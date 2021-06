Suomen Kiinteistönvälittäjien mukaan vuokralaisen markkinat ovat nyt. Syksyllä hinnat alkavat jälleen nousta, koska kysyntä elpyy.

Korona-ajan edetessä asuntojen kysyntä on kiihtynyt. Kiinteistönvälittäjä Minna Uunimäki esitteli erillistaloa Tapaninvainiossa vuosi sitten.

Asuntokaupan vahva kysyntä jatkuu ja myös tarjonta paranee kesän ja syksyn aikana, arvioi Suomen Kiinteistönvälittäjät (SKVL) asuntomarkkina­ennusteessaan.

Kiinteistönvälittäjien mukaan asuntokaupassa korona-aikana nähty myyntihaluttomuus on taittunut ja tarjontaa on tullut lisää. Kysyntä on kuitenkin nyt erittäin vilkasta ja erityisesti hyväkuntoiset uudemmat asunnot myydään nopeasti.

”Uskomme, että kesähelteet ovat hiukan rauhoittaneet alkukesän kiivainta kaupankäyntiä. Kun sää palaa normaaliin, kauppa hyppää jälleen huippulukemiin”, SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg sanoo tiedotteessa.

Välittäjien mukaan asuntokaupan hidasteena ovat nyt Digi- ja väestöviraston (DVV) ja pankkien viiveet.

”Kun vielä pankit ja Digi- ja väestövirasto saisivat resurssinsa riittäviksi, markkina pyörisi paljon vilkkaamminkin”, Mannerberg sanoo.

Lue lisää: Pankkeihin tulvii ennätys­määrä asunto­laina­hakemuksia, kaikki halukkaat eivät saa edes välttämättä laina­tarjousta

Kiinteistönvälittäjien kyselyn mukaan viraston viiveet ovat keskimäärin yli 1,5 kuukautta ja joissain tapauksissa yli kolme kuukautta. Viiveet osuvat erityisesti kuolinpesiin, joiden täytyy hankkia virkatodistuksia, sukuselvityksiä ja edunvalvonnan päätösten vahvistuksia.

”Kärsijänä on tässä tavalliset kansalaiset, jotka eivät voi edetä asuntokaupoissa ennen kuin esimerkiksi perunkirjat on tehty valmiiksi”, Mannerberg sanoo.

Etäopiskelujen vuoksi heikentynyt vuokra-asuntojen kysyntä palaa normaaliin tilanteeseen tämän vuoden loppuun mennessä, SKVL arvioi. Lähes puolet SKVL:n jäsenistä ennustaa vuokra-asuntojen kysynnän lisääntymistä kesästä eteenpäin.

”Hyvää vuokra-asuntoa etsiville kesä tarjoaa mahdollisuuksia löytää asunto ennen kuin kysyntä on huipussaan ja vuokrat alkavat jälleen nousta”, Mannerberg sanoo.

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL) koostuu yli 400 jäsenyrityksestä ja lähes 1 600 välittäjästä. Markkinakyselyyn vastasi noin 75 prosenttia jäsenyrityksistä.