Maan hallinto-oikeus hylkäsi tiistaina Huawein valituksen.

RuotsIN hallinto-oikeus vahvisti tiistaina kiinalaisyhtiö Huawein 5g-laitteille asetetun myyntikiellon maassa. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Ruotsin posti- ja telehallintoviranomainen PTS ilmoitti jo lokakuussa, että 5g-verkon toteutusta ei saa suorittaa Huawein kanssa. Asian ratkaisivat tuolloin Ruotsin turvallisuuspalvelu ja puolustusvoimat, joiden arviossa Kiina on Ruotsin turvallisuudelle liian suuri riski.

Tuolloin PTS:n päätöksen mukaan myös olemassa olevien Huawein tuotteiden, kuten antenneiden, tukiasemien tai siirtoverkkojen, käytöstä on luovuttava asteittain vuoteen 2025 mennessä.

Huawei valitti PTS:n päätöksestä oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi tiistaina Huawein valituksen.

"Ruotsin turvallisuus on hyvin tärkeä asia, ja päätöksessä on otettu huomioon, että vain turvallisuuspoliisilla ja puolustusvoimilla on kokonaiskuva turvallisuustilanteesta ja Ruotsiin kohdistuvasta uhasta", hallinto-oikeus totesi lausunnossaan.

Euroopan valtiot ovat tiukentaneet 5g-verkkoja rakentavien kiinalaisten yritysten valvontaa.

Yhdysvaltojen mukaan Huawein verkkolaitteet ja ohjelmistot vuotavat tietoja, ja niitä voidaan käyttää vakoiluun, ja maa on kehottanut liittolaisiaan luopumaan Huawein tuotteista.

Yhtiö on kiistänyt väitteet vakoilusta toistuvasti.

Lue lisää: Yhtäkkiä 5g-jätti Huawei ei näytä kelpaavan Euroopassa kellekään, ei myöskään Suomelle – tuuli kääntyi, kun USA otti kovimman keinon käyttöön