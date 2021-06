Ilmastopaneelin mallien esittämä lisäys tuulivoimaan olisi merkittävä. Tuulivoiman osuuden nostaminen yli puoleen nykyisestä sähköntuotannosta tarkoittaisi karkeasti tuulivoiman viisinkertaistamista.

Ilmastopaneeli julkaisi tiistaina selvityksen, jonka mukaan Suomen päästöjä voitaisiin leikata jopa 95 prosenttia sähköistymisen avulla vuoteen 2050 mennessä.

Sähköistymiskehityksen myötä sähkön tarve kasvaisi ilmastopaneelin arvion mukaan jopa yli kaksinkertaiseksi.

Sähköistymisen päästövähennykset perustuvat ilmastopaneelin mukaan nolla- ja vähäpäästöisen sähköntuotannon lisäämiseen, joten sähköistyminen ei saisi johtaa päästöintensiivisen sähköntuotannon kasvuun tai sen alasajon hidastumiseen. Tuotannon päästöjä ei myöskään saisi ulkoistaa EU:n ulkopuolelle.

Lue lisää: Ilmastopaneeli: Sähköistymisellä on merkittävä rooli ilmasto­päästöjen vähentämisessä, mutta sen haaste on huolto­varmuudessa

Ilmastopaneeli esittää selvityksessään kolme skenaariota sähköistymisen vaikutuksista Suomen energiajärjestelmään vuoteen 2050 mennessä. Niistä kaikissa tuulivoima on merkittävin sähköntuotantomuoto yli 50 prosentin osuudella.

Ilmastopaneelin varapuheenjohtaja ja Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund kertoo, että energiajärjestelmän simulointiin pohjautuvissa skenaarioissa oli reunaehtona, että energiajärjestelmän pitää toimia joka hetki. Toinen keskeinen asia oli kustannustehokkaimman kokonaisuuden löytäminen päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Tutkimusalueen johtaja Antti Arasto VTT:ltä nostaa Lundin tavoin esiin juuri tuulivoiman kapasiteetin kasvattamisen. Myös Arasto on ilmastopaneelin jäsen.

”Se alkaa täälläkin olemaan kustannustehokkain ratkaisu uustuotantoon. Varmasti sekä merituulivoiman että maatuulivoiman kapasiteettia tullaan lisäämään”, Arasto sanoo.

Ilmastopaneelin mallien esittämä lisäys tuulivoimaan olisi merkittävä. Nykyisin tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on hieman alle 10 prosenttia.

Tuulivoiman osuuden nostaminen yli puoleen nykyisestä sähköntuotannosta tarkoittaisi siis jo karkeasti tuulivoiman viisinkertaistamista. Kun huomioidaan ilmastopaneelin arvio sähkön tarpeen kaksinkertaistumisesta, puhutaan jopa tuulivoiman kymmenkertaistamisesta muutamassa kymmenessä vuodessa.

Lund muistuttaa, että ilmastopaneelin skenaariot ovat vain suuntaa antavia arvioita. Esimerkiksi energiapolitiikan kehitys voi hänen mukaansa vaikuttaa esitettyihin numeroihin. Skenaariot antavat kuitenkin kuvan siitä, miten isosta määrästä sähköä puhutaan.

Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund uskoo, että Suomi tarvitsee investointeja päästäkseen lähelle nollapäästöjä.

”Jos halutaan päästä lähelle nollapäästöjä, se merkitsee valtavia investointeja ja isoa energian rakentamista. Ilman sitä ei tulla pärjäämään. Sähköä tarvitaan paljon lisää, ja päästöjen vähentämisen kannalta sähkön vähentämisen rooli on niin keskeinen, että on vaikea nähdä, mikä se toinen vaihtoehto olisi tässä mittakaavassa”, Lund sanoo.

LUT-yliopiston energiatekniikan professori Esa Vakkilainen arvioi, että nykyisillä ajatuksilla sähköntuotantoa saataisiin lisättyä ehkä noin 20–50 prosenttia.

”Mistä sitten se saadaan se toinen 50 prosenttia, se onkin hyvä kysymys. Ainakaan tällä hetkellä ei ole sellaista selvää polkua. Tuulivoima on yksi vaihtoehto ja ydinvoima on toinen. On hyvä kysymys, tarvitseeko Suomeen lähteä tekemään lisää ydinvoimaa”, Vakkilainen sanoo.

Ilmastopaneelin selvityksen skenaarioissa ydinvoiman määrä pysyisi joko rakenteilla olevien Olkiluoto 3:n ja Hanhikivi 1:n valmistumisen jälkeisellä tasolla tai kasvaisi nykyisten Olkiluoto 1:n ja 2:n verran.

Lundin mukaan ydinvoiman lisääminen vähentäisi laskelmissa tuulivoiman tarvetta.

”Siinä suhteessa tuulivoima ja ydinvoima syövät toisiaan.”

”Ottamatta kantaa siihen, onko se kokonaisuudessaan kestävää, ydinvoima on kuitenkin hiilineutraali tuotantotapa. Paljonko mahdollista uutta kapasiteettia tulee määrittää kuinka paljon sen lisäksi tarvitaan tuulivoimaa”, VTT:n Arasto sanoo.

LUT:in Vakkilaisen mielestä ydinvoiman osuus Suomen sähköntarpeesta voisi olla jopa 40 prosenttia.

”Se voisi tarkoittaa, että rakennettaisiin yksi tai muutamakin ydinvoimalla sitten 30- tai 40-luvulla.”

Olkiluoto 3 on Suomen viides ydinvoimala. Sen on tarkoitus aloittaa säännöllinen sähköntuotanto ensi vuoden helmikuussa.

Vuonna 2019 sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa katettiin Tilastokeskuksen mukaan 77 prosenttia kotimaisella tuotannolla ja 23 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta.

VTT:n Arasto ei usko, että ideaalitilanteessa Suomi tuottaisi jatkossakaan kaiken oman sähkönsä.

”Yhteiset pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat hurjan suuri etu kaikille mukanaolijoille. Silloin ei tarvitse pakottaa kapasiteettia joka paikkaan, mutta toki myös siirtoyhteydet korostuvat”, Arasto sanoo.

Hän korostaa, että sekä Ruotsissa että Norjassa on paljon tuulivoimaa – ja tuulivoimapotentiaalia.

”Suomelle on positiivista, että Pohjois-Norja ei oikein pysty myymään sähköään mihinkään. Siellä ei ole paljon porukkaa, mutta siellä on hyvä tuulivoimaolosuhteet”, LUT:n Vakkilainen sanoo.

Jatkossa tuotettaisiin ilmastopaneelin selvityksen mukaan myös esimerkiksi metsäteollisuuden tuottamaa bioenergiaa ja aurinkoenergiaa.

”Niiden osuus sähköntuotannossa on runsas kymmenen prosenttia, se ei isossa kuvassa niin vaikuta”, Lund kertoo.

Arasto arvioi, että aurinkosähkön tuotanto tulee kasvamaan, mutta lähinnä pientuotannossa, kuten taloyhtiöiden ja kauppakeskusten katoilla.

”Näillä leveysasteilla se ei varmaan ole yhtä suuri tekijä kuin tuulivoima. Varmasti aurinkosähkökin tulee kustannustehokkaammaksi, mutta tuuli on kuitenkin tällä hetkellä kustannustehokkain”, Arasto arvelee.