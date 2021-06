Tanskalainen leluyritys Lego löysi sopivan ekologisen materiaalin palikoilleen.

Lelujätti Lego kertoo löytäneensä ympäristö­ystävällisemmän materiaalin tuotteilleen. Yritys alkaa myymään kierrätetyistä muovipulloista valmistettuja palikoita vajaan kahden vuoden kuluttua, kertoo uutistoimisto Reuters.

Aiemmin yritys on käyttänyt tuotteissaan raakaöljystä valmistettua muovia.

LegoN mukaan palikoille on etsitty vaihtoehtoista materiaalia yli kuuden vuoden ajan. Testauksen parissa on työskennellyt yhteensä lähes 150 insinööriä ja tieteilijää. He ovat testanneet monia erilaisia kasviperäisiä ja kierrätettyjä materiaaleja.

”Olemme todella innoissamme löydöksestä”, sanoi Legon ympäristövastuun varajohtaja Tim Brooks.

”Haluamme tuotteidemme vaikuttavan positiivisesti maapalloon, ei ainoastaan leikeillä, vaan myös materiaaleilla.”

Yritys käyttää noin 100­000 tonnia muovia tuotteisiinsa vuosittain.

Jatkossa se aikoo valmistaa tuotteensa kierrätetyistä muovipulloista, jotka on todettu turvalliseksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Yhdestä pullosta saadaan tehtyä noin 10 tavallisen kokoista Lego-palikkaa.

Vasemmalla muovipullo, josta tehdään keskelle aseteltuja muovipellettejä. Lopulta ne puristetaan oikeaan muotoon Lego-palikoiksi.

Vuodesta 2018 lähtien yritys on valmistanut osan palikoistaan, kuten muoviset kasvit ja puut, uusiutuvista materiaaleista.

Niihin käytetty sokeriruo’osta tehty polyeteeni on kemiallisilta ominaisuuksiltaan täysin samanlaista kuin öljystä valmistettu polyeteeni, joka on maailman käytetyin muovin raaka-aine.

Materiaali ei kuitenkaan soveltunut kovempiin palikoihin. Se ei pysynyt muodossaan, eikä ollut siksi riittävän turvallinen.

Lego kertoi viime vuonna sijoittavansa 400 miljoonaa dollaria kolmen seuraavan vuoden tutkimuksiin.

Yrityksen tavoitteena on käyttää kaikissa muovituotteissaan ympäristö­ystävällisiä materiaaleja vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kierrätettyjen muovipullojen ja vahvistavan lisäaineen seokselle on haettu patenttia.

Tähän saakka ekologisemmat Lego-palikat ovat olleet hieman harmaan sävyisiä, mutta yrityksen on tarkoitus parantaa materiaalin väriä ja sitä, miten palikat tarttuvat toisiinsa kiinni.

LEGON kilpailija Mattel kertoi kaksi vuotta sitten aikovansa valmistaa muovisia lelujansa kierrätetystä, kierrätys­kelpoisesta tai uusiutuvasta materiaalista. Mattel tunnetaan parhaiten Barbie-nukeistaan.