Jatkossa kaikki EU:n ulkopuolelta toimitettavat ostokset on tullattava ja niistä on maksettava arvonlisävero. Tulli odottaa asiakasneuvonnan ruuhkautuvan.

EU:n yhteinen arvonlisäverouudistus tulee voimaan koko unionin alueella 1. heinäkuuta 2021. Tulli odottaa tullattavien pakettien määrän moninkertaistuvan, mikä voi näkyä saapuvien pakettien sekä asiakasneuvonnan ruuhkautumisena etenkin heinäkuussa.

Uudistuksen myötä kaikki EU:n ulkopuolelta toimitettavat ostokset on tullattava ja niistä on maksettava arvonlisävero. Tullin mukaan uudistus tasapuolistaa kilpailutilannetta kotimaisille yrityksille, sillä aiemmin unionin ulkopuolelta tilatuista alle 22 euron pikkulähetyksistä ei ole tarvinnut maksaa arvonlisäveroa.

Ahvenanmaalla kaikki EU:n ulkopuolelta, muualta Suomesta tai muualta EU-alueelta toimitettavat tavarat on tullattava ja niistä on maksettava arvonlisävero. Ahvenanmaa ei kuulu EU:n arvonlisäveroalueeseen, mutta on osa EU:n tullialuetta.

Uudistuksessa tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen myynnissä käytössä ollut One Stop Shop -erityisjärjestelmä laajentuu koskemaan kaikkia EU:ssa myytyjä palveluita sekä EU:n sisäistä verkkokauppaa. One Stop Shop -järjestelmään (OSS) kuuluu myös EU:n ulkopuolelta tuotavia tavaroita koskeva Import One Stop Shop (IOSS).

Käytännössä erityisjärjestelmän laajentuminen tarkoittaa sitä, että arvonlisävero voi jatkossa sisältyä ostoksen hintaan alle 150 euron ostoksissa, jos verkkokauppa on rekisteröitynyt EU:ssa arvonlisäverovelvolliseksi erityisjärjestelmään. Järjestelmään rekisteröitymällä yritys voi hoitaa keskitetysti arvonlisäveron ilmoittamiseen sekä maksamiseen liittyvät velvollisuudet yhden EU-maan kautta. Palveluntarjoajasta riippuen myös tullaus saattaa tällöin hoitua automaattisesti kuljetusyrityksen kautta.

Tulliylitarkastaja Nadja Painokallion mukaan uudistus voi ostajan näkökulmasta tuoda mukanaan uudenlaisia sudenkuoppia.

”On periaatteessa mahdollista, että myyjä veloittaa arvonlisäveron ostoksen yhteydessä, mutta ei ole rekisteröitynyt EU:n yhteiseen IOSS-erityisjärjestelmään. On myös mahdollista, että myyjä on rekisteröitynyt järjestelmään, mutta ei ole ilmoittanut IOSS-tunnistettaan esimerkiksi Postille tai asiakkaalle, eikä tunniste näin ollen välity eteenpäin Tullille. Tällöin arvonlisäveron joutuu maksamaan uudelleen maahantuonnin yhteydessä. Tulli ei voi palauttaa ylimääräistä maksua, vaan asiakkaan on haettava sitä takaisin myyjältä”, Painokallio kertoo tiedotteessa.

Painokallion mukaan Tulli suosittelee suosimaan luotettavia verkkokauppoja sekä varmistamaan arvonlisäveroon liittyvät asiat myyjältä etukäteen.