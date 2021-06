Matkailuala ei uskalla vielä laskea ulkomaisten matkailijoiden tulon varaan. Ei, vaikka matkailurajoituksia Suomessa höllennettäisiin EU:n yleiselle tasolle.

”Matkailualan kansainvälisissä julkaisuissa raportoiduista kyselytuloksista näkee, että esimerkiksi ruotsalaiset ja saksalaiset aikovat joka tapauksessa matkailla enimmäkseen kotimaidensa sisällä ihan niin kuin suomalaisetkin”, sanoo SOK:n matkailu- ja ravintola-alan kaupallinen johtaja Nina Nieminen.

Sisäministeriö kertoi torstaina, että työmatkat EU- ja muista Schengen-maista Suomeen sallitaan ensi viikon maanantaista alkaen kaikilla liikennevälineillä.

Lisäksi Suomeen saavat tulla EU- ja Schengen-maista myös ne vapaa-ajan matkailijat, joilla on täysi koronarokotussarja tai jotka ovat sairastaneet alle kuusi kuukautta sitten koronavirustaudin.

SOK:n Niemisen mukaan ihmiset ovat varovaisia, koska matkailurajoitusten pelätään muuttuvan joko ennen matkaa tai kesken matkan. Koronaepidemian laantumisessa voi vielä tulla takapakkia.

”Ei haluta ottaa sitä riskiä, että joutuu palatessaan karanteeniin. Paljon riippuu tietysti myös lento- ja laivayhteyksien käynnistymisestä”, hän sanoo.

Risteilymatkustajat ihailivat Olavinlinnaa Savonlinnassa heinäkuussa 2015.

ULkomaanmatkailun lama tarkoittaa toisaalta sitä, että Suomessakin kotimaisten matkailijoiden kysyntä on todella vilkasta viime kesän tapaan.

S-ryhmällä on hotelleissaan noin 10 000 huonetta. Niihin majoittaisi pikkukaupungin verran väkeä kerralla.

Kapasiteetista vajaa kolmaosa on pääkaupunkiseudulla. Helsingin alueella ei ole Niemisen mukaan ihan yhtä hiljaista kuin viime kesänä, jolloin kaikki hotellit eivät alkukesästä olleet edes auki. Huomattavasti tavallista hiljaisempaa kuitenkin on.

Kaksi vuotta sitten SOK:n hotellihuoneista Helsingissä kahdeksan kymmenestä oli myyty, viime vuonna vain joka kymmenes. Nyt varauksia on neljäsosaan huoneista.

Heinäkuussa Helsingin hotellien käyttöaste on normaalikesänäkin 60–70 prosentin luokkaa. Viime kesänä jäätiin 25 prosenttiin. Nyt varauksia on 35 prosenttiin huoneista.

”Sen sijaan muissa isoissa kaupungeissa, kuten Turussa ja Tampereella, sekä perinteisillä kesäpaikkakunnilla kesän varaustilanne on oikein hyvä. Osa hotelleista on jopa varattu ihan täyteen. Tilaa voi löytyä vielä alkuviikon päivinä”, Nieminen sanoo.

Ihmisiä kesäisen Turun keskustassa perjantaina.

Matkailu- ja ravintola-alan yleinenkin kuva on selvästi viime kesää valoisampi.

”Kotimaan matkailun osalta näyttää oikein hyvältä. Viime kesänä pääkaupunkiseutu jäi buumista kokonaan paitsi, mutta nyt on pieniä merkkejä elpymisestä sielläkin. Se johtuu varmasti rokotuksista”, sanoo matkailu- ja ravintola-alaa edustavan Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

Maraan on kiirinyt Lapin mukaan positiivista viestiä kotimaan matkailupaikkakunnilta Pohjois-Suomea myöten.

”Siellä näyttäisi olevan aiempia vuosia parempaa kysyntää, vaikka monet tapahtumat jäävätkin pitämättä. On tullut uusia suosittuja lomailumuotoja. Esimerkiksi maastopyöräily on lisännyt suosiotaan selvästi ja pyöränvuokraukseen panostetaan nyt monin paikoin. Luonnossa liikutaan kaikin tavoin paljon”, Lappi sanoo.

Helteinen alkukesä on pelastanut Lapin mukaan myös monta ravintolayrittäjää. Terassilla asiakaspaikkoja ei ole rajoitettu.

