Kiina on tehnyt neljän vuoden ajan testilentoja Comac-yhtiön koneilla. Kun markkinan ennustetaan kasvavan erityisesti Kiinassa, uuden haastajan asema voi ajan myötä nousta vahvaksi.

Samaan aikaan kun Yhdysvallat ja Eurooppa jatkavat 17 vuotta jatkunutta kauppasotaansa siitä, paljonko ne saavat tukea Boeingin ja Airbusin lentokonetuotantoja kotimarkkinoillaan, Kiina on pyrkimässä ilmailun kolmanneksi supervallaksi.

Airbus ja Boeing hallitsevat käytännössä kahdestaan maailman matkustajakone­valmistusta.

Ne ovat myös ostaneet pienempiä haastajiaan tai hankkineet niistä merkittäviä osuuksia.

EU ja Yhdysvallat pääsivät kuluneella viikolla sopuun tukipolitiikan rajoista ja solmivat viisivuotisen sopimuksen erilaisten tuontitullien vähentämisestä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden totesi Brysselissä tiistaina, että EU:n ja Yhdysvaltojen on nyt taisteltava rinnakkain Kiinaa vastaan, joka ei kilpaile kansainvälisesti samanlaisessa markkinataloudessa kuin läntiset demokratiat.

Päinvastoin, valtio voi Kiinassa tukea strategiseksi katsottuja toimialoja eri tavoin lähes rajatta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden toivoi tiistaina Brysselissä yhteistyötä EU:n kanssa Kiinaa vastaan.

Kiinan valtion lentokoneyhtiö Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) on viimeisen neljän vuoden ajan tehnyt testilentoja sen 168-paikkaisella C919-kapearunkokoneella, joka on kooltaan Airbusin A320- ja Boeingin B737 -koneiden kilpailija.

Lentokoneen uskotaan saavan lentoluvan Kiinan ilmailuviranomaisilta vielä tänä vuonna, kun Kiinan kommunistinen puolue täyttää sata vuotta.

C919-lentokone on saanut 41–61 miljardin euron valtiontuet tuotekehitykseen, mikä on paljon enemmän kuin Airbusin ja Boeingin tuet, arvioi AFP:n haastattelema Center for Strategic and International Studies -tutkimuslaitoksen tutkija Scott Kennedy Washingtonista.

”Kiina peluuttaa Airbusia ja Boeingia toisiaan vastaan ja vaatii teknologiasiirtoja osana kauppoja”, kertoo markkinatutkimusyhtiö Teal Groupin tutkija Richard Aboulafia Virginiasta AFP:lle.

Kiina aloittaa lentokonejättien haastamisen takamatkalta, mutta maan kilpailuasema on hyvä.

Ilmailun uskotaan kasvavan nopeasti seuraavina vuosikymmeninä juuri Aasiassa ja Kiinassa.

Kiinan ilmailu on myös toipunut koronapandemiasta nopeammin kuin moni muu maa, aivan kuten muukin Kiinan talous.

Boeingin tekemän ennusteen mukaan Kiinan markkinoille tarvitaan 9 360 lentokonetta seuraavan 20 vuoden kuluessa.

Määrä vastaa viidesosaa koko maailman lentokoneista.

C919-koneen viides prototyyppi kuvattiin nousussa testilennolle Shanghain lentokentällä lokakuussa 2019.

Toistaiseksi Kiina on täysin riippuvainen Airbusin ja Boeingin koneista, mutta Kiinan teknologisen kehityksen arvellaan olevan jo helposti sillä tasolla, että omien koneiden teko ei ole enää ongelma.

Mutta Kiinalla ei ole kiire.

C919 rakennettiin pitkälti eurooppalaisten ja amerikkalaisten yhtiöiden avulla.

Vain 14 koneen 82 alihankkijasta on kiinalaisia, AFP kertoo.

Kone on raskaampi ja käyttää enemmän polttoainetta kuin Airbus ja Boeing.

Heikkouksistaan huolimatta Comacilla on jo 815 alustavaa konetilausta 28 eri lentoyhtiöiltä.

Suurin osa tilaajista on kiinalaisia.

Vahvistettuja tilauksia on vasta vähän.

China Eastern Airlines oli C919:n ensimmäinen tilaaja. Se vahvisti viiden koneen tilauksensa tämän vuoden maaliskuussa.