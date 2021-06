This Changed Everything -teoksen korkein tarjous oli torstaina yli kaksi miljoonaa dollaria.

World wide webin teknologian kehittäjä Tim Berners-Lee myy alkuperäisen www:n lähdekoodin legendaarisessa Sotheby’s-huutokauppakamarissa.

Asiasta kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.

Torstaina This Changed Everything -nimisellä kohteella oli 41 tarjousta, joista korkein oli yli kaksi miljoonaa dollaria eli yli 1,7 miljoonaa euroa.

Huutokauppa alkoi keskiviikkona tuhannen dollarin lähtöhinnalla ja kestää viikon. Sotheby’s ei ole julkaissut kohteelle hinta-arviota sen poikkeuksellisuuden vuoksi.

Webin isäksi kutsuttu Berners-Lee kehitti vuonna 1989 tavan järjestää, linkittää ja selata verkkosivuja. Yhdysvalloissa asuva brittitutkija on saanut aatelisarvon ja on siis Sir Tim Berners-Lee.

”Kolme vuosikymmentä sitten loin jotakin sellaista, josta on yhteistyön avulla tullut merkittävä työkalu koko ihmiskunnalle”, Berners-Lee kertoo Sotheby’sin tiedotteessa.

World wide webin koodi on avointa, eli kuka tahansa voi katsoa ja käyttää sitä. Huutokaupattavana onkin Berners-Leen tekemä alkuperäinen kooditeksti.

Berners-Lee on saanut kritiikkiä huutokaupasta, koska sen koetaan olevan ristiriidassa netin avoimuuden kanssa. Webin kehittäjä sanoo kuitenkin toivovansa, että hänen keksintönsä pysyy kaikkien ihmisten ulottuvissa.

”Netti on aivan yhtä ilmainen ja avoin kuin se on aina ollutkin”, hän puolustaa huutokauppaa The Guardianin artikkelissa.

NFT on vuonna 2017 kehitetty kryptoväline, joka koostuu sanoista non-fungible token. Suomeksi käännettynä ”non-fungible” on ei-korvattavissa oleva tai korvaamaton, ja token kääntyy esimerkiksi kolikoksi tai poletiksi.

NFT:t ovat digitaalisia aitoustodistuksia, joissa omistajat merkitään lohkoketjuun, samaan tapaan kuin esimerkiksi bitcoinissa merkitään lohkoketjuun bitcoinin omistajuus.

Sotheby’stä NFT-teoksen itselleen huutava saa omakseen kokonaisuuden, joka sisältää www:n luomisessa käytetyt alkuperäiset aikaleimatut tiedostot, animoidun visualisoinnin koodista, Berners-Leen kirjoittaman kirjeen sekä digitaalisen julisteen koodista.

Berners-Lee on kertonut välittävänsä huutokaupasta saadut tulot hyväntekeväisyyteen.