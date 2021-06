Verkkolaitteita valmistava Nokia saanut valmiiksi uudet viidennen sukupolven (5g) tukiasematuotteensa. Niillä se arvioi saavuttaneensa kilpailijoidensa vuosia kestäneen etumatkan.

Uudet AirScale-tuotteet lisäävät matkapuhelinverkkojen kapasiteettia ja suorituskykyä sekä mahdollistavat verkkojen rakentamisen helpommin ja nopeammin. Näitä uusia 5g-tuotteita on Nokiassa kehitetty kahden viime vuoden aikana.

”Tämä on suurin tuotejulkistus moneen, moneen vuoteen. Viime vuosina meillä ei ole ollut kovin paljon mielenkiintoista kerrottavaa uusista 5g-tukiasematuotteista. Tuntuu todella hyvältä, että olemme saavuttaneet tämän erittäin tärkeän virstanpylvään. Olimme 5g:ssä kilpailijoita perässä, mutta uusilla tuotteilla saamme etumatkan kiinni”, sanoo matkapuhelinverkkojen johtaja Tommi Uitto.

Matkapuhelinverkon tukiasema koostuu kahdesta pääosasta: radiolähetinvastaanottimista eli radioyksiköistä ja kantataajuusyksiköstä, joissa Nokia hyödyntää nyt järjestelmäpiirejä.

Radiolähetinvastaanottimien tehtävä on lähettää ja vastaanottaa radiosignaaleja sekä muuttaa ne digitaalisiksi ja päinvastoin. Kantataajuusyksikköjen tehtävä on ohjata radioyksiköitä, kytkeä yhteydet, ohjata yhteyksiä, välittää yhteydet tukiasemista runko- ja ydinverkkoon, ja purkaa yhteydet.

Järjestelmäpiireissä kustannukset ovat pienemmät ja tekniset ominaisuudet paremmat kuin Nokian pitkään käyttämissä fpga-piireissä (field-programmable gate array).

Nokian tavoitteena on, että ensi vuoden lopussa kaikissa myydyissä 5g-tuotteissa hyödynnettäisiin järjestelmäpiirejä.

Tavallisten radiolähetinvastaanottimien ja kantataajuusyksiköiden lisäksi Nokia on kehittänyt uusia keilanmuodostusalgoritmeja käyttäviä aktiiviantenneja. Aktiiviantenneissa on suuri määrä radiolähetinvastaanottimia ja ne on integroitu antenniin.

Lisäksi yhtiö on kehittänyt ohjelmiston, jonka ansiosta kaikki keskeiset radioverkkotekniikat toimivat yhdessä tukiasemassa. Aikaisemmin teleoperaattoreiden piti ostaa Nokialta erillinen tukiasema 5g:tä varten ja toinen vanhempia tekniikoita varten.

”Erittäin tärkeää on sekin, että meillä on järjestelmäpiirejä hyödyntävä 5g-kantataajuuskortti, jota voidaan käyttää myös vanhemmissa radioteknologioissa. Menneinä vuosina kilpailijat löivät meitä kuin vierasta sikaa, koska meidän piti käyttää 5g:ssä erillistä fpga-kantataajuuskorttia, mutta nyt meillä on samat järjestelmäpiirikortit kaikille radioteknologioille.”

Keskeistä uusissa tuotteissa on se, kuinka paljon kantataajuusyksiköihin voidaan liittää soluja, kuinka paljon niistä saada liikennettä läpi sekunnissa ja kuinka monta yhteyttä voi olla samanaikaisesti päällä.

”Kaikissa näissä olemme nyt uusien tuotteiden ansiosta kilpailijoiden tasolla ja tietyissä ominaisuuksissa niitä edellä”, Uitto sanoo.

Rakennusten ulkoseiniin ja mastoihin kiinnitettävissä tukiasemissa on yhä tärkeämpää, että ne ovat mahdollisimman pieniä, kevyitä ja vähän energiaa kuluttavia. Nokia mukaan uudet tuotteet vähentävät energiankulutusta jopa 75 prosenttia.

