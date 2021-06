Wolt ajaa aktiivisesti sitä, että lähettien asema säilyisi yrittäjinä. Asiasta käydään parhaillaan keskustelua aluehallintoviraston kanssa.

Keskustelu ruokalähettien työsuhteista ja yrittäjäasemasta on vellonut pitkään. Lähettipalvelua tarjoava teknologiayhtiö Wolt teetätti huhtikuussa Taloustutkimuksella selvityksen kartoittaakseen, miten lähetit itse suhtautuvat yrittäjyyteen. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 539 lähettiä, joka on 42 prosenttia niistä 3 674 lähetistä, joille kysely lähetettiin.

Selvityksen mukaan 56 prosenttia vastanneista haluaa jatkaa työtään yrittäjänä ja 25 prosenttia olisi puolestaan mieluummin työsuhteessa. 11 prosentille asialla ei ollut merkitystä, ja 8 prosenttia vastasi, ettei ole varma, työskentelisikö mieluummin yrittäjänä vai työsuhteessa.

Selvityksestä käy myös ilmi, että Woltin lähetit pitävät yrittäjyyden tuomaa vapautta tärkeänä. 73 prosenttia läheteistä on sitä mieltä, että yrittäjyyden vapaus on työsuhteen turvaa tärkeämpää kun taas 20 prosenttia on eri mieltä väitteen kanssa.

Myös lähettien taustoja kartoitettiin selvityksessä. Selvityksen mukaan läheteistä huomattavan isolla prosentilla on joko yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. 41 prosenttia vastanneista on suorittanut joko kandidaatin, maisterin tai tohtorin tutkinnon yliopistossa. 21 prosentilla on puolestaan ammattikorkeakoulututkinto.

”Oma hypoteesini on se, että Suomessa voi olla vaikeaa löytää omaa koulutustaan vastaavaa työtä, jos ei puhu suomea”, Woltin perustajaosakas ja lähettiyhteistyön vastuullisesta kehittämisestä vastaava Juhani Mykkänen kommentoi.

Iso osa Woltin läheteistä on ulkomaalaistaustaisia. Mykkäsen mukaan lähettejä tulee muutenkin hyvin erilaisista taustoista ja elämäntilanteista. Elämäntilanteet saattavat myös vaikuttaa siihen, kuinka usein tai kuinka pitkään lähetin työtä halutaan tehdä.

”Osa saattaa tulla sillä ajatuksella lähetiksi, että he tekevät sitä vaikka kesän tai pari vuotta opiskelujen sivussa. Osa taas haluaa tehdä päivittäisenä työnä jatkuvasti.”

Korkeasta koulutustaustasta huolimatta 81 prosenttia vastanneista kertoo työskentelevänsä Wolt-lähettinä, koska on valinnut niin. 19 prosenttia puolestaan kertoo työskentelevänsä lähettinä, koska ei saa muita töitä.

Nykyinen työlainsäädäntö ei Woltin mukaan mahdollista läheteille nykyisenlaista vapautta valita omia työaikojaan työsuhteessa edes nollatuntisopimuksilla. Lainsäädännön uudistamista realistisempana Mykkänen kuitenkin pitää uusien yrittäjämuotoisten töiden hyväksymistä ja itsetyöllistäjien aseman parantamista.

”Pitäisi keskittyä parantamaan itsetyöllistäjän turvaverkkoja. Keinoja voisivat olla esimerkiksi läheteille taattava oikeus järjestäytyä ja alustayrityksille mahdollisuus tilittää palkkionmaksun yhteydessä YEL-maksut.”

Ruokalähettiyritykset itse pitävät lähettejä palkkioilla toimivina itsenäisinä yrittäjinä. Wolt ajaa aktiivisesti sitä, että sen lähettien asema pysyy yrittäjäasemana. Yritys käy keskustelua asiasta Suomen viranomaisten kanssa.

Lokakuussa 2020 työ- ja elinkeinoministeriön alainen työneuvosto linjasi, että Woltin ja Foodoran ruokalähetit ovat työsuhteessa. Linjaus ei kuitenkaan ole oikeudellisesti sitova.

Lausuntoa työneuvostolta pyysi Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi), joka oli aiemmin tehnyt tarkastuksen sekä Foodoraan että Woltiin. Avi halusi selvittää, kuuluvatko lähetit työaikalain piiriin.

Woltin ja avin välisessä keskustelussa on seuraavaksi vuorossa kuulemismenettely, jossa avi kuulee Woltia ja jonka perusteella selviää, eteneekö asia hallinto-oikeusprosessiin. Jos avi kuulemismenettelyn jälkeenkin edellyttää, että Wolt työllistää lähetit työsuhteessa, yhtiö aikoo haastaa asian hallinto-oikeudessa.

Lue lisää: Viranomaiselta linjaus: Woltin ja Foodoran ruokalähetit ovat työsuhteessa, eivät itsenäisiä yrittäjiä