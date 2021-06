Saksan salliva alkoholi­lainsäädäntö ja pandemian tuoma tilausbisneksen kasvurytinä antoivat kansainvälistymistä hakevalle suomalais­tislaamolle tilaa kasvuun.

Berliini

Suomalainen Kyrö Distillery on onnistunut vahvistamaan jalansijaansa Berliinin alkoholi­markkinoilla pandemian aikana.

Toisen viime vuonna Berliiniin rantautuneen suomalaisyrityksen Woltin ansiosta Berliinissä voi tilata valmiit ainekset Kyrön gin toniciin vaikkapa suoraan puistopiknikille Kyrön omasta Wolt-kaupasta.

Pandemian aikana monet berliiniläiset ovatkin tilanneet ravintola-annosten ja ruokaostosten lisäksi suoraan kotiovelleen viinaa ja drinkkiaineksia.

Mikko Koskinen ojentaa Kyrön tuotepaketin Woltin kuljettajalle Woltin Kyrö-kaupasta Berliinissä.

Kyrö Distilleryn tuoteständi berliiniläisessä Rewe-ruokakaupassa.

Woltia merkittävämpi tekijä Kyrön kasvussa on eräs toinen yhtiö. Pandemian aikana räjähtäneessä tilausbuumissa Saksan kuumimmaksi startup-yhtiöksi on noussut Berliinissä perustettu Gorillas.

Gorillasin toimintaidea on tuoda tilaukset asiakkaalle kymmenessä minuutissa. Siitä tuli ennätysajassa, yhdeksässä kuukaudessa, ”yksisarvinen” eli yli miljardin euron arvoinen start up -yhtiö.

Kyrön juomia on myyty tänä vuonna Berliinissä pelkästään Gorillasin kautta yli kaksinkertainen määrä viime vuoden tammi–toukokuun koko Berliinin-myyntiin verrattuna, kertoo Kyrö Distilleryn perustajiin kuuluva Mikko Koskinen. Kokonaisuudessaan Berliinin-myynti on hänen mukaansa viisinkertaistunut viime vuodesta.

Alkoholinkulutus Saksassa väheni vuonna 2020. Yksi syy kehitykseen lienee baarien sulku. Eniten väheni oluen juonti, yli viisi prosenttia vuodesta 2019, ja tammikuussa 2021 peräti 27 prosenttia vuoden takaisesta. Väkevien alkoholijuomien kulutus taas väheni vain alle prosentin. Pandemia ei siis kurittanut tislaajia samalla tavalla kuin panimoteollisuutta.

Saksa on Suomen tärkein vientimaa, ja elintarvike­teollisuuden osuus viennistä on ollut viime vuosina merkittävä. Kyrölle tärkeää kasvussa on ollut henkilökohtainen läsnäolo maassa, arvioi Koskinen.

Koskinen on asunut noin vuoden Berliinissä tavoitteenaan saatella mahdollisimman moni saksalainen Kyrön juomien makuun. Kyröllä on Saksassa kolmihenkinen tiimi sekä paikallinen jakelija ja mainostoimisto.

Saksan Suomea sallivampi alkoholi­lainsäädäntö on mahdollistanut Kyrölle sekä tilausbisneksessä että markkinoinnissa keinoja, jotka eivät olisi Suomessa mahdollisia. Ne ovat purreet.

Koskinen kertoo, että yhtiön liikevaihto kasvoi toissa vuoden 4,4 miljoonasta eurosta 5,3 miljoonaan euroon viime vuonna. Tästä kasvusta suurin osa tuli käsidesin myynnistä, josta Kyrö sitoutui olemaan tekemättä voittoa.

Mittavat investoinnit tuotanto­laitoksiin Isossakyrössä Etelä-Pohjanmaalla ovat pitäneet Kyrön tappiollisena viime vuodet. Viime vuonna tappiota kertyi 510 000 euroa, mikä oli enää noin puolet edellisvuoden luvuista.

Kyrön tavoitteena on tänä vuonna nollatulos. Berliinin odotettiin tuottavan hieman tappiota, mutta se on nousemassa Koskisen mukaan voitolliseksi noin vuoden etuajassa.

Ginin edessä kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, Kyrö Distilleryn katumainos Berliinissä julistaa.

Suurin myynnin kasvu tehtiin juuri Saksassa, jossa Kyrön alkoholijuomia markkinoidaan huumoripitoisesti suomalaisilla myyteillä ja stereotypioilla.

