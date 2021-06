HSBC käytännössä luovuttaa tappiollisen liiketoiminnan pääoma­sijoitus­yhtiön omistamalle yhtiölle.

Maailman suurimpiin pankkeihin lukeutuva HSBC arvioi menettävänsä noin 2,5 miljardia euroa myydessään kannattamattoman ranskalaispankin toiminnan.

Lontoossa pääkonttoriaan pitävä HSBC ilmoitti perjantaina sopineensa liiketoiminnan myynnistä yhdysvaltalaisen Cerberus Capital Management -pääomasijoitusyhtiön omistamalle My Money -yhtiölle.

HSBC:n mukaan Credit Commercial de France -pankin nimellinen myyntihinta on yksi euro. Vuonna 2000 HSBC osti pankin 10,6 miljardilla dollarilla.

Kaupasta syntyvän 1,9 miljardin dollarin tappion lisäksi HSBC tekee noin 600 miljoonan dollarin alaskirjauksen, kertoo Wall Street Journal.

Ranskalainen My Money -yhtiö saa haltuunsa ranskalaispankin 244 konttoria, 3 900 työntekijää ja 800 000 asiakasta. Kauppa saadaan arvioiden mukaan päätökseen vasta vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla.

”Tavoitteemme on, että pankki palaa kannattavaksi kolmen vuoden päästä siitä, kun olemme ottaneet sen hallintaan”, My Moneyn toimitusjohtaja Eric Shehadeh sanoo Reutersille.

Cerberus Capital on aiemminkin sijoittanut eurooppalaiseen pankkitomintaan. Se on ostanut myös itävaltalaisen Bawag Groupin ja saksalaisen Hamburg Commercial Bankin. Sijoitusyhtiö on ostanut myös osuuksia Deutsche Bankista ja Commerzbankista.

HSBC aloitti ranskalaispankin myyntiprosessin jo joulukuussa 2019 taisteltuaan pitkään saadakseen toiminnan kannattamaan. Nyt myyty liiketoiminta teki viime vuonna 236 miljoonaa ja toissa vuonna 167 miljoonaa euroa tappiota.

HSBC:n koko tuloksesta 90 prosenttia syntyy Aasiassa, jossa Kiinassa ja Hongkongissa kasvu on kovinta.