Suomeen suunniteltu velkakatto on hillinnyt asuntojen hintoja Norjassa, Danske Bankin katsaus kertoo.

Koronapandemian hiipuminen rauhoittaa asuntomarkkinoita, ennustaa Danske Bank pohjoismaisessa asuntomarkkinakatsauksessaan.

Asuntojen hinnat ovat nousseet voimakkaasti Pohjoismaissa koronakriisin aikana. Pohjoismaista hintojen nousu on ollut loivinta Suomessa, jossa vanhojen osakeasuntojen asuntojen hinnat ovat nousseet vuodessa koko maassa 4,9 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 6,1 prosenttia.

Muissa Pohjoismaissa kasvu on ollut huomattavasti voimakkaampaa. Tanskassa asuntojen hinnat ovat nousset 18 prosenttia, Ruotsissa 18 prosenttia ja Norjassa 11 prosenttia.

Danske Bankin pääekonomisti Las Olsen sanoo, että hintojen nousua on kiihdyttänyt koronakriisi ja etätyöskentely.

”Ihmiset ovat etsineet tilavampia asuntoja samaan aikaan, kun tarjonta on ollut sattumalta vähäisempää. Odotamme, että yhteiskuntien avautuminen siirtää kotitalouksien kulutusta asumisesta muille alueille, mikä hidastaa asuntojen hintojen nousua”, Olsen sanoo tiedotteessa.

Danske Bankin Suomen pääekonomisti Pasi Kuoppamäki ennustaa, että asuntojen hintojen alueellinen eriytyminen todennäköisesti jatkuu, koska Suomi on jäljessä kaupungistumisessa moniin EU-maihin verrattuna.

Viranomaiset ovat kiristämässä asuntomarkkinoiden sääntelyä kaikissa Pohjoismaissa.

Suomeen suunniteltu tuloperusteinen lainakatto eli niin sanottu velkakatto on käytössä vain Norjassa, jossa laina saa olla 500 prosenttia hakijan vuosituloista. Suomessa esillä on ollut 450 ja 500 prosentin velkakatto.

Danske Bankin mukaan asuntomarkkinoiden tilanne eroaa kuitenkin Suomessa ja Norjassa, sillä Norjassa hinnat ovat nousset pitkään ja asuntosijoittaminen yleistä.

Norjassa on velkakaton lisäksi käytössä on 85 prosentin enimmäisluottosuhde ja lyhennysvaatimus osalle lainoista.

”Vaikka pankeilla on kymmenen prosentin joustovara uusissa lainoissa, sääntely vaikuttaa hidastaneen hintojen nousua Norjassa. Lainakatolla vaikuttaa olleen vaikutusta erityisesti alueilla, joissa hinnat ovat nousseet voimakkaasti, kuten Oslossa”, Kuoppamäki sanoo.

Kuoppamäen mukaan hintoihin on vaikuttanut Norjassa myös se, että toisen kodin omavastuuosuus on 40 prosenttia, mikä on hillinnyt asuntojen käyttämistä sijoituskohteena.