”Kaikkia ravintolayrittäjiä tämä ei auta. Olisimme toivoneet, että asiakaspaikkarajoitukset olisi purettu jo kokonaan. Erityisesti yöravintolat ja pienet omista raaka-aineista ruokaa tekevät ravintolat kärsivät yhä, varsinkin jos niillä ei ole terassia.”

Mara on suhtautunut koko epidemian ajan kriittisesti kireisiin ravintola- ja matkailurajoituksiin. Lapin mielestä Suomen pitäisi nyt pudottaa viipymättä matkailun rajoitukset EU:n yleiselle tasolle.

”Pitäisi olla niin, ettei niin sanotuista vihreistä maista ole mitään rajoituksia, ja muistakin maista testaus ennen matkaa riittäisi. Matkailu käynnistyy varmasti syksyllä Euroopassa, ja siihen meidän pitää päästä mukaan”, Lappi sanoo.

Lappi muistuttaa, että vaikka ravintoloilla menee nyt paremmin ja matkailukin kotimaassa vetää, koronaepidemian jättämä jälki alalle on todella raju. Yrityksiä on kaatunut ja inhimillinen hinta on ollut suuri.

”Mara rahoittaa 18 paikkakunnalla kriisiryhmiä, joissa yrittäjät voivat purkaa psykologin johdolla kokemuksiaan ja saavat vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta”, Lappi sanoo.

SOK:n Nieminenkään ei uskalla vielä ennustaa koko vuoden osalta juuri mitään, vaikka kesä näyttää hyvältä. Syksyn kysyntä riippuu täysin siitä, elpyykö liikematkustaminen.

”Odotamme kovasti, mitkä ovat yritysten linjaukset työmatkoihin ja tapaamisiin. Se vaikuttaa merkittävästi syksyn näkymään”, hän sanoo.

Silja Serenade saapumassa Maarianhaminaan vuonna 2018.

Suurissa laivavarustamoissa kesän odotetaan olevan viime vuotta parempi. Tallink Silja ja Viking Line kertoivat perjantaina avaavansa laivaliikenteen Helsingin ja Tukholman väliselle reitille. Viking avaa reitin heinäkuussa ja Tallink elokuussa.

”Tilanne elää nyt voimakkaasti, ja huomaa, että se on kääntymässä parempaan”, sanoo tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström Viking Linelta.

"Viime heinäkuussa oli vähän alle 300 000 matkustajaa, kun normaalisti on noin miljoona. Olisi mukavaa, että voisimme ylittää viime kesän luvun. Viime vuodesta tilanne eroaa myös niin, että riskiryhmät ja vanhukset ovat saaneet jo kaksi rokotetta”, hän jatkaa.

Viking odottaa, että etenkin Ahvenanmaan matkailu muodostuu tänä kesänä hitiksi.

”Täällä on mahdollisuus viettää turvallista lomaa. Ihmiset vuokraavat mökkejä ja liikkuvat saaristossa muun muassa pyörillä ja veneillä”, Boijer-Svahnström sanoo.

Hän toivoo, että hallitus lieventäisi pian matkustusrajoituksia tuntuvasti.

”Toivomme, että rajoituksissa huomioitaisiin viruksen ilmaantuvuusluku. Jos se on matala, niin eivät tällaiset rajoitukset ole ok.”

Tallinkilla odotetaan varsin vaisua matkailukesää. Yhtiölle tärkeälle Helsinki–Tallinna-reitille odotetaan matkustajia noin puolet normaaliin verrattuna.

”Meillä on suuret odotukset karanteenivapaille risteilyille. Kaksi rokotetta saaneiden matkustuksen vapautuminen lisää matkustajamääriä, mutta Tallinnan-reitti tuskin yltää missään nimessä normaalien vuosien tasolle, ehkä noin puoleen siitä”, sanoo Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd.

Maanantaista alkaen kaksi rokoteannosta saaneet henkilöt voivat palata takaisin Suomeen ilman karanteenimääräystä tai velvoitetta koronatestiin menemisestä.

”Selkeästi huomaa, että asiakkaat ovat tänä kesänä vielä varovaisia varaamaan. Maanantain jälkeen nähdään, onko rokotetuilla uskallusta lähteä matkaan vai ei. Odotamme positiivista pilkahdusta, mutta silti vähän ahdistaa.”

Tallink Silja avaa elokuussa Helsinki–Tukholma-reitin lähes puolentoista vuoden tauon jälkeen. Yhtiö on liikennöinyt Turusta Tukholmaan koko pandemia-ajan.