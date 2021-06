Sonyn levy-yhtiö aikoo laajentaa podcast-toimintaansa nopeasti Somethin’ Else -tuotantoyhtiön johtajien avulla.

Japanilaiseen Sonyyn kuuluva kansainvälinen levy-yhtiö Sony Music Entertainment on ostanut Britannian suurimman itsenäisen podcast-tuotantoyhtiön Somethin’ Elsen.

Sonyn tavoitteena on yrityskaupan myötä pönkittää yhtiön laajennusta kansainvälisille ja nopeasti kasvaville podcast-markkinoille. Asiasta kertovat muun muassa Financial Times ja The Guardian.

Sonyn mukaan laajennuksen ohjaksissa ovat Somethin’ Else -yhtiön nykyiset johtajat, yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Jez Nelson ja sisältöjohtaja Steve Ackerman. He siirtyvät Sonyn podcast-liiketoiminnan johtoon. Nelson aloittaa Sonyn podcast-toimintojen johdossa Britanniassa ja Ackerman Yhdysvalloissa.

”Uusi kansainvälinen podcast-yksikkömme on avainasemassa suunnitelmissamme laajentaa nopeassa tahdissa markkinalle”, Sony Music Entertainmentin digiliiketoiminnan johtaja Dennis Kooker sanoo.

Somethin’ Else on Britannian yleisradioyhtiö BBC:n suurin ulkoinen yhteistyökumppani äänisisältöjen tuotannossa.

Tuotantoyhtiö ei julkista liikevaihtoaan. Somethin’ Elsen holdingyhtiö teki Financial Timesin mukaan viime vuonna 197 000 puntaa eli noin 230 000 euroa tappiota, ja sen nettovarallisuus oli 752 000 puntaa eli noin 876 000 euroa. Osapuolet eivät ole julkistaneet yritysoston hintaa.

markkinan houkuttelevuudesta kertoo se, että podcast-tuotantoyhtiöitä ja ­-alustoja ovat ostaneet muun muassa Amazon, Spotify ja Apple.

Spotifyn ja Sonyn tapauksessa podcastit ovat tapa monipuolistaa tarjontaa ja vähentää riippuvuutta musiikin suoratoistosta.

Spotify on käynyt podcast-ostoksilla jo liki miljardin dollarin eli noin 830 miljoonan euron edestä. Musiikin suoratoistoyhtiö on yritysostojen lisäksi solminut sopimukset esimerkiksi Michelle Obaman, Kim Kardashianin sekä Britannian prinssi Harryn ja Sussexin herttuatar Meghanin kanssa.