Keskuskauppakamari: Pienten ja keskisuurten yritysten hallituksissa kolme neljäs­osaa on miehiä, keski-ikä 53 vuotta

Hieman yli puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä ei maksa hallituksensa jäsenille palkkiota.

Hallitusten jäsenistä joka neljäs on nainen. Nuorin hallituksen jäsen on keskimäärin 44-vuotias.

Pienten ja keskisuurten yritysten hallituksissa suurin osa jäsenistä on miehiä ja jäsenten keski-ikä on 53 vuotta.

Asia selviää Keskus­kauppa­kamarin kyselystä pienille ja keskisuurille yrityksille.

Hallitusten jäsenistä joka neljäs on nainen. Osuus on pysynyt samana verrattuna kahden vuoden takaiseen. Se on lisäksi lähes sama kuin pienillä pörssi­yhtiöillä, joiden hallituksissa naisia oli viime vuonna 26 prosenttia.

”Kun pk-yrityksissä naisjäsenet on valittu ilman pörssi­yhtiöiden hallinnointi­koodin suositusta, naisten osuutta hallitus­jäsenistä voidaan pitää varsin hyvänä”, sanoo tiedotteessa Keskus­kauppa­kamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.

Nuorin hallituksen jäsen on keskimäärin 44-vuotias. Keskimäärin hallituksessa palvellaan yli kymmenen vuotta. Jäsenet vaihtuvat hitaammin kuin pörssi­yhtiöissä.

Kyselystä selviää lisäksi, että korona­virus­pandemia lisännyt digitaalisten välineiden käyttämistä myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 70 prosenttia kertoi hyödyntävänsä hallituksen kokouksissaan myös etäosallistumista. Kaksi vuotta sitten vastaava osuus oli 38 prosenttia.

”Samalla kuitenkin myös fyysisten tapaamisten tärkeys on tunnistettu. Etäyhteydet ovat vähentäneet vapaa­muotoista keskustelua, minkä on koettu vaikeuttaneen strategia­työtä sekä päätöksen­tekoa vaikeissa ja suurissa asioissa”, Kajala sanoo.

Useimmilla pk-yrityksillä ei ole hallituksessaan yhtiön ulkopuolisia jäseniä. Kuitenkin mitä suuremmista yrityksistä puhutaan, sitä useammin niiden hallituksissa on ulkopuolisia.

Hieman yli puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä ei maksa hallituksensa jäsenille palkkiota. Keskus­kauppa­kamarin mukaan joissakin yrityksissä palkkiot maksetaan vain yrityksen ulko­puolisille jäsenille.

50–249 henkilön yrityksissä palkkiota maksetaan 6 311–8 687 euroa. Vähintään 250 työntekijän yrityksissä palkkio on 3 025–10 468 euron välillä.

Keskuskauppakamari kysyy pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä niiden hallitusten työskentelystä joka toinen vuosi. Maaliskuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 804 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea.