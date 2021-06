16-vuotias Max Hayden pyörittää miljoonabisnestä ostamalla ja myymällä tuotteita, joista on maailmalla huutava pula: ”Tämä on kapitalismia”

Max Hayden on myynyt muun muassa uusia Playstation 5 -konsoleja yli kaksinkertaisilla hinnoilla vähittäishintoihin verrattuna. Hänen bisneksensä liikevaihto pyörii yli 1,7 miljoonassa dollarissa. Samalla se myös ärsyttää monia.

Max Hayden, 16, on ansainnut koronapandemian aikana erilaisten tuotteiden jälleenmyynnillä isot rahat.

Monille videopeli-intoilijoille vuosien 2020–2021 pelikonsolipula on ollut iso ongelma. Lukioikäiselle Max Haydenille se on ollut mahtava bisnesmahdollisuus.

Hän on ostanut ja myynyt eteenpäin kymmeniä uusia Playstation- ja Xbox-laitteita. Hintaa hän on perinyt jopa 1 100 dollaria pelikonsolia kohti. Hinta on yli kaksinkertainen 500 dollarin vähittäishintaan verrattuna.