Suomen etelä- ja keskiosiin saapuu loppuviikolla helleaalto. Toistaiseksi tuulettimia on kaupoissa hyvin saatavilla.

Kaupoissa on hyvin saatavilla tuulettimia ennen loppuviikon helteitä, kerrotaan suurimmista kaupparyhmistä.

Ilmatieteen laitos ennustaa, että Suomen etelä- ja keskiosiin saapuu loppuviikolla helleaalto, joka tuo mukanaan jopa 30 asteen lukemia. Ensi viikolla lämpö tiivistyy päivä päivältä.

S-ryhmän kaupoissa tuulettimien saatavuus näyttää tällä hetkellä oikein hyvältä, kertoo myyntipäällikkö Rauna Junnila.

”Varsinkin pöytätuulettimia on erittäin hyvin saatavilla. Ainoa, mistä saattaa tulla haasteita, ovat suuremmat tornituulettimet, mutta niitäkin löytyy tällä hetkellä hyvin”, Junnila sanoo.

”Ihmiset lähtevät yleensä ostoksille, kun on tarve. Maanantaiaamuna voi olla eri tilanne.”

Myös Verkkokauppa.comin tuotepäällikkö Joonas Heiniö kertoo, että yhtiön verkkokaupasta ja myymälöistä löytyy kaikkia malleja.

"Ilmastointilaitteet ovat olleet suosittuja, olimmekin varautuneet kesäkauden kovaan sesonkikysyntään ennätyssuurilla ostotilauksilla”.

Niin ikään K-ryhmän rautakapoissa K-raudoissa tuuletintilanne on tosi hyvä, sanoo Espoon keskuksen K-raudan myyntipäällikkö Georg Falck.

”Meidän K-raudassa ja muissa K-raudoissa on aika isoja saldoja tuulettimissa. Myös keskusvarastossa on kaikilla tuotteilla aika juhlavan isoja saldoja”, Falck kertoo.

K-raudoissa tuulettimien kysyntä ei tällä hetkellä poikkea normaalista.

”Jos tulee vähänkään pidempi hellejakso, tavara alkaa mennä kovaa tahtia. Kokemuksen mukaan myynti lähtee nousuun 4-5 hellepäivän jälkeen”, Falck arvioi.

K-Citymarketien valikoimapäällikkö Sirpa Havuselakin kertoo, että ketjun myymälöissä tuulettimia on tarjolla erittäin hyvin, mutta lämpöpiikkipäivät voivat tyhjentää varastoja.

Maailmantaloutta on leimannut tänä vuonna pula komponenteista ja toimitusketjujen logistiikkaongelmat, jota pahensi entisestään Suezin kanavaan maaliskuussa juuttunut Ever Given -rahtialus.

Tuulettimien ja ilmastointilaitteiden tuotantoon ja toimituksiin nämä ongelmat eivät ole vaikuttaneet, koska kuluvaan kesäkauteen aloitettiin valmistautuminen jo viime vuonna.

”Kyseiseen kauteen on varauduttu niin pitkään, että näköpiirissä ei ole saatavuushaasteita. Ensi kesä voi olla sitten kysymysmerkki”, S-ryhmän Junnila arvioi.

K-raudan Falck arvioi, että maailmankaupan logistiikkaongelmat voivat vaikuttaa siten, ettei Suomeen enää tänä kesänä saada lisää tuulettimia, jos olemassa olevat varastot tyhjenevät helleputken takia.

”Tuulettimet ovat tuontitavaraa. Kun ne loppuvat, ne aika pitkälti loppuvat. Aasian toimitusajat ovat pitkät, konttien saatavuus on haastavaa ja rahtihinnat nousussa. Maailman logistiikka on solmussa pandemian jäljiltä.”