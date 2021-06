Stora Enso sulkee Veitsiluodossa kolme paperikonetta pysyvästi. Seurauksena 550 työntekijää irtisanotaan.

Stora Enso on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut sellun ja paperin tuotannon lopettamisesta Kemin Veitsiluodossa.

Neuvottelujen seurauksena 550 henkilöä irtisanotaan. Tuotannon on määrä loppua vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä eli heinä–syyskuun aikana.

Irtisanottavista 440 työskentelee Paper--divisioonassa ja 110 henkilöä kunnossapitoyhtiö Eforassa. Pääosa työsuhteista päättyy ensi tammikuun loppuun mennessä.

Stora Enson mukaan noin 28 prosenttia irtisanomisista on mahdollista hoitaa eläkejärjestelyin.

Yhtiö ilmoitti huhtikuussa suunnittelevansa sellun ja paperin tuotannon lopettamista Kvarnsvedenissä Ruotsissa ja Veitsiluodossa. Päätöksen taustalla oli paperimarkkinan heikkeneminen.

Veitsiluodon kolme paperikonetta, kemiallisen sellun ja hiokkeen tuotanto sekä arkittamo lakkautetaan pysyvästi.

Stora Enso kertoi suunnitelmistaan huhtikuun loppupuolella. Tuolloin arvioitiin, että työpaikka on lähdössä 670 ihmiseltä.

Veitsiluodon tehtaalla on Stora Enson palveluksessa 600–700 henkeä. Lisäksi alueella työskentelee alihankkijoita. Huhtikuussa arvioitiin, että tehtaan sulkeminen voi välillisesti vaikuttaa tuhansiin työpaikkoihin.

Sulkemiset vähentävät Stora Enson paperintuotantokapasiteettia kerralla 35 prosenttia 2,6 miljoonaan tonniin vuodessa. Paperin osuus yhtiön liikevaihdosta laskee viime vuoden alle 20 prosentista vain noin kymmeneen prosenttiin.

Toimitusjohtaja Annica Bresky sanoi huhtikuussa, että sulkemiset ovat reaktio paperinkulutuksen jyrkkään laskuun Euroopassa. Molemmat tehtaat ovat Stora Enson mukaan tehneet tappiota jo hyvän aikaa.

”Emme näe, että tähän olisi tulossa muutosta. Paperintuotannossa on Euroopassa ylikapasiteettia yhä noin 3,5 miljoonaa tonnia. Se on 15 keskimääräisen paperikoneen verran. Se on hyvin suuri määrä”, Bresky sanoi tuolloin.

Stora Enso sanoi torstaina tekevänsä tiivistä yhteistyötä muun muassa yhtiön muiden toimipisteiden ja Kemin kaupungin kanssa saadakseen mahdollisimman monet irtisanotut uusiin töihin.

”Tarjoamme muun muassa uudelleensijoittumispalveluja sekä työllistymis- ja uudelleenkouluttautumisvalmennusta yksilö- ja ryhmätasolla. Lisäksi tarjoamme tukitoimia toiseen toimipaikkaan siirtyville ja taloudellista tukea niille työntekijöille, jotka haluavat perustaa oman yrityksen", Stora Enso kirjoittaa tiedotteessaan.