Suomessa väkevien alkoholijuomien brändääminen samanlaisissa kampanjoissa ei olisi mahdollista. Koskinen kertoo esimerkin. Vuonna 2013 hän kirjoitti blogiin viskitislaamon perustamisesta, mutta Valvira puuttui asiaan, koska tuotelajin eli viskin mainitseminen oli kiellettyä.

Saksassa hän esiintyy mainoksissa itse, alasti. ”Suomessa käytetään kokopartaa, ei siksi, että se olisi coolia, vaan siksi, että se lämmittää”, Kyrön mainoksissa kärsivänä kameraan katsova Koskinen viestittää.

Monien saksalaisten tunnistama kaurismäkeläinen lakonisuus yhdistyy mainoksissa hilpeään liioitteluun ja Suomi-kliseisiin.

Suomalaiset esitetään todella erikoisina mutta elämästään nauttivina autenttisina luontoihmisinä. Sauna, suo, eukonkanto, hyttyset ja viina: niistä on Suomi tehty – ainakin Kyrön mainosten perusteella.

” Monien saksalaisten tunnistama kaurismäkeläinen lakonisuus yhdistyy mainoksissa hilpeään liioitteluun ja Suomi-kliseisiin.

”Pidän tärkeänä, että tuomme mainoksessa esille välittömyyttä, maksutonta koulutusta ja sitä, että Suomi on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi”, Koskinen sanoo. Hänen mukaansa ”outoudella” saadaan huomiota, mutta lisäksi sillä vältetään koppavuus.

Kyrön mainosvideota on katsottu Youtubessa yli miljoona kertaa.

Kyrö Distilleryn juomat on suunnattu ”laatutietoisille”. Suomessa hintavampien alkoholijuomien markkina on Koskisen mukaan auttamatta liian pieni, jotta niiden tekeminen vain suomalaisille olisi järkevää. Siksi Kyrö on suunnitellut hakevansa kasvua ulkomailta alusta pitäen.

Ensimmäinen etappi maailman­valloitukseen Kyröllä oli Yhdysvalloissa, mutta vasta Saksassa on näkyvissä suuremman menestyksen merkkejä. Koskisen mukaan bisneksen kansain­välistäminen on jatkuvaa oppimista.

”Ilman vuoden Yhdysvalloissa asuneen Jouni Ritolan oppeja menestys Saksassa ei olisi ollut mahdollista.”

”Ei riitä, että lähettää jotain laatikoita maailmalle ja luottaa, että ne löydetään”, hän sanoo.

Suomalaisten helmasynti on Koskisen mukaan se, että he kuvittelevat, että pelkkä ulkomaille meno riittää.

Koskisen mukaan jalkatyö eli ihmisten tapaaminen on kannattanut. Helppoa se ei aina ole. Koskinen työskentelee pääosin englanniksi, mutta hätätilassa hän on vetänyt tasting-tilaisuuden myös saksaksi, paikallistiimin ja Suomi-kollegoidensa avulla. Saksaa puhuva päätislaaja Kalle Valkonen on vetänyt virtuaalimaistelu­tilaisuuksia Suomesta käsin.

Mielikuvia Suomesta kannattaa hyödyntää, mutta samalla pitää varmistaa, että ne ymmärretään halutulla tavalla. Sen takia Kyrö on käyttänyt nimenomaan saksalaista mainostoimistoa.

Ensimmäinen vauhtipotku maailman­menestykseen Kyrölle oli Napue Gin -nimisen juoman valinta maailman parhaaksi giniksi International Wine and Spirit Competitionissa vuonna 2015. Alan tunnettu palkinto on ollut tärkeä tien tasoittaja, Koskinen kertoo.

Napue Ginin tuotemerkki istuu autenttiseen ”härmäläiseen” mielikuvaan, sillä Napuen kylä Isossakyrössä oli alun perin keskeinen osa koko brändin tarinaa. Yksi kansain­välistymisen opeista on tosin johtanut siihen, että Napue-brändiä ei enää ole olemassa Suomen ulkopuolella.

”Amerikassa tarjoilijat sekoittivat sen nenäliinaan (napkin)”, Koskinen sanoo.

Suomessa Kyrö alabrändeineen tuli nopeasti tunnetuksi, mutta ulkomailla on helpompaa jäädä mieleen, kun on vain yksi brändi.

Niinpä Napue Gin on nyt Kyrö Gin. Ulkomailla se lausutaan usein muodossa Kiro tai Kairo – aivan sama, kunhan kaikki puhuvat samasta asiasta, Koskinen sanoo. Ö-kirjain johdattaa mielikuvat Pohjolaan, kuten on tarkoituskin, hän sanoo.