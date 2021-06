Ravintoloiden rajoitukset lievenivät viime viikolla, mutta nyt huolena on epidemian uusi ryöpsähtäminen.

Ravintola-alalla eletään monella tapaa risti­riitaisissa tunnelmissa.

Lieventyneet rajoitukset ovat saaneet monella ravintolalla myynnin rullaamaan, mutta tilalle on tullut työvoimapula.

Viime päivinä kasvavaa huolta on aiheuttanut Pietarista palanneiden jalkapallo­turistien todetut korona­tartunnat.

” ”Kyllähän tämä tilanne alan puolesta harmittaa.”

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että ennen EM-kisaturisteilla todettuja tartuntoja ”fiilikset olivat jo erittäin hyvät”.

”Kyllähän tämä tilanne alan puolesta harmittaa. Joidenkin Huuhkaja-fanien toiminta on ollut sellaista, ettei sitä voi ymmärtää”, Lappi sanoo.

Maanantaihin mennessä Venäjältä jalkapallon EM-kisoista palanneilla oli Helsingin ja Uudenmaan sairaan­hoito­piirin (Hus) alueella todettu yli 200 korona­tartuntaa. Lisäksi lähes 500 henkilöä on asetettu karanteeniin.

Suurin osa tartunnoista on oletettavasti viruksen tarttuvampaa delta­varianttia, arvioi Husin johtaja­ylilääkäri Markku Mäkijärvi. Mäkijärven mukaan on odotettavissa, että pelkästään Hus-alueelle on EM-tuliaisina tullut jopa 300 koronatartuntaa. Odotettavissa on myös jatko­tartuntoja.

Lue lisää: Husin Mäkijärvi uskoo, että suurin osa kisa­turistien tartunnoista on delta­varianttia: ”Pitäisin aika vakavana tilanteena"

Surkeaa on, jos muutama sata ihmistä yhdessä tapahtumassa kykenee muuttamaan hyvin kehittyneen tilanteen juuri, kun ravintola­toiminta on päässyt jälleen kunnolla käyntiin, sanoo SOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan johtaja Harri Ojanperä.

Ojanperä kertoo pelkäävänsä, ettei Uusimaa pääse pitkään aikaan kiihtymis­vaiheesta perus­tasolle.

”Jos rajoitukset nyt jatkuvat, niin kyllähän ravintola-ala on iso maksaja tälle episodille”, Ojanperä sanoo.

Ilman Pietarin-tuliaisia Uusimaa olisi siirtynyt perustasolle, uskoo Lappi.

”Toivomme toki, että tästä huolimatta valtio­neuvosto siirtäisi Uudenmaan perustasolle tällä viikolla. Uusi asetus pitää joka tapauksessa antaa viimeistään keskiviikkona. Toivon, ettei tämä toimiala ja sen työntekijät joudu kärsimään joidenkin ihmisten vastuuttomasta käytöksestä. Ihmettelen myös valtio­neuvoston ja terveys­viranomaisten toimintaa”, Lappi sanoo.

Ravintoloiden aukiolo-, anniskelu- ja asiakas­määrä­rajoitukset poistuvat kokonaan perustason alueilla eli lähes koko maassa viime viikon torstaina. Voimaan jäivät hygienia- ja etäisyysvelvoitteet sekä vaatimus asiakkaiden omista istuma­paikoista sisätiloissa.

Uudellamaalla valomerkki tulee puoliltaöin ja ravintoloiden tulee sulkea ovensa kello yhdeltä yöllä.

Sisätiloissa baareissa saa olla käytössä puolet asiakas­paikoista ja muissa ravintoloissa 75 prosenttia.

Rajoitukset ovat voimassa toistaiseksi, ja niitä tarkastellaan viikoittain.

” ”Kun on ollut upeat kelit, kauppa käy hienosti varsinkin terasseilla.”

Terasseilla ei ole asiakas­määrä­rajoituksia eikä asiakkailla tarvitse olla omaa pöytää tai istuma­paikkaa.

”Kun on ollut nämä upeat kelit, niin kauppa käy hienosti varsinkin terasseilla”, sanoo ravintola­konserni Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Kesäkuun osalta konsernin myynti näyttää Vikströmin mukaan todella hyvältä. Noho on saanut kutsuttua käytännössä koko henkilöstönsä lomautuksilta takaisin töihin.

”Mutta samaan aikaan kun olen siitä iloinen, niin huolestuttaa se, mistä saadaan syksyllä henkilö­kuntaa. Se on iso kysymys ravintola-alalle jatkossa.”

Ravintola-alalla oli pulaa työvoimasta jo ennen korona­pandemiaa. Pitkään jatkuneet rajoitukset ovat pahentaneet tilannetta, koska osa työntekijöistä on ehtinyt vaihtaa alaa.

SOK:n Harri Ojanperä kertoo, että työvoima­pulan puolelle ollaan siirrytty etenkin pääkaupunki­seudulla ja Turussa. S-ryhmä siirsi ravintoloiden sulun aikana työvoimaansa ravintoloista päivittäis­tavara­kaupan puolelle, ja osa työntekijöistä on Ojanperän mukaan päättänyt jäädä sille tielle.

”Toisaalta on huutava työvoima­pula ja jouduttu supistamaan aukioloja ja jopa pitämään ravintolaa kiinni sen vuoksi, ettei ole henkilöstöä, mutta esimerkiksi yökerhoissa sekä henkilöstö- ja opiskelijaravintoloissa on ihmisiä työttömyys­kortistoissa”, sanoo Maran Lappi.