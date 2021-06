Kopio maailman tunnetuimmasta maalauksesta huutokaupattiin 2,9 miljoonalla eurolla. Mona Lisa -jäljennöksestä ei ole koskaan aiemmin maksettu yhtä suurta summaa.

Hekking Mona Lisa -nimellä tunnettu maalaus on nimettömän italialaismaalarin teos 1600-luvun alkupuolelta.

Eurooppalainen taidekeräilijä on ostanut kopion maailman kuuluisimmasta maalauksesta 2,9 miljoonan euron kauppahinnalla. Mona Lisa -kopiosta ei ole koskaan aiemmin maksettu yhtä suurta summaa.

Renessanssinero, taiteilija Leonardo da Vincin 1500-luvulla maalaamasta Mona Lisa -teoksesta tehty kopio myytiin Christie's-huutokaupassa Pariisissa perjantaina.

”Tämä on hullua, tämä on ehdoton ennätys Mona Lisa -kopiolle”, Christie’sin edustaja sanoi uutistoimisto Reutersille.

Huutokaupassa nyt myyty maalaus tunnetaan nimellä Hekking Mona Lisa, jonka antiikkikauppias Raymond Hekking osti kolmella punnalla 1950-luvulla.

Hekking oli vakuuttunut siitä, että kyseessä on aito maalaus, joka oli varastettu Pariisin Louvre-museosta vuonna 1914. Hän uskoi, ettei oikea Mona Lisa koskaan päätynyt takaisin museoon, ja kulutti vuosikausia yrittäessään uskotella myös muille omistavansa aidon teoksen.

Kyseessä on kuitenkin nimettömän italialaismaalarin teos 1600-luvun alkupuolelta.

Mona Lisasta on tehty useita jäljennöksiä. Christie’sin mukaan kopio maalauksesta on aiemmin myyty New Yorkissa 1,7 miljoonalla dollarilla eli noin 1,4 miljoonalla eurolla.

Christie’sin mukaan kansainvälisessä huutokaupassa oli mukana 14 huutajaa. Tarjousten arvo nousi viimeisen tunnin aikana puolesta miljoonasta eurosta 2,4 miljoonaan euroon ennen kauppoihin päättynyttä 2,9 miljoonan euron huutoa.

Louvressa esillä oleva Mona Lisa ei ole myytävänä, mutta da Vincin toinen teos Salvator Mundi myytiin 382 miljoonalla eurolla vuonna 2017. Salvator Mundi -teoksesta maksettiin huutokaupassa enemmän kuin tiettävästi mistään taideteoksesta koskaan.