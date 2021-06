Talousvaikeuksissa ollut norjalainen lentoyhtiö on käynyt hiljattain läpi yritys­saneeraus­menetelmän. Pandemia on tehnyt kysynnän suunnittelun ja ennustamisen erittäin vaikeaksi.

Lennon piti lähteä keskiviikkona Rovaniemelle, mutta Helsinki-Vantaan lentoasemalla Marjo Tuomista odottikin yllätys: lentoa ei näkynyt lähtevien listalla lainkaan.

Lentokenttä­virkailijan kanssa käydyn keskustelun myötä Tuomiselle selvisi, että koko lentoa ei ole olemassa.

”Finavian työntekijä sanoi, että Norwegian ei lennä eikä ole lentänyt aikoihin. Kuulemma viikoittain kentälle tulee ihmisiä, jotka tästä kysyy”, Tuominen kertoo.

Lentoasemayhtiö Finavialta kerrotaan, että yksittäisiä tapauksia voi toki olla, mutta heidän kokemuksensa mukaan lentoyhtiöt viestivät asiakkailleen aktiivisesti lentojen muutoksista.

Tuominen oli ostanut lentoliput helmikuussa Norwegianin nettisivujen kautta. Hänen mukaansa hän ei ollut saanut lentonsa perumisesta ennakkotietoa. Lentoa ei löytynyt varaustunnuksella yhtiön sivuilta enää lainkaan, eikä perumisviestiä löytynyt hakemisen jälkeen roskapostikansiostakaan.

Lennot eivät maksaneet paljon, mutta tapaus harmittaa silti.

Tuominen teki peruuntuneesta lennostaan hyvityspyynnön Norwegianille ja lähti Rovaniemelle junalla.

Tuominen ei ole kokemuksensa kanssa yksin.

Norwegianin Facebook-mainosten alle on tullut lukuisia kommentteja siitä, kuinka lentoja on peruttu ilman ilmoitusta. Kommentoijien mukaan lennot ovat poistuneet varausjärjestelmästä, jolloin varaustaan ei pääse tarkastelemaan tai muuttamaan itse.

Puolan Krakovaan lentämistä yrittänyt Hanna Heikkilä kertoo, että lennon peruuntuminen selvisi hänelle, kun hän koetti syöttää varaustunnustaan Norwegianin sovellukseen.

”Se herjasi, ettei lentoa ole olemassa”, Heikkilä kertoo.

” Lennon peruuntumis­viestin päätyminen roska­postiin on kinkkinen tilanne.

Hän soitti lentoyhtiön englanninkieliseen asiakaspalveluun, josta selvisi, että lento on peruttu. Asiakaspalvelusta kerrottiin, että sähköposti peruuntumisesta on lähetetty, mutta se on päätynyt luultavasti sähköpostin roskapostikansioon.

Heikkilä sanoo käyneensä roskapostikansionsa läpi, mutta ei löytänyt peruuntumisesta kertovaa viestiä.

”Heidän mainoksensa kyllä tulevat läpi, mutta peruuntumisesta en ole saanut mitään tietoa.”

Norwegianin viestintäjohtaja Charlotte Holmbergh Jacobsson pahoittelee matkustajille aiheutunutta harmia.

”Meillä on ollut ongelmia sähköpostiviestien päätymisessä roskapostikansioon. Tämä on tietysti erittäin valitettavaa”, Holmbergh Jacobsson kirjoittaa sähköpostissaan.

Lentoyhtiö aikoo sähköpostiviestien lisäksi lähettää muutoksista tekstiviestejä matkustajille.

Koronavirus­pandemia on tehnyt kysynnän suunnittelun ja ennustamisen erittäin vaikeaksi, koska uusia rajoituksia voi tulla lyhyellä varoitusajalla, Holmbergh Jacobsson sanoo.

”Saatavilla olevat lennot ovat reittejä, joita aiomme operoida. Jos meidän on kuitenkin pakko tehdä muutoksia pandemian takia, pyrimme tekemään ne mahdollisimman aikaisin, jotta voimme tarjota asiakkaille ennustettavuutta. Jos lento perutaan, ilmoitamme asiasta matkustajille suoraan, ja he voivat päättää, haluavatko he muuttaa varaustaan ​​maksutta vai ottaa hyvityksen”, Holmbergh Jacobsson viestittää.

Norwegian alkaa lentää Helsinki-Vantaalta kesäkuun lopulla. Aluksi Helsingistä lennetään Ouluun, Tukholmaan, Osloon, Malagaan ja Alicanteen.

Norjalainen lentoyhtiö on paininut talousongelmien kanssa jo pitkään.

Lentoyhtiö tiedotti toukokuun lopussa päässeensä pois yrityssaneerauksesta. Yhtiö neuvotteli velkojensa leikkaamisesta yli kuudella miljardilla eurolla, lopetti kaukolennot ja vähensi lentolaivastoaan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) erityisasiantuntija Annina Huolman sanoo, että lentoyhtiöllä on vastuu viestiä lennon peruuntumisesta kuluttajalle hyvissä ajoin. Asiakkaalla on oikeus saada rahansa takaisin perutusta lennosta. Joissain tapauksissa lentoyhtiön pitää myös maksaa peruuntumisesta vakiokorvaus.

”Norwegianin tapauksessa ongelmana on, että lentoyhtiö ei voi tehdä hyvityksiä kuluttajille, jos se on yrityssaneerauksen piirissä. Kuluttajan asema konkurssi- ja yrityssaneeraustilanteissa on heikko. Heille harvemmin jää mitään jaettavaa muiden velkojien jälkeen”, Huolman sanoo.

Lennon peruuntumisviestin päätyminen roskapostiin on kinkkinen tilanne, Huolman sanoo.

Marjo Tuominen sai tietää vasta lentokentällä Vantaalla, että koko lentoa, jonka hän oli varannut, ei ollut olemassakaan.

"Monelle asiakkaalle massapostina lähtevissä viesteissä on se riski, että palvelu tulkitsee ne roskapostiksi. Jos lentoyhtiö on lähettänyt tiedon peruuntumisesta asianmukaiseen sähköpostiin, niin kuluttaja ei voi todennäköisesti vedota siihen, että tieto ei olisi tavoittanut heitä.”

Viime vuonna kuluttaja-asiamies pyysi Norwegianilta selvitystä peruutuskäytännöistä, koska lentoyhtiö oli tarjonnut asiakkailleen rahanpalautusten sijasta lentopisteitä.

Myös Hanna Heikkilä kertoo käyttäneensä peruuntuneeseen Krakovan lentoonsa lentopisteitä, jotka hän oli saanut hyvitykseksi aiemmin peruuntuneesta lennostaan. Heikkilä jäi tuolloin siihen käsitykseen, että lentopisteet olivat ainoa hyvitystapa.

Asiakkaissa närkästystä ovat herättäneet myös Norwegianin lentopisteiden muuttuneet ehdot. Esimerkiksi alle sadan euron lentoihin pisteitä ei voi käyttää lainkaan.

”Kuluttajan on hyvä muistaa, että lentopisteiden arvo on hyvin riippuvainen lentoyhtiöiden käytännöistä. Se voi vaihdella, minkälaisia lentoja niillä tosiasiassa pystyy maksamaan”, Huolman sanoo.