Oulun yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan kotitalouksille tarjottavat tuet ovat tärkeitä uusiutuvan energiankäytön lisäämisessä.

Kotitalouksien omien aurinkoenergia­järjestelmien tukeminen kannattaa, jos tavoitteena on lisätä aurinko- ja tuulivoimaa taloudellisesti, ilmenee tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Oulun yliopistossa perjantaina tarkastettavassa taloustieteen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Juha Teirilä tutkii sitä, miten nykyiseen sähköntuotantojärjestelmään saataisiin kustannustehokkaasti lisää aurinko- ja tuulivoimaa. Tulosten perusteella kotitalouksille tarjottavat tuet ovat avainasemassa uusiutuvan energiankäytön lisäämisessä.

Teirilä hyödynsi tutkimuksessaan aineistoa Saksasta. Selvisi, että erityisesti syöttötariffin yhdistäminen akkujen investointitukeen on kannattava yhdistelmä. Syöttötariffi on yleinen tukimuoto, jossa tuki on sitä suurempi, mitä enemmän energiaa tuotetaan. Investointituki taas on kertaluonteinen eikä riipu tuotannon määrästä.

”Tulosten perusteella myös Suomessa aurinkoenergiasta maksettavaa hintaa kannattaisi koordinoida yhdessä erilaisten investointitukien ja verovähennysten kanssa”, Teirilä sanoo yliopiston tiedotteessa.

Aurinkoenergian tuotanto ja omaan kulutukseen käytettävä osuus vaihtelevat, jolloin kotitalouksia kannattaa tukea erilaisten tukimuotojen yhdistelminä tai tarjota yhtä aikaa useita tukivaihtoehtoja.