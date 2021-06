”Osakemarkkinoiden arvostukset nojaavat yhä siihen, että kevyt rahapolitiikka ja matala korkotaso jatkuu”, sanoo Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich.

Epävarmuus lisääntyy, mutta suurta turbulenssia ei ole odotettavissa. Siinä kahden suuren pankin pääanalyytikoiden näkemys Yhdysvaltain keskuspankin Fedin keskiviikkoillan linjauksista.

Fed arvioi keskiviikkona kiristävänsä rahapolitiikkaa vuonna 2023, koska talouden tervehtyminen koronaviruspandemiasta voimistuu.

Vielä maaliskuussa keskuspankki arvioi, että rahapolitiikkaa kiristetään vuonna 2024. Keskiviikkona julkaistun ennusteen perusteella on mahdollista, että ohjauskorkoa nostetaan kahdesti vuonna 2023.

OP:n pääanalyytikon Antti Saaren mukaan markkinoilla oli jo hinnoiteltu koronnostojen alkaminen Fedin aiempaa ilmoitusta aikaisemmin, koska talouden kasvu- ja inflaatioennusteet ovat nousseet.

”Mutta Fedin ilmoitus tarkoittaa, että myös keskuspankki on herännyt muuttuneeseen tilanteeseen. Ei ole lainkaan sanottua, etteivätkö koronnostot voisi edelleen aikaistua”, hän sanoo.

Kokouksen jälkeen markkinat ottavat Saaren arvion mukaan taas etunojaa ja hinnoittelevat ensimmäistä nostoa jo vuoden 2022 lopulle.

Saari ei kuitenkaan usko, että korkojen nousuodotukset, jotka jo nyt näkyvät Yhdysvaltain valtion pitkien joukkolainojen koroissa, aikaansaisivat rajuja liikkeitä osakemarkkinoilla. Periaatteessa korkojen nousun pitäisi alentaa osakkeiden hintaa.

”Kun korot nousevat, osakkeiden arvostuskertointen pitäisi laskea. Toisaalta kun talous kasvaa kovaa niin yritysten tulosten pitäisi parantua merkittävästi”, Saari sanoo.

Hänen mukaansa nämä vastasuuntaiset voimat taistelevat nyt markkinoilla. Käytännössä korkojen nousu voi tarkoittaa, että osakkeiden arvot nousevat vähemmän kuin yhtiöiden tulokset antaisivat ymmärtää.

”Osa menee siihen, että arvostuskertoimet tulevat normaalimmalle tasolle”, Saari sanoo.

Torstaina Euroopan keskeiset osakeindeksit kääntyivät illansuussa hienoiseen nousuun. Yhdysvalloissa indeksit olivat keskiviikkoiltana Fedin tilaisuuden jälkeen laskussa.

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi myös, ettei korkojen nousu välttämättä aiheuta suurta laskuliikettä markkinoilla. Epävarmuutta inflaation ja sitä myötä korkojen kehityksen suhteen on nyt kuitenkin paljon.

”Meidän ennusteemme on, että Yhdysvaltain kymmenvuotinen korko on vuoden lopulla noin kaksi prosenttia, kun se on eilisen jälkeen 1,56 prosenttia. Markkinoilla on tosin tapana ylireagoida”, von Gerich sanoo.

Hänen mukaansa on olennaista, miten hyvin markkinoilla uskotaan Fedin olevan tilanteen tasalla.

Fedin näkemys ja aika laajasti jaettu yleinenkin näkemys on, että inflaation kiihtyminen on pääasiassa tilapäistä, tuotantokapeikoista ja tilapäisestä raaka-ainepulasta johtuvaa.

Yhdysvaltain inflaatio on nousemassa tänä vuonna Fedin näkemyksen mukaan 3,4 prosenttiin.

Von Gerichin mukaan on kuitenkin myös viitteitä siitä, että osa kiihtymisestä on pysyvää. Esimerkiksi palkoissa alkaa olla nousupaineita.

”Jos markkinoilla aletaan ajatella, että Fed on jäänyt rahapolitiikassa jälkeen inflaatiokehityksestä, se voi johtaa jyrkkään rahapolitiikan kiristämiseen myöhemmin. Se voisi olla osakemarkkinoille katastrofi”, hän sanoo.

Osakemarkkinoilla ei siis niinkään pelätä vähittäistä rahapolitiikan kiristymistä vaan äkillisiä liikkeitä.

”Osakemarkkinoiden arvostukset nojaavat yhä siihen, että kevyt rahapolitiikka ja matala korkotaso jatkuu”, von Gerich sanoo.