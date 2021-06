Autojen omistajien ei tarvitse palauttaa autojaan minnekään, vaan kyse on etänä tehtävästä ohjelmistopäivityksestä.

Kiinalaisten valvonta­viranomaisten mukaan Tesla ”vetää takaisin” yhteensä lähes 300 000 Model 3 ja Model Y -mallista sähköautoa, kertoo uutistoimisto Reuters. Kyse on Kiinassa tehdyistä ja sinne tuoduista autoista.

Autojen tieto­koneohjelmistoihin tehdään päivitys. Autojen omistajien ei tarvitse viedä niitä minnekään korjattavaksi, vaan korjaus tapahtuu etänä.

Kiinalaisviran­omaisten mukaan ongelmana on, että kuljettajien on ollut mahdollista aktivoida vakionopeus vahingossa. Tämä on voinut saada auton kiihdyttämään yhtäkkisesti.

Etänä tehtävä korjaus on ensimmäinen laatuaan Kiinassa tehdyille Tesloille. Se koskee yli yli 285 000 autoa.

Toistaiseksi ei ole uutisoitu, vaikuttaako nyt havaittu ongelma autoihin myös Kiinan ulkopuolella.

Teslan autoissa on puoli­automaattinen ajojärjestelmä, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa on tutkittu yhtiöön liittyviä onnettomuuksia. Yhdysvaltain auto­turvallisuudesta vastaava viranomainen ilmoitti maaliskuussa tutkivansa 27 tapausta, jossa Tesla on joutunut onnettomuuteen.

Teslan osakkeet laskivat Kiina-uutisen jälkeen kahdeksan prosenttia Yhdysvalloissa.

