaja ja toimitusjohtaja, joka vie yrityksensä Tukholman pörssiin koko sen 160-vuotisen historian aikana.

”On surullista, että se tapahtuu vasta nyt, mutta yritän olla positiivinen. Nyt rikomme lasikaton. Jos minä pystyn siihen, niin pystyvät myös muut”, Nyrensten kertoo Dagens Nyheterin haastattelussa.

Muissakin Tukholman pörssiyrityksissä on toki naisjohtajia, mutta Nyrensten on ensimmäinen, joka on perustanut ja pysynyt toimitusjohtajana yrityksessään pörssilistautumisen yli.

Nyrensten on perustanut värikkäitä ulkoiluvaatteita myyvän yrityksensä isänsä autotallissa vuonna 2013, kertoo Dagens Industri.

Pernilla Nyrensten harrasti retkeilyä miehensä Niclas Nyrenstenin kanssa. Pariskunta ei löytänyt markkinoilta mieluisia ulkohousuja: sellaisia, jotka istuisivat hyvin ja jotka olisivat muunkin värisiä kuin mustia.

”Aina oli jotain pielessä: istuvuus ei ollut hyvä, tuote oli huonolaatuinen tai liian kallis. "Eikö joku voi tehdä kohtuuhintaisia ​​laadukkaita tuotteita’, kysyimme itseltämme. Tästä ’jostain' tuli me. Halusimme muuttaa ulkoilualaa, joka oli mielestämme liian konservatiivinen”, Pernilla Nyrensten kertoo Dagens Industrille.

Pariskunta otti 300 000 kruunun lainan ja perusti Revolution Racen.

Alusta lähtien yritys on kasvanut Dagens Nyheterin mukaan keskimäärin 60 prosenttia vuodessa.

Vuoden 2020 aikana yrityksen liikevaihto oli 573 miljoonaa kruunua eli noin 56 miljoonaa euroa ja liikevoitto 140 miljoonaa kruunua eli noin 13,8 miljoonaa euroa.

Revolution Race myy ulkoiluvaatteitaan pelkästään netin kautta yli 35:een maahan.

Listautumisen myötä omistajapariskunnasta tulee miljonäärejä.

Revolution Racen osakeanti ylimerkittiin, ja sen markkina-arvo oli listautumisannin jälkeen 8,5 miljardia kruunua eli noin 840 miljoonaa euroa.

Nyrenstenit myyvät listautumisen yhteydessä 7,5 prosenttia omistuksestaan ja saivat noin 630 miljoonaa kruunua eli 62,3 miljoonaa euroa.

”Haluamme kasvaa globaaliksi tuotemerkiksi”, Nyrensten kertoo Revolution Racen tulevaisuudesta Dagens Industrille.

”Olla uusi ruotsalainen vienti-ihme.”