Yhtiön tavoitteena on kasvattaa naisten osuus puoleen koko henkilöstöstään vuoteen 2030 mennessä.

Suomalainen tietotekniikan palveluyhtiö Tieto-Evry uskoo, että sanavalinnoilla on väliä teknologia-alan yhdenvertaisessa rekrytoinnissa.

Yhtiön kokeilussa naispuolisten hakijoiden määrä kasvoi keskimäärin 32 prosentilla, kun työpaikka­ilmoitusten sukupuolittuneet ilmaisut vaihdettiin neutraaleihin.

Sukupuolijakauman epätasapaino on tunnistettu jo pitkään ict-alan haasteeksi, ja esimerkiksi EU-maissa vain noin 18 prosenttia alan työntekijöistä on naisia. Pohjoismaissa vastaava luku on keskimäärin 21 prosenttia.

Tieto-Evry on aiemmin kertonut tavoitteestaan kasvattaa naisten osuus puoleen koko henkilöstöstä vuoteen 2030 mennessä. Haasteena on yhtiön mukaan kuitenkin naishakijoiden vähäinen määrä.

Nyt yhtiö kävi läpi rekrytointi­historiaansa inklusiivisuus­asiantuntijan kanssa ja analysoi ilmoituksista löytyviä tiedostamattomia ennakkoasenteita, kuten maskuliiniseksi koettuja sanoja. Analyysin perusteella olemassa oleviin avoimiin työpaikkoihin luotiin uudet työpaikka­ilmoitukset.

Kokeilussa esimerkiksi front-end developerin työpaikkailmoituksen sana pätevä vaihdettiin asioista perillä olevaan ja motivoitunut keskittyneeseen. Useissa ilmoituksissa sana itsenäinen korvattiin itseohjautuvalla.

Ilmoitusten toimivuutta testattiin julkaisemalla ne samanaikaisesti vanhojen sukupuolittuneiden ilmoitusten kanssa.

Front-end developerin paikkaa hakeneista 14 prosenttia oli naisia, kun työpaikka­ilmoituksessa käytettiin maskuliiniseksi koettuja sanoja. Neutraalimmilla sanavalinnoilla naishakijoiden osuus kasvoi 36 prosenttiin.

Tieto-Evry suunnittelee laajentavansa kokeilusta opittuja keinoja käytännön teoiksi. Yhtiö aikoo myös laajentaa anonyymin, pelillistetyn rekrytointiprosessin käyttöä.