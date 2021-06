Sähköisen haun avaamisen jälkeen hakemusten määrä on lisääntynyt, Valtiokonttori kertoo.

Nelonen Media Livelle on myönnetty tapahtumatakuu Haloo Helsingin Haloo Stadion! -keikalle 14. elokuuta 2021.

Tapahtumajärjestäjille myönnettävää tapahtumatakuuta on haettu vasta kolmeenkymmeneen tapahtumaan, kertoi Valtiokonttorin julkistama tilasto sunnuntaina.

Määrä ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä saapuneet PDF-hakemukset tilastoidaan hakemuksiin vasta annetun päätöksen jälkeen, Valtiokonttori kertoo verkkosivullaan.

Takuita on myönnetty yhteensä noin 13 miljoonaa euroa.

Tilaston mukaan hakemuksesta on käsitelty 25, joista 20:lle on myönnetty tukea.

Eniten tukia on mennyt musiikkifestivaaleille, noin 4,5 miljoonalla eurolla.

Tukea on myönnetty esimerkiksi Nelonen Media Liven Iskelmäfestivaaleille Jämsässä ja Porissa sekä sen järjestämälle Haloo Helsingin Haloo Stadion! -keikalle.

Yksityiskohtaisen hakijalistan näkee tästä linkistä.

Nelonen on on osa Sanoma-konsernia, joka julkaisee Helsingin Sanomia.

Valtiokonttorin mukaan kiinnostus takuuta kohtaan on näkynyt hakemusmäärän kasvussa sähköisen haun avautumisen jälkeen.

Eniten takuuhakemuksia on haettu musiikkifestivaaleille, konserteille ja näyttelyille.

Tapahtumatakuun sähköinen haku avautui 15. kesäkuuta. Tapahtumatakuuta koskeva laki tuli voimaan ja haku avautui kesäkuun alussa.

Taloudellista riskiä pienentävää tapahtumatakuuta voi hakea ammattimainen tapahtumajärjestäjä.

Se on tarkoitettu vähintään 200 hengen tapahtumille, jotka ovat avoimia yleisölle ja järjestetään 1.6.7–.12.2021. Muina rajoituksina mainitaan muun muassa se, että tapahtumatakuuta hakevan yrityksen on työllistettävä vähintään yksi henkilötyövuosi tapahtumatoiminnassa, ja sillä on oltava arvonlisäverollista liikevaihtoa yli 150 000 euroa vuodelta 2019.

Tapahtumatakuuta ei voida myöntää jo perutuille tapahtumille, Valtiokonttori kertoo.