”Kilpailijamme ovat ilmoittaneet 19 kiloa ja 18 kiloa painavista 32 radiolähetinvastaanottimen aktiiviantenneista. Meidän uudet 32 radiolähetinvastaanottimen aktiiviantennimme painavat 17 kiloa ja ovat näin ollen alan kevyimmät. Meidän tuotteissa on lisäksi markkinoiden levein kaista, josta radioliikennettä ohjataan.”

Viime vuoden elokuussa toimitusjohtajana aloittanut Pekka Lundmark on asettanut 5g-tuotteiden parantamisen Nokian liiketoiminnan keskipisteeseen.

Toimitusjohtaja Lundmark ilmoitti jo viime vuonna, että investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen lisätään kuluvana vuonna sadoilla miljoonilla euroilla.

Ennen hänen toimitusjohtajakauttaan yhtiön organisaatio meni solmuun ja byrokratia hidasti tuotteiden kehittämistä.

Lue lisää: Sadantuhannen ihmisen rikkinäinen puhelin – Sari Baldauf ja Pekka Lundmark kertovat HS:n haastattelussa, mikä Nokiassa on mennyt pieleen

Johtaja Uiton mukaan Nokia on saanut uusista tuotteista erittäin myönteistä palautetta teleoperaattoreilta.

Uusien kantataajuusyksiköiden toimittaminen asiakkaille on aloitettu hiljattain, mutta sitä ennen niitä on testattu tiettyjen aasialaisten teleoperaattoreiden verkoissa.

Uusia tuotteita on kehitetty eri puolilla maailmaa, mutta Suomessa tehdyllä työllä on ollut erittäin painava merkitys.

”Tämä on Nokian kaikkein onnistunein uusien kantataajuuskorttien markkinoille tuonti ainakin 20 vuoteen tai ehkä jopa kaikkien aikojen onnistunein. Tällä ennätyksellä tarkoitan etenkin sitä, kuinka nopeasti ja helposti kantataajuuskortit on kehitetty.”

Vuosina 2018–2020 Nokia on palkannut Suomeen 1 200 ihmistä pääosin tuotekehitykseen Espooseen, Tampereelle ja Ouluun.

”Tänä vuonna palkkaamme Suomeen yhteensä noin 500 työntekijää tutkimuksen ja tuotekehitykseen. Lähes kaikki heistä tulevat järjestelmäpiirien ja ohjelmistojen kehittämiseen.”

Uiton johtama matkapuhelinverkkoyksikkö on Nokian suurin. Yksikössä noin 18 000 ihmistä työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

”Varmasti jokainen heistä on jossain määrin kantanut kortensa kekoon uusien tuotteiden kehittämisessä, mutta aktiivisesti niiden kehittämiseen on osallistunut karkeasti arvioiden yli 10 000 ihmistä. Olemme kasvattaneet 5g-tuotekehittäjien määrää 40 prosentilla vuoden 2019 alusta vuoden 2020 loppuun, mutta tuon luvun sisällä järjestelmäpiirikehittäjien määrää peräti 200 prosenttia.”

Uitto nimitettiin matkapuhelinverkkojen johtajaksi ja Nokian johtoryhmän jäseneksi marraskuussa 2018, jolloin hänen edeltäjänsä Marc Rouanne erotettiin.

Nykyisin yhtiöllä on 165 sopimusta viidennen sukupolven matkapuhelinverkoissa. Niistä 66 on käytössä.

Uitto painottaa, että kilpailu markkinoilla on erittäin kovaa.

”Ei tässä ole syytä vielä julistaa mitään voittoa kilpailijoista, koska kilpailu on luonteeltaan kuin maraton. Kun olemme katsoneet kilpailijoiden viime kuukausina julkistamia uusia tuotteita, arvioimme olevamme vähintään samalla tasolla. Radioverkkotuotteissa on kuitenkin niin paljon teknisiä ominaisuuksia, että paljon riippuu sitä, mitä ominaisuutta tarkastellaan.”

Yhdestä asiasta hän on kuitenkin varma.

”Kilpailukykyämme nämä uudet tuotteet parantavat merkittävästi. Olen erittäin innostunut.”