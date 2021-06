Turkmenistanin Ašgabat on kallein kaupunki ulkomaalaisille työn­tekijöille, Hongkong putosi kakkoseksi

Ašgabatin korkeaa kustannustasoa selittää Turkmenistanin talouskriisi, joka on johtanut hyperinflaatioon ja ruokapulaan.

Ašgabatin kustannustaso on noussut Turkmenistanin talouskriisin vuoksi.

Turkmenistanin pääkaupunki Ašgabat on ulkomaantyöntekijöille kallein kaupunki, kertoo konsulttiyhtiö Mercerin selvitys.

Asiasta uutisoivat muun muassa BBC ja CNN.

Selvityksessä vertailtiin 209 kaupunkia asumisen, liikenteen, ruuan ja viihteen kustannusten perusteella. Vuosittain tehtävän selvityksen on tarkoitus auttaa yhtiöitä ja valtioita ulkomaille lähtevien työntekijöidensä palkan määrittämisessä.

Listan kärkisijoilla on usein isoja liike-elämän keskuksia. Ašgabatin korkeaa kustannustasoa kuitenkin selittää Turkmenistanin talouskriisi, joka on johtanut hyperinflaatioon ja ruokapulaan. Maa on hyvin riippuvainen maakaasun viennistä Venäjälle, ja maakaasun matala hintataso onki ollut yksi talouskriisin aiheuttajista.

Viime vuonna Ašgabat sijoittui listalla toiseksi.

Kärkipaikkaa piti Hongkong. Nyt Hongkong on listalla toisena.

Kolmatta sijaa pitää puolestaan Libanonin pääkaupunki Beirut, joka kipusi roimasti viime vuoden sijalta 45. Mercer arvioi kohoamisen johtuvan Libanonin lamasta, jota on pahentanut muun muassa koronaviruspandemia sekä Beirutin sataman räjähdys viime vuoden elokuussa.

Hongkongin tavoin suurin osa listan kärkipäästä on suuria liike-elämän keskuksia. Listan neljänneltä sijalta löytyy Tokio, viidenneltä Zürich ja kuudennelta Shanghai. Seitsemättä paikkaa pitää Singapore. Zürichin lisäksi kymmenen kalleimman kaupungin joukossa on myös kaksi muuta sveitsiläiskaupunkia: Geneve kahdeksantena ja Bern kymmenentenä.

Helsinki on listan sijalla 56. Viime vuonna Helsinki pääsi 74. sijalle. Pohjoismaisista kaupungeista korkeimmalle sijoittui Kööpenhamina, sijalle 16. Oslo oli puolestaan juuri ennen Helsinkiä sijalla 55 ja Tukholma sijalla 72.